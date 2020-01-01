Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Повышение МРОТ, защита покупателей недвижимости и электронные трудовые книжки: к...
Михаил Горбачев - "Комсомольской правде": Не думаю, что дойдёт до войны. У нас о...
Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Рабочие планы Путина на 2020 год. Акцент на 75-летии Победы
Главная / Война

«Будет нанесен удар»: Иран готов защищать свои интересы от США

01 января 2020, 23:39  •  105 • Война
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран готов отстаивать свои позиции и противостоять тем, кто угрожает стране. Кроме того, он осудил действия ВВС США, которые атаковали пять объектов шиитской организации «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, передает агентство Irna.
По мнению верховного иранского лидера, Вашингтон своими атаками мстит шиитскому ополчению за борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая запрещена в России.
Вместе с тем Хаменеи обратил особое внимание на то, что Тегеран хотя и не стремится к войне, но готов защищать свои интересы.
«Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — приводит РИА «Новости» его слова, опубликованные на официальном сайте верховного лидера Ирана.
Таким образом Хаменеи ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа, который ранее предупредил, что Иран «заплатит очень большую цену» в случае, если с американским посольством в Ираке что-то случится. Дело в том, что Трамп уверен, что к протестным акциям в Багдаде причастна именно иранская сторона. Вместе с тем президент США отметил, что не хочет вступать в военный конфликт с Ираном.
Днем ранее в столице Ирака, в самом центре города, начались протесты у здания американской дипмиссии. Сотни протестующих атаковали посольство, требуя его закрытия и выведения американских войск из страны.
Митингующие забросали здание камнями и бутылками воды, подожгли ворота, а также разбили камеры наблюдения и разрисовали стены граффити в поддержку группировки «Хезболла». Части демонстрантов удалось проникнуть за охраняемый периметр посольства, против них применили слезоточивый газ.
Как сообщали ранее международные СМИ из-за угрозы безопасности посла США в Багдаде Мэтью Тьюллера увезли из города в неизвестном направлении. Некоторые сотрудники посольства якобы тоже покинули город. Однако позднее Госдеп заявил, что посол вернется к работе после отпуска. Там также отметили, что планов по эвакуации персонала посольства не было.
По словам главы Пентагона Марка Эспера, для дополнительной защиты посольства и охраны персонала дипмиссии США направили в Ирак около 750 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Как отмечает Al Mayadeen, 1 января протесты у здания дипмиссии продолжились.
Протесты, как отмечает ряд иностранных СМИ, возникли из-за того, что несколькими днями ранее США атаковали несколько объектов шиитской группировки. В результате этого, как отмечают сторонники «Хезболлы», погибли 25 человек, еще более 50 пострадали.
Вашингтон объяснил свои действия ответным ударом. По словам американских властей, незадолго до этого «Хезболла» атаковала позиции сил коалиции в Ираке, где располагаются американские войска. И якобы погиб один военный США. Отмечалось, что Иран оказывает сильное влияние на соседний Ирак: основное население этой страны — мусульмане-шииты. «Иран использует возможность использовать свои тайные сети в Ираке, чтобы подтолкнуть США к уходу из страны», — говорится в материале израильской газеты The Jerusalem Post.
О том, что за организацией акций протеста у посольства США стоят «террористы и союзники Ирана», сказал ранее и госсекретарь США Майкл Помпео.
«Нападение было спланировано террористами Абу Махди аль-Мухендисом [заместитель командующего шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби»] и Каисом аль-Казали при пособничестве союзников Ирана Хади аль-Амари и Фалеха аль-Файяда», — написал американский чиновник на своей странице в Twitter.
При этом госсекретарь прикрепил к записи фотографии предполагаемых организаторов, которых зафиксировали во время беспорядков у американского посольства.
В то же время в эфире телеканала Fox News он обратил внимание, что США не собираются выводить свои войска из Ирака, как того требуют протестующие у дипмиссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
25 декабря 2019, 16:09
«Отрепетируют наступление на Россию»: НАТО готовит масштабные учения
30 декабря 2019, 03:24
Пять атак беспилотников: США ударили по объектам «Хезболлы»
30 декабря 2019, 13:09
«Переиграть в свою пользу»: зачем посла РФ вызвали в МИД Польши
27 декабря 2019, 23:24
«Это плохая идея»: США собирают миротворцев для Донбасса
28 декабря 2019, 09:09
Небогатый выбор адмирала Небогатова
30 декабря 2019, 13:09
Кибермир или кибервойна?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2019, 11:09
"Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы"? В Сети предположили, зачем посла России вызвали в МИД Польши
26 декабря 2019, 14:54
"Границу они не пересекут": В МИД России рассказали об ответных мерах на санкции США
27 декабря 2019, 16:39
Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи
28 декабря 2019, 12:09
«Запасной маршрут»: что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа
29 декабря 2019, 14:24
"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатановский без обиняков поставил Чехию на место
27 декабря 2019, 07:09
"Обратка уже включилась": Сатановский о запоздалой реакции МИД Польши на слова Путина
28 декабря 2019, 21:54
«Украина уже упустила момент»: почему Киев предостерёг Берлин от завершения «Северного потока — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.