«Безрассудные заявления генерала»: Москва направила Лондону ноту

Посольство РФ в Лондоне направило ноту в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с заявлением начальника Штаба Министерства обороны Соединенного Королевства Николаса Картера, в эфире телевизионного шоу обвинившего Россию в агрессивной военной внешней политике, способной привести мир к широкомасштабной войне.

Российское диппредставительство категорически отвергло реалистичность доводов высокопоставленного британского военного о том, что «безрассудная Россия может случайно начать новую войну», указав, что генерал сознательно пытался создать у британцев впечатление, будто проводимая Москвой политика может привести к вооруженной конфронтации с Лондоном.

В качестве примера глава штаба упоминал военную операцию по уничтожению террористов в Сирии, которую Москва проводила по просьбе официальных сирийских властей, в том числе президента страны Башара Асада. Также генерал назвал угрозой для безопасности Соединенного Королевства гуманитарные миссии России в Африке.

«Кроме того, Картер фактически поддержал (и уж во всяком случае не оспаривал) тезисы ведущего о том, что «Великобритания находится в состоянии кибервойны с Россией», «российские боты и планировщики в ходе нынешней избирательной кампании пытаются подорвать демократию... внести раздор, деморализовать британское общество, так же, как и в ходе предыдущих кампаний», — сетует посольство РФ.

Кроме того, диппредставительство напомнило, что как раз британские военные находились в Сирии незаконно.

В этой связи российские дипломаты попросили Форин-офис прояснить, насколько «провокационные, ущербные и безрассудные» заявления Картера соответствуют официальной позиции правительства Соединенного Королевства.

В своей искомой речи Картер заявил, что Россия испытывает новую тактику дезинформации в Африке.

«Русский мир» ведет активную деятельность в девяти африканских странах. Я не думаю, что наши оппоненты хотят вступить в войну в традиционном смысле, но безрассудное поведение и несоблюдение норм международного права при применении новых видов «оружия» может легко привести к непреднамеренному просчету», — добавил британский военный.

В этой связи Картер заявил о необходимости усилить военное присутствие в странах Африки, чтобы помешать России включить данный континент в сферу своего влияния. По словам главы штаба, Лондон может направить в Африку военную помощь, а также небольшие элитные отряды для борьбы с терроризмом, передает НСН.

В сентябре нынешнего года командующий Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс объявил, что Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на непрерывный режим работы. Он объяснил это исходящей от России угрозой возобновить так называемую «Большую игру», сообщает The Telegraph.

Термин «Большая игра» использовался в XIX веке. Так называли геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии.

Сандерс убежден: «возвращение к конкуренции великих держав» означает, что современная война может вестись одновременно и в киберпространстве, и на поле битвы. Он заявил, что такие страны, как Россия и Китай, угрожают «новой формой «Большой Игры», но «на стероидах».

Глава Объединенного командования ВС выразил опасение в связи с тем, что Британия каждый день находится под угрозой оказаться объектом атак в киберпространстве «со стороны враждебных государств и практикующих насилие экстремистов».

Тогда же специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа. По мнению эксперта, самое грозное вооружение российской стороны — это ЗРС С-400 «Триумф», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П».

«Угроза со стороны вражеских ракетных систем... требует ответа», — добавил специалист.

Болл признался, что стал сомневаться в военных возможностях Лондона. Заключая, он призвал, чтобы в стране начали применять искусственный интеллект при создании оружия и оборудования.

Чуть ранее Москва потребовала от Лондона объяснить появившуюся в британских СМИ информацию о том, что министерство обороны Великобритании переориентирует деятельность своего спецназа с борьбы с терроризмом на противодействие «опасному международному поведению» России.

«Подобные публикации вызывают беспокойство. Конечно, нам сложно судить, насколько достоверна эта информация, как она соотносится с реальными задачами британских вооруженных сил. Однако если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств», — говорилось в сообщении посольства РФ в Лондоне.

Детализируя, диппредставительство указало, что суждение британского командования о стирании границ между понятиями «войны» и «мира» вызывает обеспокоенность, передает ФАН.

«По сути речь идет о подготовке британскими силовиками почвы для того, чтобы снять с себя существующие международно-правовые ограничения и присвоить себе «право» осуществлять военные операции вне рамок самообороны, а значит, в прямое нарушение Устава ООН», — заявили в российском посольстве.

Британское представительство российского внешнеполитического ведомства также отметило, что описанная стратегия Лондона может привести к превращению «гибридных» противостояний между странами в реальные полноценные вооруженные конфликты.