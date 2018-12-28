«Диванные ястребы в бешенстве»: Изменник Трамп подчинился Кремлю

Её кульминацией 20 декабря стала отставка министра обороны Джеймса Мэттиса. В своем письме об отставке Мэттис сосредоточился на предательстве Вашингтоном своих союзников. В то же время, письмо содержало очень немного деталей — это указывает на то, что генерал Корпуса морской пехоты испытывал определенные сложности при понимании того, что интересы Америки могут несколько отличаться от интересов беспомощных, бесполезных и фальшивых союзников типа Израиля и Саудовской Аравии. Эти два государства — эксперты в том, что касается манипулирования рычагами власти в Вашингтоне и американскими средствами массовой информации. Мэттис, конечно, отдает должное тому, что иметь союзников значит в военное время иметь множитель силы. Но он не понимает, что в другое время они — обуза, поскольку союзники формируют у вас обязанность ввязываться в войну ради их интересов, а не в ответ на нарушение какого-либо реального национального интереса.

СМИ сразу же выстроились в защиту Мэттиса. В пятницу, 21 декабря, газета The New York Times разместила редакционную статью, озаглавленную «Джим Мэттис был прав». Неоконовские твиттер-аккаунты вспыхнули от возмущения. Выдающиеся рупоры «диванно-ястребиной» стаи Дэвид Фрам и Билл Кристол, наряду с другими, писали твиты о том, что конец близок.

Читайте также Сирия-2018: Почему молчат русские С-300 Тель-Авив наплевал на защиту Кремля и снова атакует Дамаск. Чем ответит наше Минобороны? Сирия-2018: Почему молчат русские С-300 Тель-Авив наплевал на защиту Кремля и снова атакует Дамаск. Чем ответит наше Минобороны?

Накануне драматического объявления Мэттиса пресса развязала войну против президентской администрации по поводу ухода из Сирии и в связи с вероятным сокращением контингента в Афганистане. На следующий день после заявления президента на ленте агентства Reuters появилась статья под заголовком: «Своим отступлением в Сирии Трамп дает резкий отпор своим ведущим советникам и наносит удар в спину американским военачальникам». Было бы сложно представить себе то, как в одно сравнительно короткое предложение удалось впихнуть столько дерьма. «Отступление», «дает резкий отпор» и «удар в спину» — это не те слова, которые предназначены для передачи сколь-нибудь объективной оценки того, что происходит с ближневосточной политикой США. Вместо этого они имеют в виду вот что: «Эй, этот придурок в Белом доме опять облажался!».

Задумайтесь на секундочку о той повестке дня, которую явно проталкивает Reuters. Агентство поддерживает противоправное и антиконституционное вторжение США в Сирию, главной заявленной целью которого было устранение той террористической организации, которая уже, в основном, была устранена. Но гораздо реже упоминали то, что целью вторжения была смена режима законной власти в Дамаске и выдворение из страны главных союзников этой власти. Reuters утверждает, что пребывание американских войск в Сирии было бы хорошей вещью и для США, и для их «союзников» в регионе — даже если нет никакой возможности «победить» и если отсутствует стратегия выхода.

Reuters, по-видимому, основывает свои оценки на коллективном суждении группы «ведущих советников», являющихся поджигателями войны, которых весь остальной мир и многие американцы считают психопатами, а может быть, даже безумцами. А есть ведь еще и предпочтения «ударенных в спину» генералов — таких, как Мэттис, который персонально, своей карьерой, заинтересован в поддержании постоянного состояния войны. И уж если вы хотите знать, что думают военные о продолжающейся войне, то спросите об этом сержанта или рядового — но никогда генерала. Эти сержанты и рядовые скажут вам, что им осточертели бесконечные заморские командировки, которые не ведут ни к чему хорошему.

Редакционная статья в The New York Times 20 декабря () также дает вам понять, что редакторы этой газеты недовольны решением Трампа. Заголовок гласит «Уход США рассматривается как предательство курдов и благо для ИГИЛ*». Они также опубликовали редакционную «Решение Трампа уйти из Сирии вызывает тревогу. Просто спросите его советников».

Недалеко ушла и The Washington Post. Она немедленно разместила статью одного из никогда не служивших в вооруженных силах «диванных ястребов» — Макса Бута, которого Кейтлин Джонстоун назвала «Человеком, который всегда во всем ошибался». Этот материал назывался «Сюрприз Трампа с уходом из Сирии — гигантский рождественский подарок нашим врагам», который составил пару невероятному материалу автора, в своё время пославшего куда подальше ЕС, — Виктории Нуланд. Его озаглавили «Единым твитом Трамп уничтожает политику США на Ближнем Востоке». Если кто-нибудь сочтёт Бута и Нуланд — при их полной и беспрекословной лояльности Израилю — объективными авторитетами по Ближнему Востоку, то я буду сильно удивлен. Но рядом с ними еще и Фред Хайэт, автор редакционных и передовиц. Он стоит на тех же этических и философских позициях. Все они, конечно, преданные сионисты, а потому считают необходимым повторять большую ложь о том, что происходит в регионе. Как в 1941 году сказал Йозеф Геббельс, «…если лжешь, то лгать надо по-крупному и придерживаться этого, …даже рискуя выглядеть нелепым».

