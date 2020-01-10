«Был сбит»: крушение украинского самолета обрастает новыми версиями

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает версию того, что причиной крушения украинского Boeing могло стать попадание ракеты. При этом политик подчеркивает, что подтверждений этой информации нет.

«Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — заявил президент в своем Facebook.

Глава государства также сообщил, что группа украинских экспертов продолжает свою работу и выразил надежду, что им будет предоставлена вся необходимая информация.

Вместе с тем, версия о том, что в Boeing могла попасть ракета становится все более популярной. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке, в Вашингтоне полагают, что самолет потерпел крушение, причем из-за попадания в него не одной, а двух иранских ракет.

Отмечается, что разведка США придерживается версии, что самолет был поражен ракетой комплекса ПВО «Тор-М1». При этом Вашингтон считает, что Тегеран сбил самолет по ошибке. CNN также опубликовал видеозапись, на которой в темное время суток зафиксирован, предположительно, момент попадания иранской ракеты в самолет.

Помимо этого, вчера Newsweek со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне, разведке и иракских спецслужбах, сообщил о том, что самолет потерпел крушение из-за ракеты. При этом источники издания также уверены, что Boeing был сбит непреднамеренно. Противовоздушные силы Ирана, вероятно, был активны после ракетного нападения на американские базы в Ираке, отмечает Newsweek.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщает, что спутники зарегистрировали пуск двух ракет типа «земля-воздух» незадолго до крушения самолета.

С той же версией уже выступили несколько политиков — премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон.

«У нас есть свидетельства из множественных источников, что самолет был сбит иранской ракетой. Это, вполне вероятно, было сделано по ошибке», — заявил накануне Джастин Трюдо.

В результате крушения украинского самолета погибли 176 человек, из них 63 были гражданами Канады. Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада требует ответов на вопросы, возникающие в связи с крушением «Боинга» и призвал к полномасштабному расследованию трагедии.

Вскоре с похожим заявлением выступил и британский премьер.

«Существует набор информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Это, вполне вероятно, было ненамеренно», — заявил Борис Джонсон.

Официальные лица США пока воздерживаются от публичных обвинений. В четверг Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что причиной крушения стала техническая неисправность.

«Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку на другой стороне», — заявил Трамп.

В Иране, однако, версию о попадании ракеты в самолет исключают.

«Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала. Самолет более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться. Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны спасти самолет», — заявил сегодня глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде в эфире иранского телевидения.

Как считает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаила Ходаренок, вероятность того, что самолет разбился из-за технической неисправности, равна нулю.

«То, что самолет сбит зенитной управляемой ракетой (ЗУР), должно быть ясно сразу и без всяких видео. Это определяется сразу после прибытия специалистов на место крушения. На планере самолета должны быть заметны следы от воздействия готовых поражающих элементов боевой части ЗУР, обломки самой ракеты, серийные номера изделия и даже номера отдельных агрегатов ракеты. Это становится ясным с первых секунд, без всяких долгих расследований», — отмечает он.

При этом, по мнению военного обозревателя, самолет вряд ли мог быть сбит по ошибке — боевой расчет ЗРК должен отчетливо видеть, что производит взлет гражданский лайнер — большая отметка от цели, малая высота, малая скорость, известный курс.

«Вполне возможно, что в самолете находился кто-то из иранцев, кто не должен оказаться за пределами страны или какие-то важные документы. И это руководству Исламской республики стало ясно только тогда, когда самолет находился уже на исполнительном старте или осуществлял разгон для взлета. Поэтому было принято решение на обстрел и уничтожение», — выдвигает версию Михаил Ходаренок.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» экс начальник Главного штаба Войск ПВО генерал-полковник авиации Игорь Мальцев, на данном этапе можно лишь делать предположения.

«Любая версия, если она серьезная, основана хотя бы на первых данных, подтверждающих хотя бы косвенно стрельбу ракетами. Пока этого ничего нет, все это сотрясание воздуха в политических интересах и ничего больше, — уверен генерал-полковник авиации. — Данные бы были, кто-то бы видел, что стрельба была. Потом, каждая стрельба сопровождается взрывом, его слышно. Когда расшифруют датчики самописцев, тогда может пролиться свет на эту историю. Расшифровка может дать данные, которые позволят сделать вывод, было ли это возгорание из-за неисправности двигателя».

Как сообщает иранское агентство Tasnim, расшифровка «черных ящиков» может занять 1-2 месяца, а само расследование катастрофы — до 2 лет.

«Во-первых, любая ракета, если она взорвалась в зоне двигателя, все равно неизбежно какая-то часть этой ракеты должна быть в районе падения самолета. Это исключено. Вот сейчас, когда соберут эти осколки, потом их выкладывают на земле так, как выглядит самолет. Из этих остатков вылепливают самолет и тогда начинают уже отслеживать. Если это взрыв изнутри — обшивка заворачивается во внешнюю сторону, если это взрыв наружный, обшивка в этом месте свернется внутрь самолета. Там много признаков, которые косвенно могут навести на след, что воздействие извне было. Сейчас это просто несерьезно», — отмечает Игорь Мальцев.