«Будут организованы постановки в Восточной Гуте»

Российская сторона жестко и по всем каналам предостерегла Вашингтон от удара по Дамаску со стороны международной коалиции, возглавляемой США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Обсуждали сегодня среди прочих аспектов сирийской проблематики действия США, прежде всего, на восточном берегу Евфрата и на всем протяжении восточной части САР, где американцы действительно создают военные базы.

Убежден, что нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу САР. Для этого применяются различные методы», — заявил он.

Накануне Москва по линии Минобороны и МИД довела до сведения общественности информацию о подготовке сирийскими боевиками провокаций с применением химоружия, напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Будут организованы постановки, в частности, [в пригороде Дамаска] Восточной Гуте, привлекут внимание мирового сообщества, как всегда, с надрывом к страданиям мирного населения, к жертвам среди невинных граждан. И под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе и по сирийской столице», — заявил Лавров.

Он выразил надежду, что «эти безответственные планы не будут реализованы». «Но в любом случае они [планы] говорят о том, что линия на создание любых предлогов для свержения режима остается в США в повестке дня, они не зря говорят, что все опции остаются на столе», — добавил министр.

Как он подчеркнул, такой шаг будет «нарушением всех мыслимых норм международного права, резолюции СБ ООН 2254, да и торжественных клятвенных заверений Вашингтона, что он не пытается подорвать территориальную целостность САР».

«Это придется доказывать делами, а не словами. Слишком много дел расходятся с этой риторикой», — отметил Лавров.

О том, что у России есть информация о готовящейся инсценировки сирийскими боевиками применения Дамаском химического оружия против мирных граждан, 13 марта рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, цель провокации — оправдать нанесение ракетного удара США по правительственным кварталам города.

«У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», — сказал он.

Эти данные подтверждаются тем, что в населенном пункте Афтрисс, который ранее был освобожден от боевиков, была обнаружена лаборатория по производству химического оружия, отметил Герасимов.

«По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые «доказательства» якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и «поддерживающего его российского руководства», — рассказал он.

В Генштабе уверяют, что в качестве ответной меры США планируют нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.

В учреждениях и на объектах сирийского министерства обороны в Дамаске находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон, а также военнослужащие военной полиции, рассказал Герасимов.

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — предупредил он.