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«Будут плакать»: Турчинов о том, как Донбасс отблагодарит ВСУ

11 октября 2019, 19:24  •  233 • Война
Экс-секретарь СНБО в эфире украинского ток-шоу «Право на власть» привел в качестве примера ситуацию с жителями Мариуполя, которые сначала противостояли украинской армии, не впуская ее в город, а потом якобы благодарили военных Украины.
«Через три месяца, даже меньше, освобождали Мариуполь. Те же самые люди, которые ложились под технику, они плакали и аплодировали», — рассказал Турчинов.
Вместе с тем он уверен, что любой житель этого города, отвечая на вопрос о том, хочется ли ему вернуться «под оккупацию России», ответит отрицательно. Это, по-мнению Турчинова, обусловлено «нормальной, качественной» жизнью на Украине.
«И поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение», — заключил бывший секретарь ведомства.
Турчинов ранее сделал неоднозначное высказывание о том, что Украина не может объявить России войну. В качестве причины он назвал отсутствие оружия, которое Киев мог бы противопоставить ядерному арсеналу Москвы. Эта реплика была размещена в середине сентября на сайте бывшего секретаря СНБО.
Турчинов также отметил, что единственным решением этой ситуации для Украины может стать укрепление военного потенциала.
«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — заявил Турчинов, однако не уточнив, кого еще он собрался «освободить».
В России это высказывание не восприняли всерьез. Так, сенатор Алексей Пушков посчитал, что своими словами бывший украинский чиновник в очередной раз доказал «свое мрачное сумасшествие».
«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом», — написал член Совфеда в твиттере, добавив: «Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шел на выборы «как президент мира» и выступает против решения вопросов, связанных с Донбассом и Крымом, военным путем.
«Я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной свои территории», — сказал он на пресс-конференции, которая прошла 10 октября.
Кроме того, он обратил внимание, что в его политике первым приоритетом являются люди, а затем уже территории. «Вы помните, когда прошлый президент пытался ввести военное положение? Вы помните, что было с людьми, как они реагировали. Страх. Хаос. Вы что, хотите хаоса?» — продолжил Зеленский.
«Если вы такое скажете, то мы должны идти войной на Крым, несмотря на то, что наша армия не готова», — считает президент страны, добавив, что «выбран дипломатический путь».
Под «дипломатическим путем» Зеленский, вероятно, подразумевал согласованную 1 октября «формулу Штайнмайера» и последовавшее за ней объявление о разведении сил в Донбассе.
Однако, если «формулу», которая устанавливает порядок присвоения самопровозглашенным республикам особого статуса, согласовали, то отвод войск так и не был запущен.
1 октября контактная группа договорилась, что к 12 октября войска будут выведены из пилотных зон в районе сел Золотое и Петровское. Однако разведение несколько раз было сорвано.

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