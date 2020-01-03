«Чревато последствиями»: МИД о гибели генерала Сулеймани

Убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани может привести к тяжелым последствиям для мира в регионе, считают российские дипломаты.

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — говорится в опубликованном в пятницу комментарии МИД России о недавней атаке США на аэропорт в Багдаде, в результате которой погиб генерал.

Вместе с тем в дипведомстве отметили, что российская сторона восприняла сообщения о гибели Сулеймани с тревогой. В комментарии РИА «Новости» представитель МИД РФ назвал этот шаг американских властей «авантюрным».

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, военные, совершившие ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погибли около 10 человек, действовали по указке политиков, преследующих свои интересы с учетом того, что на нынешний год намечены выборы в США

«Нужно сказать, что американские военные действовали по указке американских политиков. Нужно всем это помнить и понимать, что у американских политиков свои интересы, учитывая, что этот год предвыборный», — обратила внимание Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Тем временем десятки тысяч людей устроили акции протеста, выйдя на улицы иранских городов после ракетного удара США, передает RT.

Среди погибших при нападении был также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В заявлении Пентагона говорится, что атака была произведена по приказу американского лидера Дональда Трампа.

«По указанию президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить американский персонал за границей, убив Касема Солеймани, главу Корпуса стражей исламской революции — Кудса, назначенной США иностранной террористической организацией», — говорится на сайте оборонного ведомства страны.

Американская сторона уверена, что погибший генерал «разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе». Вместе с тем в Пентагоне обвинили его и «Кудс» в «гибели сотен американских и коалиционных военнослужащих и ранениях тысяч других» людей.

В то же время в США считают, что именно Сулеймани организовал недавнее нападение на коалиционные базы в Ираке. Так, по данным Пентагона, в результате атаки 27 декабря погибли и были ранены американские и иракские военные. «Генерал Сулеймани также одобрил нападения на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе», — уверены в Пентагоне.

Кроме того, американские власти предупредили, что и в дальнейшем Соединенные Штаты намерены принимать все необходимые меры для защиты американских представителей и интересов страны.

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани пообещали, что Тегеран отомстит США. В частности, Хаменеи пообещал «суровую месть» в ответ на убийство генерала, передает Al Arabiya.

«С уходом Сулеймани, если даст Бог, его работа и его путь не будут остановлены, но суровая месть ожидает преступников, которые покрыли свои грязные руки его кровью прошлой ночью», — приводит агентство слова верховного лидера Ирана.

Он обратил внимание, что эта трагедия только увеличит мотивацию сопротивления Ирана против США и Израиля. «Все враги должны знать, что джихад сопротивления продолжится с удвоенной силой, и окончательная победа ждет бойцов в этой священной войне», — подчеркнул Хаменеи.

Кроме того, иранские власти объявили трехдневный общенациональный траур. «Иранский народ почтит память мученика Али Касема Сулеймани и его помощников, я объявлю трехдневный траур», — заявил верховный лидер страны.