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Ланкийские танкисты, фан-зона и наблюдатели из США: как пройдёт «Танковый биатлон — 2019»

14 июля 2019, 10:09  •  129 • В России
В подмосковном Алабине проходит финальный этап отбора экипажей, которые будут представлять Россию в самой зрелищной дисциплине Армейских международных игр — «Танковом биатлоне — 2019». В преддверии соревнований RT поговорил с вице-президентом Федерации танкового биатлона полковником в отставке Александром Куликовым. Он рассказал, какие нововведения организаторы приготовили в этот раз, какие страны примут участие в конкурсе и на каких машинах будут выступать российские и иностранные танкисты.
 
Танк команды армии России в индивидуальной гонке © Евгений Одиноков / РИА Новости
 

— Число стран — участниц ежегодных танковых соревнований в Подмосковье растёт с каждым годом. Сколько команд будет участвовать в танковых гонках в этом году?

— Участие своих экипажей в международном конкурсе «Танковый биатлон», который стартует в первый же день Армейских международных игр — 3 августа, подтвердили военные ведомства 23 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Стоит напомнить, что именно мирные состязания танкистов в 2013 году фактически стали «основоположниками» Армейских международных игр. Инициатива проведения таких соревнований принадлежит министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, а организовали его офицеры Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил России. В первых состязаниях участвовали военнослужащие всего четырёх стран — России, Белоруссии, Казахстана и Армении. В 2014-м к нам приехали танкисты уже из 12 государств. Число участников росло ежегодно, и в прошлом году соревновались военнослужащие из 22 армий мира. Сейчас готовятся выйти на старт 23 команды.

  • © Евгений Биятов / РИА Новости

— Кто приедет впервые?

— Новички этого года — танковые экипажи вооружённых сил Шри-Ланки, Узбекистана и Кубы.

— В Армейских международных играх участвуют солдаты из государств, дружественных России или нейтральных. Приглашаете ли вы состязаться представителей стран из блока НАТО?

— Министерство обороны России ежегодно рассылает десятки приглашений, в том числе и в военные ведомства государств, входящих в Североатлантический альянс. Увы, не хотят они с нами соревноваться.

Но в этом году, возможно, и у них произойдёт «танковый прорыв»: впервые в качестве наблюдателей на АрМИ-2019 собираются приехать представители США, Франции, Турции и Словении.

— Это уже точно известно?

— Коллеги из оргкомитета Армейских международных игр говорят, что заявки из военных министерств поступили, но конкретных фамилий офицеров — наблюдателей из стран НАТО пока нет. Подождём, возможно, приедут. Военные атташе отдельных стран блока ежегодно в Алабине на «Танковый биатлон» приезжают.

«В полной готовности»

— На каких боевых машинах будут состязаться военнослужащие в этом году?

— Как и обычно, большинство команд из стран-участниц станут соревноваться в мастерстве вождения и точности стрельбы на российских танках Т-72Б3. Исключение — белорусы и китайцы. Военнослужащие из Белоруссии привезут в Подмосковье модернизированные на оборонных предприятиях страны Т-72БМЭ, а сборная КНР выступит на своих штатных Type-96B. Боевые машины подвезут в Алабино к 25 июля.

  • Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев и вице-президент Федерации танкового биатлона полковник в отставке Александр Куликов
  • © Фото из личного архива Александра Куликова

— А когда будут готовы к соревнованиям российские танки?

— Они уже в полной готовности.

Для соревнований выделено 80 единиц Т-72Б3. Все они в отличном состоянии, можно сказать, стоят на старте.

— Будут ли в этом году изменения в проведении соревнований?

— Ежегодно «Танковый биатлон» проводится по правилам, которые хорошо известны всем участникам. Условия просты, всем понятны и не меняются. Но в этом году есть серьёзные изменения в формате проведения соревнований танкистов.

Для придания «Танковому биатлону» ещё большего азарта в борьбе команды-участники впервые разделены, скажем так, на два дивизиона. Распределение произошло по-честному, исключительно по спортивному принципу — на основании рейтинга команд, составленного по итогам соревнований прошлого года.

