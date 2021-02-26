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«Бомбанув» Сирию, Байден готовит для России второй Афган

26 февраля 2021, 13:55  •  124 • Война
Менее чем за неделю до председательства США в Совбезе ООН американский сенат утвердил нового постоянного представителя страны при ООН. Эту должность получила Линда Томас-Гринфилд, за кандидатуру которой проголосовали 78 сенаторов (при 20 голосах законодателей против).
После вручения верительных грамот Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу она заявила — США знают, что нужно делать, начиная от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру. «Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась, и Америка вернулась», — повторила она в своей речи перед журналистами сказанные президентом США Джозефом Байденом во время своей инаугурации.
В подтверждение ее слов Пентагон демонстративно «бряцнул оружием», оперативно нанеся три ракетных авиаудара по целям в Сирии.
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«По указанию президента Байдена ВС США … нанесли авиаудары по объектам инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном группами боевиков на востоке Сирии. Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на контингент США и коалиции в Ираке», — пояснили штатовские военные, уточнив, что в ходе операции были разрушены объекты на контрольно-пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада». Авиаудар по сирийской территории, по мнению Пентагона, был совершен «в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке». При этом газета The Washington Post сообщила о нескольких человеческих жертвах.
Российский военный политолог Андрей Кошкин назвал «парадоксальным» такие объяснения США причин нанесения авиаудара по Сирии.
«На сегодняшний день, — подчеркнул он. — мы видим не желание США решить проблемы страны Ближнего Востока путем политико-дипломатических переговоров, а стремление кого-то наказать. При этом они бравируют, что приказ был отдан самим президентом Соединенных Штатов». заметил Кошкин.
Вместо декларируемой Пентагоном деэскалации ситуации в регионе, констатировал Кошкин, эти действия повлекут за собой ответную реакцию со стороны шиитского ополчения, что будет способствовать затягиванию узла в и без того весьма сложном треугольнике между территорией Сирией, Ираком и Ираном.
Первый зампред комитета российского Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя это событие, заявил — ракетные удары США по Сирии неправомерны, поскольку речь идёт о бомбежке территории суверенного государства. По его словам, Сирия теперь имеет полное право обратиться в Совбез ООН с требованием обсудить ситуацию на экстренном заседании.
Отметив, что все детали произошедшего пока еще не ясны, и сейчас можно проводить лишь предварительный анализ ситуации, Джабаров назвал положение дел очень опасным и способным привести к эскалации напряженности во всем регионе. Параллельно он призвал быть крайне осторожными при совершении подобных действий, так как Сирия обладает современными вооружениями, в том числе установками С-300, а у США «нет никаких оснований для бомбежек», поскольку в пострадавших районах нет террористов, а есть ополченцы.
И тут возникает вопрос — если в районах авиаударов террористов не было, то в чем смысл запуска американских ракет?
— Обратите внимание, что США, говоря об Иране, ударили-то все-таки по Сирии, а Россия позиционирует себя в качестве гаранта безопасности этого государства, не раз подчеркивая, что именно она является модератором послевоенного устройства САР, — поделился своей точкой зрения на произошедшее ведущий научный сотрудник Центрf исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. — Так что, думаю, это сигнал в первую очередь для России, чьей союзницей Сирия и является. О том, что нас будут активнейшим образом «прощупывать на прочность» везде, где только можно, от Черного моря до Балтики, в Арктике, да и вообще на всей международной арене. И исходит он от новой американской администрации, которая собирается быть с нами предельно жесткой, а сотрудничество с нами будет крайне избирательным только по тем сферам, где Америке это интересно, вроде договора СНВ-3. Понятно, что таким образом Америка продемонстрировала — Россия будет сдерживаться всеми силами и средствами, а мировой либеральный порядок будет усилен.
«СП»: — На Иран как таковой, выходит, Америка вообще плевать хотела с высокой колокольни?
— С Ираном, полагаю, дела обстоят иначе. Представители американской администрации не раз говорили, что намерены заключить с ним ядерную сделку, из которой ранее вышел Дональд Трамп. А заключена-то она изначально была, напомню, еще Бараком Обамой, при котором как раз Байден был вице-президентом.
«СП»: — То есть в прямой военный конфликт с Ираном Америка при Байдене не полезет?
— Думаю, нет. Несмотря на свою активную антииранскую риторику, даже Трамп, считаю, не был готов в это ввязываться. Трамп был Ирану крайне враждебен, и дело доходило до того, что при разработке последней американской стратегии по борьбе с терроризмом ему присваивался статус террористического государства. Вспомните, именно при Трампе происходили истории с Сулеймани и сбитием американского беспилотника иранскими военными. Так что если бы Трамп хотел войны с Ираном, он бы ее получил. Но этого не произошло, ставка была сделана на дестабилизацию ситуации внутри самого Ирана.
А уж теперь-то подход к иранской проблеме у США вообще другой. Для Байдена главная проблема — не Иран, а «реваншистские державы», Россия и Китай. И поэтому не случайно на последней Мюнхенской конференции Байден призывал коллективный Запад консолидироваться как раз на основе антироссийской и антикитайской политики.
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«СП»: — Учитывая, что и при Трампе российские военные в Сирии, мягко говоря, не ладили с американским контингентом, то теперь, вероятно, ситуация обострится? Может ли сейчас Сирия в вопросе активного противостояния с США стать для нас вторым Вьетнамом, Афганистаном или Кореей? Принимая во внимание слова свежеиспеченного американского пострпреда при ООН о том, что Америка знает, как урегулировать конфликты по всему миру, такой тревожный вывод как-то напрашивается сам собой.
— Как я уже говорил, Россию США намереваются «щупать на прочность» везде. Так что, думаю, да, Сирия станет для нас подобным регионом.
«СП»: — И чем мы будем отвечать «американской военщине»? Начнем увеличивать ограниченный военный контингент в республике? Откроем «кинжальный» огонь по проамериканским силам в Сирии из Каспийского моря?
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— Думаю, сначала должно последовать какое-то жесткое заявление от российских официальных лиц (что, собственно, уже сделал наш Совфед в лице Владимира Джабарова — авт.), а вот какими-то военными действиями мы на этот ракетный удар, полагаю, отвечать все же не будем.
Если, конечно, все это не повторится снова. Вспомните, в свое время по сирийским целям Америка била при Трампе, причем делала это не единожды, а дважды. И вот как раз после второго удара последовало наше заявление о том, что в следующий раз Россия будет готова нанести ответный удар по платформам, с которых будут произведены пуски ракет в сторону Сирии.
Но пока, повторюсь, в каких-то военных действиях, тем более прямых и направленных против Соединенных Штатов, смысла нет. Потому что главная цель нынешнего ракетного удара США по целям в Сирии, полагаю, заключался не в том, чтобы кого-то или что-то там конкретно уничтожить, а в том, чтобы послать России четкий и ясный сигнал — политика администрации Джо Байдена в отношении нас будет предельно и последовательно жесткой.

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