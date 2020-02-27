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Лапша особого назначения
27 февраля 2020, 21:24 • 33 • Карикатуры
Глобальное военное преимущество США подорвано, заявил американский генерал Марк Милли. По его словам, Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти Соединенные Штаты и обеспечить свое влияние во всем мире.
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