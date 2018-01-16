«Деваться некуда»: Асад зачищает Идлиб

Боевики из сирийских провинции Алеппо и Хама передислоцировались в Идлиб, чтобы помочь членам бывшей группировки «Джебхат ан-Нусра» сдерживать наступление сирийской армии в провинции Идлиб. Оно успешно идет в направлении авиабазы сирийских ВВС, захваченной радикальной оппозицией три года назад. Наступление армии противоречит астанинским соглашениям, но Дамаск давно давал понять, что собирается начать операцию, говорят эксперты.

Боевики, находившиеся на юге сирийской провинции Алеппо и на севере Хамы, отступили со своих позиций и передислоцировались на юго-восток Идлиба, чтобы поддержать альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, создан на базе запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») в боях против правительственных войск, сообщает иранское агентство Fars News.

Как отмечают источники агентства, боевики прибыли в Идлиб из Алеппо и Хамы, чтобы замедлить успешное наступление сирийской армии на авиабазу ВВС страны Абу эд-Духур, которую «ан-Нусра» захватила в 2015 году. Исламисты увеличили интенсивность атак на правительственные силы, чтобы не дать им осадить тех боевиков, которые остались на территории юго-запада Алеппо и юго-востока Идлиба, пояснили собеседники агентства.

По их данным, за последние четыре дня сирийская армия захватила 60 деревень на юго-западе Алеппо, 26 из которых — в ходе продвижения от города Сафира в Алеппо (недалеко от границы с Идлибом) в сторону авиабазы Абу эд-Духур.

Идлиб остается единственной провинцией в Сирии, которая практически полностью контролируется повстанцами, и эскалация боевых действий на этой территории вызвала обеспокоенность на Западе. Военную операцию правительственных войск в Идлибе раскритиковала Франция, а в ООН заявили, что из-за продвижения сирийской армии в Идлибе более сотни тысяч местных жителей за последние полтора месяца вынуждены были покинуть свои дома, пишет The New York Times.

Турция, которая граничит с Идлибом, попросила Россию и Иран оказать давление на Дамаск, чтобы армия остановила наступление. Для обсуждения ситуации в провинции Анкара 9 января вызвала послов России и Ирана. Как писал Reuters, турецкая сторона пожаловалась им на нарушение сирийскими правительственными силами границ зон деэскалации.

Анкара также предположила, что под предлогом операции против HTS сирийская армия будет нападать на умеренные оппозиционные группы и гражданских лиц, отмечает NYT.

Военная операция правительственных войск действительно идет вразрез с соглашениями о зонах деэскалации, о которых Россия, Турция и Иран договорились в ходе переговоров в Астане, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Исаев.

«Мы действительно договорились, что Идлиб будет зоной десэкалации, в которой мы будем действовать по крайней мере совместно. То, что происходит сейчас, символизирует об обратном, и турки дали это понять. Другое дело, что деваться некуда», — сказал востоковед.

Как он пояснил, после завершения операции по освобождению Алеппо сирийцы не скрывали, что хотели бы, чтобы провинция Идлиб была освобождена от оппозиции аналогичным образом.

«Они проводили в этом отношении определенные действия, насколько позволяла ситуация, — и дипломатические, и военные. После того, как стало понятно, что Россия не готова принимать в этом активное участие, не готова к полномасштабной операции в Идлибе, сирийцы начали действовать самостоятельно. Поэтому, на сколько возможно, на столько они и продвигаются. Понятно, что у них не так много ресурсов, чтобы достичь в Идлибе тех же результатов, что и в Алеппо, но как только у них появляется возможность продвинуться, они это делают.

Стратегическая цель у них четко прослеживается — рано или поздно взять Идлиб под контроль, несмотря на все договоренности по деэскалации», — объяснил Исаев.

Он отметил, что официально ВКС России в Идлибе не действуют, однако поддержка России сирийской операции все равно присутствует. «Россия откровенно закрывает глаза на нарушения соглашений по деэскалации. Москва была их главным инициатором, преподносила их как главную российскую дипломатическую победу. Но мы постоянно закрывали глаза на то, что Асад эти договоренности нарушал. Подобного рода поддержка со стороны России есть. Не стоит также забывать, что помимо официальных российских войск, там есть российские частные военные компании (ЧВК), которые точно так же сражаются на стороне Асада. Да, официальной поддержки ВКС нет, но такая неофициальная, косвенная поддержка со стороны России по-прежнему прослеживается», — считает собеседник «Газеты.Ru».

«Россия никуда не уходит. Речь идет о плановой зачистке, которую не стоит рассматривать как «эскалацию обстановки». Заявления Путина об уходе из Сирии касалось только боевиков «Исламского государства» (запрещено в России), которое было разгромлено как квазигосударственная структура в 2017 году. Таким образом, теперь перед российской группировкой войск и сирийской армией стоит следующая задача — «Хайят Тахрир аш-Шам», — предположил в разговоре с «Газетой.Ru» востоковед и руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

По его мнению, несмотря на то, что Анкара поддерживает сосредоточенные в Идлибе сирийские оппозиционные группировки (например, крупную организацию «Ахрар аш-Шам»), присутствующие в Идлибе турецкие военные не вступят в открытую конфронтацию с сирийской армией.

«У Турции есть определенные обязательства перед Россией и Ираном. Ну а Москва и Тегеран, как известно, выступают на стороне правительства Башара Асада», — пояснил он.

«По сути, турецкие военные полноценно не участвуют в боевых действиях против «Хайят Тахрир аш-Шам», сосредоточившись на границе. Они явно готовятся к операции против курдов. При этом Анкара продолжает оказывать всевозможную поддержку таким организациям, как «Исламская партия Туркестана», «Ахрар аш-Шам», — считает он.

Вместе с тем, Исаев убежден, что против HTS в Идлибе будут проводится две операции — сирийская и турецкая. «Вопрос лишь в том, будут они согласованы или нет. Вопрос в том, сможет ли Россия стать связующим звеном между Анкарой и Дамаском, чтобы эти операции были более согласованы. Если операции удастся согласовать, то это будет более эффективно в отношении противодействия HTS. Если не удастся, то HTS для них будет лишь поводом для достижения каких-то своих интересов в борьбе друг с другом», — считает он.