— Кто попал в сильнейшую группу?

— Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Венесуэла, Иран, Армения, Киргизия и Сербия.

Во второй группе выступят Сирия, Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Вьетнам, Лаос, Зимбабве, ЮАР, Уганда, Узбекистан, Куба и Шри-Ланка.

— Значит, команды — участницы из второго дивизиона в этом году останутся без призов?

— Нет, это не так. На «Танковом биатлоне — 2019» будет четыре полуфинала и два финала. Командам —  победительницам обеих групп мы вручим кубки и почётные медали, наградим призёров. А в борьбе за победу в индивидуальной гонке смогут участвовать экипажи из сборной любой страны. Всё будет решаться на биатлонной трассе.

— Какие призы в этом году получат победители индивидуалки?

— Танкисты лучшего экипажа — по УАЗу «Патриот», серебряные призёры — по Lada Granta, бронзовые — по мотоциклу «Минск». Я только что вернулся с полигона Алабино: вся наградная техника уже доставлена к месту проведения соревнований и ждёт победителей.

«Будут биться за победу»

— В прошлом году на «Танковом биатлоне» наши танкисты заняли первое место, как и на всех ранее прошедших соревнованиях. Ваш прогноз на этот год?

— Российские танкисты будут биться за победу. На завершающих подготовительных занятиях по огневой подготовке военнослужащие сейчас выполняют упражнения боевых стрельб из комплекса вооружения танков Т-72Б3. Механики-водители раз за разом преодолевают сложные препятствия — змейку, скоростной участок, эскарп, косогор, колейный мост, противотанковый ров с проходом. Ребята стараются, каждый из танкистов мечтает попасть в сборную страны.

  • Танк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных игр — 2018
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

— Кто принимает решение, кому предстоит выйти на старт?

— В первую очередь наставники нашей сборной команды — полковники Алексей Рощенко и Сергей Нартымов. Перед ними сейчас стоит крайне сложная задача: выбрать лучшие экипажи.

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По итогам всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» по полевой выучке среди танковых подразделений победила сборная Южного военного округа, второе место разделили команды из Восточного военного округа и Казанского высшего командного танкового училища, бронзу взяли танкисты Центрального военного округа.

Девять лучших танковых экипажей Вооружённых сил России сейчас начали финальные тренировки на полигоне Алабино. Из них надо выбрать четыре — три основных и один резервный. Они и пойдут в спортивный бой. 

«Гарантируем настоящий солдатский обед»

— Что Федерация танкового биатлона в этом году собирается предложить гостям самого зрелищного вида соревнований Армейских международных игр?

— Организатором всех мероприятий АрМИ-2019, в том числе и конкурса «Танковый биатлон», выступает Министерство обороны Российской Федерации. Со своей стороны, наша федерация принимает самое активное участие в подготовке и проведении не только состязаний, но и мероприятий для многочисленных зрителей.

Учитывая огромный интерес к соревнованиям коллекционеров, в этом году по инициативе Минобороны России совместно с Международной общественной организацией «Федерация танкового биатлона» и Федеральным агентством связи выпущен блок почтовых марок, посвящённых V Армейским международным играм «АрМИ-2019».

    Впервые в истории соревнований военных профессионалов на АрМИ-2019 будет организована фан-зона для болельщиков. Также вблизи «биатлонной» трассы на полигоне Алабино откроются различные площадки и выставки. Выбор для детей и взрослых зрителей на любой вкус: фаертаг, лазертаг, балансборд, батуты, танцевальные площадки, багги, гироскутеры и множество других активных и интерактивных развлечений. Также в Доме дружбы на АрМИ-2019 будут представлены экспозиции стран-участниц, с концертами выступят армейские творческие коллективы.

    Ну и традиционно уже всем зрителям на «Танковом биатлоне», помимо увлекательного зрелища, мы гарантируем и настоящий солдатский обед — никто не останется без гречневой каши с тушёнкой.

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