Комментарии к этим статьям, передовицам и редакционным в Post и Times были на грани истерии. Иногда казалось, что читатели действительно верят, будто Трамп следует приказам российского президента Владимира Путина. И то, что вселяет беспокойство в Reuters, Times, и Post, — всего лишь верхушка айсберга. Мейнстримовские новостные телеканалы объединились в осуждении наглости президента, который, возможно, действительно попытается прекратить войну. Я нашел всего один позитивный комментарий, в котором одобрялся тот шаг Трампа, которого давно требовали альтернативные СМИ.

Можно вспомнить, что истеблишмент называл поведение Трампа «президентским» дважды — когда он приказывал нанести удары крылатыми ракетами по Сирии на основании ложных разведывательных данных. «Глубинное государство» хочет крови. Не заблуждайтесь в этом. Оно совершенно не заинтересовано в «отступлении». И Трамп не получит почти никакой поддержки от конгресса — кроме, разве что, от давних критиков американской политики в отношении Сирии сенаторов Рэнда Пола и Майка Ли, а также члена Палаты представителей Тулси Гэббард, которые уже одобрили его шаг.

Аргументы, приводимые с целью раскритиковать инициативу Трампа, в общем-то, были пустыми словами. В первых же строках текста агентства Reuters утверждается, что пересмотр политики «ошеломило законодателей и союзников». «Приказ об уходе из Сирии — это решение, которое переворачивает американскую политику на Ближнем Востоке. Результатом этого, говорят бывшие и действующие чиновники, опрошенные в связи с этим решением, станет усиление позиций России и Ирана и оставляет нерешенной задачу устранения риска возрождения Исламского государства, которое потеряло всю свою территорию, кроме малого кусочка». В статье цитируется анонимный источник в Пентагоне, который выразил мнение о том, что «…решение Трампа в Пентагоне все сочли выгодным для России, а также для Ирана. И те, и другие использовали свое влияние на сирийскую власть для того, чтобы усилить свое влияние в регионе. Иран также усилил свою способность поставлять вооружения ливанской Хезболле, чтобы она применяла их против Израиля». Когда его спросили о том, кто получил выгоду от вывода, чиновник Пентагона, который говорил на условиях анонимности, ответил: «Геополитически — Россия. Регионально — Иран».

Другой так называемый эксперт из Института Ближнего Востока Чарльз Листер, которого также процитировали в статье, говорит: «Оно (решение — С.Д.) совершенно рвет на части более широкую стратегию Америки в Сирии, но, возможно, и центральное положение политики администрации Трампа, а именно — сдерживание Ирана».

Тель-Авив также горячо выступает против Трампа, утверждая, что этот шаг снизит безопасность Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал увеличить количество воздушных ударов по иранским целям в Сирии в качестве дополнительной меры безопасности, компенсирующей американское предательство. Обычно, либерально настроенные американские евреи всегда присоединялись к крикам «держи-лови» в отношении Трампа, когда эти крики исходили из Израиля. Кинорежиссер и продюсер Роб Райнер 20 декабря написал в Твиттере, что президент — «инфантильный дебильный психически неуравновешенный злобный нарциссист», который «совершает государственную измену» против Соединенных Штатов.

Подлинная история, затерявшаяся в стенаниях и скрежете зубовном, заключается в том, что, даже признав чушью преувеличение Дональда Трампа о том, будто США победили ИГИЛ, и это стало мотивом для вывода, все еще сохраняются причины, по которым Вашингтон продолжит держать войска в Сирии. На самом деле, в войне против террористических группировок, заполонивших регион, США сделали гораздо меньше, чем русские, иранцы или сами сирийцы. В итоге, США будут обладать гораздо меньшим, чем другие, влиянием на то, какой Сирия восстанет после кровавой бойни. Для народа Сирии это, почти наверняка, вещь хорошая.

Читайте также Америка узнала страшную правду о сверхзвуке Путина Россия обнулила ПРО США — наш «Авангард» достигнет цели в 27 Махов Америка узнала страшную правду о сверхзвуке Путина Россия обнулила ПРО США — наш «Авангард» достигнет цели в 27 Махов

Давайте просто ради спора предположим, что вторжение США имело своей целью борьбу с ИГИЛ. Ну, ИГИЛ по-прежнему держится за маленький кусочек территории поблизости от реки Евфрат. Сообщается также, что у ИГИЛ остается от одной тысячи до двух тысяч боевиков. Есть и другие оценки — что от 10 000 до 20 000 сторонников ИГИЛ рассеялись и ушли в подполье, ожидая вероятное возрождение группы. Тот аргумент, что ИГИЛ переорганизуется и возникнет вновь в результате вывода американских войск, включает предположение, будто именно 2 000 американских военных сдерживают ИГИЛ. А это просто смехотворно. Лучшим средством против возрождения ИГИЛ является поддержка восстановленной и воссоединенной Сирией. У страны более чем достаточно ресурсов для того, чтобы ликвидировать последние террористические группировки, все еще остающиеся на этой территории.

