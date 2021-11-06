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Лановой, Меньшов, Кобзон: 10 русских, которых на Украине патологически боятся даже мёртвыми
06 ноября 2021, 17:20 • 159 • Политика
СМИ обратили внимание на то, что в списке угроз национальной безопасности Украины есть 10 русских артистов, которые уже умерли. Среди них певец Иосиф Кобзон, актёры Валентин Гафт и Василий Лановой, режиссёр Владимир Меньшов. Сенатор Алексей Пушков отметил, что речь идёт о "патологическом страхе".
Не секрет, что украинский Минкульт по представлению СБУ регулярно пополняет свой чёрный список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Незалежной. Журналисты "Страны" обнаружили в нём 10 имён русских деятелей культуры, которые уже умерли. Однако они до сих пор находятся в списке угроз, что наводит на мысль о том, что их даже мёртвыми боятся украинские власти.
Журналисты апеллируют к информации, которая размещена на официальном сайте Министерства культуры Украины. В чёрном списке здесь до сих пор числятся кинорежиссёр и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, оперная дива Ирина Богачёва, режиссёры Владимир Меньшов и Станислав Говорухин, актриса Элина Быстрицкая, актёры театра и кино Валентин Гафт, Борис Клюев, Василий Лановой и Олег Табаков.
Сенатор Алексей Пушков в своём авторском Telegram-канале, комментируя эту новость, обратил внимание на патологический страх Киева.
"До сих пор угрожают, видимо. Страх перед Россией и её деятелями культуры прямо-таки патологический", - отметил политик.
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