«Без происшествий»: СМИ поссорили военных России и США в Сирии

Подразделения вооруженных сил США не препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке, как об этом ранее сообщали отдельные зарубежные интернет-ресурсы, заявил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Генерал-майор также подчеркнул, что постоянный канал связи между командованием российской группировки в Сирии и операционным центром американских ВС на Ближнем Востоке продолжает функционировать.

В Центре уточнили, что российская военная полиция продолжает патрулировать провинции Алеппо, Ракка и Хасеке. «Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — отметил Боренков.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Сирии осенью прошлого года. Эти действия предусмотрены подписанным в октябре меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, который был принят по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Меморандум был принят для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Турция считает террористами.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Турции, Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии с 00:01 12 января. В турецком военном ведомстве пояснили, что это нужно для прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни. В связи с этим с полуночи 12 января было объявлено перемирие.

При этом незадолго до этого Боренков сообщил о прекращении огня в Идлибе с 14:00 9 января. Он обратил внимание, что за сутки до этого незаконные вооруженные группировки обстреляли зону деэскалации 16 раз. Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР призвал главнокомандующих этих группировок выйти на мирный путь решения конфликтов.

Российская военная полиция продолжила вести патрулирование по четырем маршрутам в Хасеке и Алеппо. Военно-воздушные силы патрулировали только один маршрут.

Четыре зоны деэскалации сирийского вооруженного конфликта были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, который закрепляет режим прекращения боевых действий в арабской республике. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

СМИ уже не впервые сообщают о якобы имевшем место конфликте между российскими и американскими военными в Сирии. В декабре на сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщалось, что они столкнулись на востоке САР. Как сообщили в организации, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Эль-Хасака, куда военнослужащие США приехали, чтобы получить информацию от местных жителей.

По информации SOHR, местные военнослужащие обвинили американцев в предательстве из-за того, что президент США Дональд Трамп решил вывести войска из этого района.

Некоторое время спустя в Тель-Тамер прибыли российские военные. Сообщается, что солдаты из России и США начали спорить между собой, и в итоге конфликт перерос в драку. О пострадавших в результате перепалки SOHR не информировал. В организации уточнили, что оружие не применялось.

За день до этого стало известно, что российские военные полицейские заняли оставленный американскими военнослужащими опорный пункт в поселке Телль-Самин. Этот стратегический район на перекрестке дорог связывает Ракку — центр одноименной провинции — и центральную часть Сирии, ее северные районы и города в пойме Евфрата.

Впрочем, позже в Минобороны России опровергли информацию о драке между российскими и американскими военнослужащими в Сирии.

«Сообщение базирующейся в Великобритании «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) о якобы имевших место «столкновениях, перешедших в рукопашную» между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.

Представители министерства подчеркнули, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделений военной полиции России продолжают выполнять задачи в обычном режиме.