«Америка в курсе, что Россия бомбит Иорданию»

Сирийские правительственные и проправительственные войска уже взяли под свой контроль крупный район, примыкающий к границе с Иорданией. Что ж, эффективности, с которой действует Дамаск, можно только позавидовать.

Военная операция в юго-западной Сирии началась всего пару недель назад, а оппозиционеры, засевшие здесь много лет назад, уже разбиты. Правда, не только грубой силой удалось достичь этого успеха. Часть местных боевиков практически сразу после прибытия в регион российских сил предложила переговоры о сдаче территорий и выводе своих людей на север. Вероятно, они уйдут в Идлиб, если им это позволят, во всяком случае, больше их нигде не ждут: под контролем оппозиции в стране практически не осталось районов кроме Идлиба. Можно, конечно, вспомнить еще курдов, которых тоже относят к оппозиции, но они не нуждаются в таких подкреплениях и настроены по отношению к ним агрессивно.

Разумеется, такой путь выбрали не все. Есть среди местных боевиков и те, кто не испугался России, несмотря на многочисленные страшные рассказы, передающиеся оппозиционерами из уст в уста. С такими приходится работать.

Тактика известна — многочисленные атаки сверху и стремительное наступление сухопутных сил в определенном направлении. Так удается быстро создать возможность для окружения, к тому же террористы теряют все шансы на консолидацию сил. В подобных ситуациях российская авиация, поддерживая своих сирийских союзников, действует чрезвычайно эффективно, иногда это даже приводит к незапланированным последствиям. Мы уже сообщали, что в ходе операции на юго-западе Сирии российская авиация подвергла бомбардировке окраины Иордании.

Эти случаи учащаются, так недавно несколько бомб разорвались в пригороде иорданского города Рамта. О пострадавших ничего неизвестно, но даже если таковые и есть, то, скорее всего, они будут принадлежать к числу граждан Сирии. Просто до недавних событий иорданцы охотно впускали в свою страну беженцев, и они заполонили приграничные районы, в том числе и окрестности Рамты.

Как бы то ни было, эти события вызвали большой переполох в Аммане. Сначала глава МИД страны Айман Сафади заявил о необходимости организации срочных переговоров с Россией, которые в итоге и состоялось. Лавров принял своего коллегу они дали совместную пресс-конференцию. Вроде бы все прекрасно, однако уже через день российская авиация каким-то образом атаковала территорию Иордании.

«Сегодня утром отдаленные районы провинции эр-Рамта были атакованы из-за учащения сирийских и российских авиаопераций по ту сторону границы» — сообщают иорданские военные. При этом им приходится опровергать многочисленные сообщения местных журналистов о целенаправленной атаке российских самолетов на отдельные населенные пункты королевства.

Турецкий эксперт Эндер Имрек не видит в этом сенсации, и полагает, что подобное еще не раз повторится.

— В переговорах по юго-западной Сирии принимали участие Россия, США, а так же и Иордания. Об этом говорил сам Лавров, и никто его не опровергал. Значит, американцы и иорданцы знали, чего следует ждать. Это боевые действия, а военные самолеты не могут видеть приграничных столбов или других заграждений. Конечно, летчики в той или иной мере проинформированы о своем местоположении, но здесь не может быть стопроцентной точности. Этим легко объяснить причины нарушения воздушного пространства. Это не преступление в данном случае, потому что есть сведения, что Амман во время переговоров не возражал против использования своего воздушного пространства.

«СП»: — Но как объяснить тот факт, что иорданская территория подвергается атакам с воздуха?

— Да, это намного интереснее. Вряд ли это все можно объяснить ошибками военных. Если бы это был один случай, то, возможно, такого объяснения было бы достаточно, но это происходит довольно часто. Есть только одна причина происходящего — российские самолеты продолжают преследовать свои цели в Иордании. Королевство закрыло границу, но определенные возможности для перехода боевиков сохранились. Там есть труднодоступные районы, а так же допускается существование коротких туннелей, никто так же не исключает коррумпированности некоторых пограничников, которые за деньги или услуги пропустят любого. Так те, кого преследуют российские самолеты, могут бежать из Сирии. Вероятно, только этим объясняются атаки в Иордании.

«СП»: — Некоторые иорданские СМИ распространили информацию о возможности предотвращения подобных ситуаций посредством противодействия со стороны американских военных. Насколько это возможно?

— Мне это не совсем понятно. Американцы всегда находились в Иордании. А с началом операции против Исламского государства* контингент в Иордании значительно увеличен. Сейчас воздушное пространство Иордании практически под полным контролем США. Поэтому если бы США действительно хотели противодействовать российским атакам, то у них для этого есть все ресурсы. Повторюсь, США и Россия обсуждали юго-западную Сирию, и, похоже, пришли к итогу, удовлетворяющему всех. Так что вряд ли действия российской авиации в Иордании американцы считают большой проблемой. Всех все устраивает.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.