И здесь мы возвращаемся к резервному аргументу «Б» — то есть к «сдерживанию Ирана». «Сдерживание» было политикой США, выдвинутой Джорджем Кеннаном в 1947 году, чтобы воспрепятствовать экспансии мощного и временами агрессивного, готового стать ядерной державой, Советского Союза, которого справедливо рассматривали в качестве серьезной угрозы. Иран — страна Второго мира, обладающая вооруженными силами и экономикой небольших размеров, у которой нет ядерного арсенала и которая не угрожает ни Соединенным Штатам, ни кому-либо из соседей США. Но Израиль не любит Иран (в этом он находит поддержку у Саудовской Аравии) и склонил Вашингтон к тому, чтобы США следовали его примеру. Вывод войск из Сирии является признанием того, что, на самом деле, Иран не представляет собой никакой угрозы. Размещение американских вооруженных сил для «сдерживания» Ирана не сокращает угрозу Соединенным Штатам просто потому, что никакой угрозы вообще никогда не было.

Но есть же еще и аргумент о том, что уход США увеличивает мощь Ирана и России. Оставаясь в Сирии, США, напротив, истощают ограниченные ресурсы обеих этих стран. Чем больше денежных и людских ресурсов они отведут на Сирию, тем меньше они будут присутствовать где-либо еще. Хотя, сложно себе представить, как какая-либо из этих стран воспользуется своей «победой» в Сирии, чтобы использовать ее в качестве рычага для вмешательства в других частях света. И Россия, и Иран были бы счастливы, если бы удалось добиться окончательного решения сирийской проблемы, чтобы они могли оттуда выбраться.

Что же касается Соединенных Штатов, то их вооруженные силы должны размещаться где-либо только для защиты самих США или их жизненно важных интересов. Ничего подобного этому в Сирии под угрозой не находится. Так усилится или ослабнет национальная безопасность США, если США уйдут? Поскольку российские и американские солдаты напрямую противостоят друг другу только в Сирии, то национальная безопасность США, на самом деле, очень сильно укрепится потому, что опасность случайно поджечь войну с Россией существенно снизится. Как сообщалось, между военными США и России уже имели место десятки инцидентов, включая такие, когда открывался огонь. Несколько десятков это слишком много. Одна только возможность непреднамеренно начать войну с Ираном была бы потенциально разрушительной для Соединенных Штатов и для всех стран и народов региона. Поэтому будет намного лучше, если расстояние между двумя сторонами будет побольше.

Читайте также О чем договариваются Трамп с Эрдоганом за спинами Израиля и Кремля Американский президент назло всем выводит американские войска из Сирии О чем договариваются Трамп с Эрдоганом за спинами Израиля и Кремля Американский президент назло всем выводит американские войска из Сирии

И наконец. Необходимо обратиться к такому аргументу в пользу выхода из Сирии, о котором сложно услышать или в западных СМИ, или от тупиц-политиканов по имени Грэм и Рубио, выступающих на внешнеполитические темы. Какую пользу от американских интервенций на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии получили народы тех стран, которые подверглись вторжениям и бомбардировкам? Абсолютно никакой! По некоторым оценкам, после 2001 года четыре миллиона мусульман были убиты в результате войн и миллионы стали перемещенными лицами. Более восьми тысяч американских военнослужащих погибли на этих войнах, у которых нет ни цели, ни стратегии выхода. Войны эти стоили дорого — 6 триллионов долларов. И цена этих войн все возрастает. Значительная часть этой цены — заимствования. Война без конца означает убийства без конца. И эту войну необходимо прекратить.

Уход из Сирии — правильное дело, хотя следует быть настороже потому, что может существовать определенная секретная побочная сделка между Турцией и Израилем. Такая сделка на самом деле может своим результатом иметь еще больше атак на Сирию и на курдов. Дональд Трамп уже находится под крайне высоким давлением со всех сторон, которые требуют, чтобы он отменил свое решение уйти из Сирии. И вполне возможно, что он или полностью сложится, или, по крайней мере, немного согнется. Следует надеяться, что он этого не сделает, и этот его поступок станет рождественским подарком американскому народу. И, может быть, ему захочется подумать о рождественском подарке на 2019 год. Можно было бы задуматься над полным выводом войск из Афганистана.

Об авторе: Филип Джиралди — Philip M. Giraldi— бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США, эксперт в сфере противодействия терроризму, работал около 20 лет в Турции, Италии, Германии и Испании. С 1989 по 1992 год был руководителем резидентуры ЦРУ в Барселоне. Был одним из первых американцев, вошедших в Афганистан в 2001 году. Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время — исполнительный директор Совета за национальный интерес (Council for the National Interest)

Публикуется с разрешения издателя.

Перевод Сергея Духанова.

Copyright © Philip Giraldi

Новости Сирии: Макрон отреагировал на решение Трампа вывести войска из Сирии

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.