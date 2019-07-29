«Что ж вы за дебилы?» Соратник Зеленского против отмены Дня Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та решит отменить День Победы.

«Я проголосую «против» и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем «Памяти и примирения» <…> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?» — сказал он.

Политик обратил внимание, что с современными немцами украинцы и так живут в мире, а «с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала», он примиряться отказывается.

Депутат напомнил, что в прошлом году бывший тогда президентом Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от СССР.

То есть в итоге получилось, что «с одной стороны в стране празднуют освобождение СССР от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны Советский Союз — оккупант», отметил он.

«Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма», — считает Бужанский.

На вопрос о возможности реабилитации георгиевской ленточки Бужанский ответил, что этот символ появился относительно недавно, поэтому, по его мнению, не имеет особого значения.

«Символ победы — это не георгиевская ленточка, а красное знамя Победы над рейхстагом. Мне не нужны дополнительные символы», — подчеркнул он.

Не намерен отказываться от Дня Победы и сам президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал 9 мая днем благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом. В своем фейсбуке Зеленский рассказал, что в этот день он посетил могилу своего деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну.

«Сегодня 9 мая. Это наш День благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом — и победил», — написал он.

Зеленский отметил, что война «коснулась каждой украинской семьи», а «вклад украинцев в Победу — огромный».

«Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб, и чтим тех, кто жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом!» — поздравил он соотечественников.

Прежний украинский лидер негативно высказывался о неотъемлемой части этого дня — акции «Бессмертный полк». Принимающих в ней участие по всему миру людей Порошенко назвал «ряжеными».

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру», — заявил он. Экс-президент также подчеркнул, что никто не может монополизировать эту победу.

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Что касается самого праздника, он уверен, что за прошедшие годы на Украине «появился свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции». При этом он выразил мнение, что несколько поколений украинцев выросло на «тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны».

И тем не менее, несмотря на недовольство власти, в этом году альтернатива «Бессмертному полку» — акция «Никто не забыт, ничто не забыто» все же прошла и в Киеве. На улицы украинской столицы вышли тысячи людей с портретами участников Великой Отечественной войны.

С момента вступления Порошенко на пост главы государства украинское правительство наметило курс на искоренение всякого упоминания Советского Союза.

В 2015 году на Украине был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического [нацистского] тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Отмечающийся 9 мая День Победы, в соответствии с этим документом, переименовали в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», а любые упоминания о Великой Отечественной войне оказались вычеркнуты. Кроме того, был учрежден День памяти и примирения — 8 мая, основные мероприятия, посвященные окончанию войны, проводятся именно в этот день.

Кроме того, под запрет попал и символ Победы. В 2017 году на Украине вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. Ее публичное использование, демонстрация или ношение влечет наложение штрафа. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Она же может стать причиной для запрета на въезд в страну.

В такой ситуации неоднократно оказывались россияне. В ноябре прошлого года украинские пограничники запретили въезжать в страну гражданину России, к чемодану которого была прикреплена георгиевская лента, сообщили в погранслужбе Украины.

Инцидент произошел на пропускном пункте «Жуляны». По данным погранслужбы, россиянин собирался посетить Украину с частным визитом. С собой у него были обратные билет и достаточное денежное обеспечение. В пресс-службе георгиевскую ленту назвали «антиукраинской символикой», и по этой причине пограничники решили запретить россиянину въезд в страну сроком на три года.