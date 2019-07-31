«Больше жесткости»: как Украина будет решать конфликт в Донбассе

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша уверен, что конфликт в юго-восточной части страны нужно решать «милитарным путем», убивая всех, кто взялся за оружие, чтобы участвовать в противостоянии.

«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости. Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Если кто-то коллаборанты, то пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина), подобные заявления киевские власти делали на протяжении всех пяти лет, что ведутся боевые действия в Донбассе.

«За последние пять лет подобных заявлений прозвучало такое огромное количество — едва не каждый день что-то подобное выдавали высшие украинские чиновники», — сказал он НСН, отметив, что ранее подобные слова «старались не замечать».

Представитель ДНР считает, что на подобные заявления стали обращать внимание вследствие неисполнения минских соглашений.

«Что касается конкретно заявления высокопоставленного украинского чиновника — они и не скрывали, что вешать будут потом. Сейчас они и не считают нужным скрывать», — уверен Стрелков.

Собеседник агентства подчеркнул, что экс-заместитель Генпрокурора Украины мог так сказать, потому что «ему же самому не воевать». «Я всегда говорил, что нет никого кровожаднее, чем безнаказанный интеллигент. Он отражает позицию как прошлой администрации, так и действующей. Он прекрасно понимает, что все его подобные заявления будут положительно расценены со стороны нового президента и новой Рады», — выразил уверенность экс-министр обороны ДНР.

В то же время, по мнению, главного редактора журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко, призыв к «большей жесткости» мог прозвучать как следствие той волны национализма, которая захватила Украину после Майдана.

«Очевидно, что осколки режима [экс-президента Украины Петра] Порошенко продолжают о чем-то кричать, призывая к убийствам и к продолжению конфликта на востоке Украины», — сказал он ФАН, отметив, что в настоящее время стоит ждать позицию, которую сформулирует нынешний украинский лидер Владимир Зеленский после того, как Верховная рада начнет работать новым составом.

«Очевидно, что пройдет смена одиозных персонажей наподобие того, о котором мы говорили», — считает Коротченко.

По его мнению, нужно исходить «из существующих реалий», которые показывают, что самопровозглашенные республики по факту являются «самостоятельными национальными образованиями» с соответствующими атрибутами, среди которых армия и органы госбезопасности.

«Попытки Украины решить проблему Донбасса военным путем будут обречены на неудачу. Во-первых, армии ДНР и ЛНР окажут упорное сопротивление и не исключено повторение позорных «котлов», в которые попала украинская армия во время боевых действий в Донбассе», — уверен собеседник агентства.

Редактор журнала также считает, что, если будет масштабное наступление со стороны Киева, то Россия «не будет сидеть сложа руки», так как у нее будут все основания для защиты людей, которые получили гражданство страны. При этом эксперт подчеркнул, что заявление о «большей жесткости» «идут от уходящих людей, и очевидно, что они не останутся в органах государственной власти».

В то же время бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что Голомша сделал такое заявление, чтобы в будущем в случае чего говорить, что его преследуют по политическим причинам.

«Николай Голомша — это член команды [Генпрокурора Украины] Юрия Луценко. Вся эта команда уходит. Уходит сейчас и уходит надолго из власти. Более того, существуют риски того, что им будут предъявлены претензии по поводу того, что они разворовывали Украину, используя служебное положение, о том, что возбуждали уголовные дела против людей, которые ничего не совершили», — считает собеседник агентства НСН.

Он подчеркнул, что Голомша, как «сотрудник правоохранительных органов не имеет права делать такие заявления». «Тем не менее, делают, для того, чтобы в дальнейшем в случае, если будут их [членов команды Луценко] преследовать за их противоправные действия, говорить, что их преследуют по политическим мотивам», — сказал Царев, отметив, что «эти заявления не имеют никаких политических последствий».