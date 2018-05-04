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«Белые каски» остались без денег

04 мая 2018, 16:39  •  118 • Война
Американский телеканал CBS сообщил, что в последние недели власти США приняли решение о пересмотре структуры бюджета группы «Белых касок», треть которого составляют средства, предоставляемые американским руководством. Решение о продолжении финансирования должно быть принято до 15 апреля, в противном случае оно отзывается.
«Наши встречи в марте были очень позитивными. Были даже заявления со стороны официальных лиц о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года. Не было, во всяком случае, предложений о прекращении поддержки», — прокомментировал ситуацию представитель организации, которого цитирует телеканал CBS.
Созданная во время военного конфликта в Сирии общественная организация «Белые Каски» занимается гуманитарной деятельностью в зоне конфликта.
Недавно организацией даже был снят фильм, номинированный на премию «Оскар». На церемонии награждения, которая проходила 26 февраля, картина «Белые шлемы» о деятельности данной организации получила статуэтку за лучший документальный короткометражный фильм
Однако российская сторона обвиняет членов организации в съемке постановочных сюжетов о химических атаках. После публикации одного из таких видео США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии.
Удар был нанесен до проведения официального расследования Организации по запрещению химического оружия.
В качестве доказательства постановки химатаки Россия предоставила свидетельства сирийского мальчика, запечатленного на видео. Мальчик Хасан Диад рассказал, что участвовал в съемках: «Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали — идите в больницу. Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — сказал мальчик.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала деятельность организации «Белые каски» частью «масштабной информационной кампании по очернению сирийского руководства». Она также отметила, что ни в одном из сюжетов организации, посвященных жертвам авиаударов ВКС Сирии и ВКС России, не было показано самих обстрелов и авиаударов.
В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конюченков заявил, что
сотрудники сирийской организации «Белые каски» близки к террористической организации «Джебхат ан-Нура», деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе и в России.
Информация «Белых Касок» о якобы имевшем месте инциденте с применением химоружия в провинции Идлиб также стала поводом для ответных действий США в прошлом году. В то время глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Вашингтон не удосужился привести какие-либо доказательства причастности президента Сирии Башара Асада к использованию химоружия в Идлибе перед атакой на сирийскую авиабазу в провинции Хомс.
«[США] не удосужились даже какие-то факты привести, ссылались только на фотографии, опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых «Белых касок», которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства», — сказал Лавров.
Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, со основателя группы Inc Fly, также обвинил организацию «Белые каски» в пропаганде, которая способствует деятельности экстремистов, сообщает RT со ссылкой на заявление музыканта на одном из последних концертов.
«Я считаю «Белые каски» финиковой организацией, которая существует только для создания пропаганды для джихадистов и террористов», — сказал Уотерс. По его мнению, деятельность «Белых касок» поощряет удары по Сирии. Он призвал не верить пропаганде «Белых касок» и других и не поощрять правительства на то, чтобы сбрасывать на Сирию бомбы. «Что мы должны сделать, так это убедить наши правительства не сбрасывать бомбы на людей», — добавил музыкант, пожелав проведения расследования ситуации в Сирии.

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