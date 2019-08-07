«Чистое поле»: Осетия может признать события 2008 года геноцидом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что уголовные дела против бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили и его соратников за преступления, совершенные против югоосетинского народа, не имеют срока давности. Он напомнил, что следственные органы республики еще в 2008 году возбудили дела в отношении высшего руководства Грузии, развязавшего войну против Южной Осетии, передает ТАСС.

Южноосетинский лидер заявил, что действия прежнего грузинского руководства имеют прямое отношение к геноциду осетинского народа.

Бибилов выразил уверенность, что однажды Саакашвили и виновные в развязывании войны против Южной Осетии все же понесут заслуженное наказание.

«Несмотря на то что Саакашвили бегает из одной страны в другую, что существует определенное крышевание этого преступника со стороны западных стран и США, думаю, что когда-нибудь здравый ум возобладает, и американцы и европейцы поймут, что Саакашвили — государственный преступник, которого надо судить не по какой-то статье грузинского УК, а на основе принципов международного права за преступления против человечности. Рано или поздно ему придется отвечать», — подчеркнул президент Южной Осетии.

По его словам, в Европейский суд по правам человека было подано более 1,5 тыс. индивидуальных исков жителей Южной Осетии против Грузии. Глава государства намерен продолжать доказывать, что именно Грузия напала на Южную Осетию и нанесла огромный урон ее инфраструктуре, но самое главное — пыталась уничтожить людей. Он заверил, что это могут подтвердить видеокадры, которые снимали сами грузинские военнослужащие.

«Видно, что они стреляют прямой наводкой по гражданским объектам — жилым корпусам, детским садам, школам и больницам. Вся эта доказательная база у нас есть, и я думаю, что рассмотрение этих конкретных дел получит соответствующую оценку», — отметил осетинский лидер.

Парламент Южной Осетии в 2007 году постановил признать геноцидом события 1920 года, когда в республику вторглась армия меньшевистской Грузии. Парламентарии утверждают, что тогда были убиты и погибли при бегстве через горы около 5,3 тыс. человек, то есть 6-8% от всего населения Южной Осетии.

Президент Южной Осетии признал, что в 1920 году человеческих потерь среди осетин было гораздо больше, чем в 2008-м, но и потери в 500 человек для небольшого народа являются огромными.

«Многие спрашивают: геноцид — сколько должно погибнуть населения, чтобы считать это геноцидом? Для нас 500 (погибших) человек по количеству населения — это уже геноцид. Те народы, которые имеют десять или 20 млн населения, миллиард населения — для них, может быть, 500 человек — это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек — это как раз и есть геноцид», — пояснил он РИА «Новости».

Бибилов обратил внимание, что умысел геноцида осетинского народа есть даже в самом названии военной операции, которую проводила Грузия в 2008 году, — «Чистое поле».

«То, с какой яростью они уничтожали простых беженцев на повороте на «Дорогу жизни», как мы ее прозвали. Интенсивность обстрела города Цхинвала, населенных пунктов, то количество погибших, которое было, — это тоже не может не считаться геноцидом осетинского народа», — подчеркнул он.

По его словам, отношения Южной Осетии с Грузией могут нормализоваться только в том случае, если грузинская сторона признает геноцид осетинского народа и независимость республики. Он также призвал к подписанию меморандума о неприменении силы в отношении Южной Осетии.

В то же время, Бибилов отметил, что на сегодняшний день не видит в Грузии политиков, «у которых была бы такая политическая ответственность, политическое мужество, кто бы вот это сделал».

По его утверждению, современная Грузия находится под внешним управлением США. А пока есть фактор «политической гегемонии» над высшим руководством республики со стороны Вашингтона и пока не будет политиков, заинтересованных в мире в Закавказье, «никаких отношений не может быть».

Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших там с 1992 года. В ходе пятидневной войны погибли более тысячи человек, 72 из которых — российские военнослужащие. 26 августа того же года Россия признала независимость Южной Осетии.

В республике 7-8 августа проходят траурные мероприятия по случаю 11-й годовщины начала агрессии.

По мнению президента России Владимира Путина, Саакашвили в 2008 году вряд ли бы решился на провокацию с нападением на Южную Осетию, если бы за ним никто не стоял.

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«У меня нет 100% уверенности, что его кто-то спровоцировал, кто-то подталкивал, стоял у него за спиной. Но мне кажется, он никогда не решился бы самостоятельно на эту провокацию. Я так думаю. И во всяком случае его точно никто не останавливал», — сказал он в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, который был показан на телеканале Showtime.

По его словам, в России удивились, что действия Саакашвили не просто были поддержаны, но западные СМИ фактически все «перевернули с ног на голову», представляя все так, будто это РФ напала на Грузию.