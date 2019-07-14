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Ланкийские танкисты, фан-зона и наблюдатели из США: как пройдёт «Танковый биатлон — 2019»
14 июля 2019, 10:09 • 129 • В России
В подмосковном Алабине проходит финальный этап отбора экипажей, которые будут представлять Россию в самой зрелищной дисциплине Армейских международных игр — «Танковом биатлоне — 2019». В преддверии соревнований RT поговорил с вице-президентом Федерации танкового биатлона полковником в отставке Александром Куликовым. Он рассказал, какие нововведения организаторы приготовили в этот раз, какие страны примут участие в конкурсе и на каких машинах будут выступать российские и иностранные танкисты.
Танк команды армии России в индивидуальной гонке © Евгений Одиноков / РИА Новости
— Число стран — участниц ежегодных танковых соревнований в Подмосковье растёт с каждым годом. Сколько команд будет участвовать в танковых гонках в этом году?
— Участие своих экипажей в международном конкурсе «Танковый биатлон», который стартует в первый же день Армейских международных игр — 3 августа, подтвердили военные ведомства 23 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Стоит напомнить, что именно мирные состязания танкистов в 2013 году фактически стали «основоположниками» Армейских международных игр. Инициатива проведения таких соревнований принадлежит министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, а организовали его офицеры Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил России. В первых состязаниях участвовали военнослужащие всего четырёх стран — России, Белоруссии, Казахстана и Армении. В 2014-м к нам приехали танкисты уже из 12 государств. Число участников росло ежегодно, и в прошлом году соревновались военнослужащие из 22 армий мира. Сейчас готовятся выйти на старт 23 команды.
— Кто приедет впервые?
— В Армейских международных играх участвуют солдаты из государств, дружественных России или нейтральных. Приглашаете ли вы состязаться представителей стран из блока НАТО?
— Министерство обороны России ежегодно рассылает десятки приглашений, в том числе и в военные ведомства государств, входящих в Североатлантический альянс. Увы, не хотят они с нами соревноваться.
Но в этом году, возможно, и у них произойдёт «танковый прорыв»: впервые в качестве наблюдателей на АрМИ-2019 собираются приехать представители США, Франции, Турции и Словении.
— Это уже точно известно?
— Коллеги из оргкомитета Армейских международных игр говорят, что заявки из военных министерств поступили, но конкретных фамилий офицеров — наблюдателей из стран НАТО пока нет. Подождём, возможно, приедут. Военные атташе отдельных стран блока ежегодно в Алабине на «Танковый биатлон» приезжают.
«В полной готовности»
— На каких боевых машинах будут состязаться военнослужащие в этом году?
— Как и обычно, большинство команд из стран-участниц станут соревноваться в мастерстве вождения и точности стрельбы на российских танках Т-72Б3. Исключение — белорусы и китайцы. Военнослужащие из Белоруссии привезут в Подмосковье модернизированные на оборонных предприятиях страны Т-72БМЭ, а сборная КНР выступит на своих штатных Type-96B. Боевые машины подвезут в Алабино к 25 июля.
— А когда будут готовы к соревнованиям российские танки?
— Они уже в полной готовности.
— Будут ли в этом году изменения в проведении соревнований?
— Ежегодно «Танковый биатлон» проводится по правилам, которые хорошо известны всем участникам. Условия просты, всем понятны и не меняются. Но в этом году есть серьёзные изменения в формате проведения соревнований танкистов.
Для придания «Танковому биатлону» ещё большего азарта в борьбе команды-участники впервые разделены, скажем так, на два дивизиона. Распределение произошло по-честному, исключительно по спортивному принципу — на основании рейтинга команд, составленного по итогам соревнований прошлого года.
— Кто попал в сильнейшую группу?
— Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Венесуэла, Иран, Армения, Киргизия и Сербия.
Во второй группе выступят Сирия, Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Вьетнам, Лаос, Зимбабве, ЮАР, Уганда, Узбекистан, Куба и Шри-Ланка.
— Значит, команды — участницы из второго дивизиона в этом году останутся без призов?
— Нет, это не так. На «Танковом биатлоне — 2019» будет четыре полуфинала и два финала. Командам — победительницам обеих групп мы вручим кубки и почётные медали, наградим призёров. А в борьбе за победу в индивидуальной гонке смогут участвовать экипажи из сборной любой страны. Всё будет решаться на биатлонной трассе.
— Какие призы в этом году получат победители индивидуалки?
— Танкисты лучшего экипажа — по УАЗу «Патриот», серебряные призёры — по Lada Granta, бронзовые — по мотоциклу «Минск». Я только что вернулся с полигона Алабино: вся наградная техника уже доставлена к месту проведения соревнований и ждёт победителей.
«Будут биться за победу»
— В прошлом году на «Танковом биатлоне» наши танкисты заняли первое место, как и на всех ранее прошедших соревнованиях. Ваш прогноз на этот год?
— Российские танкисты будут биться за победу. На завершающих подготовительных занятиях по огневой подготовке военнослужащие сейчас выполняют упражнения боевых стрельб из комплекса вооружения танков Т-72Б3. Механики-водители раз за разом преодолевают сложные препятствия — змейку, скоростной участок, эскарп, косогор, колейный мост, противотанковый ров с проходом. Ребята стараются, каждый из танкистов мечтает попасть в сборную страны.
— Кто принимает решение, кому предстоит выйти на старт?
— В первую очередь наставники нашей сборной команды — полковники Алексей Рощенко и Сергей Нартымов. Перед ними сейчас стоит крайне сложная задача: выбрать лучшие экипажи.
По итогам всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» по полевой выучке среди танковых подразделений победила сборная Южного военного округа, второе место разделили команды из Восточного военного округа и Казанского высшего командного танкового училища, бронзу взяли танкисты Центрального военного округа.
Девять лучших танковых экипажей Вооружённых сил России сейчас начали финальные тренировки на полигоне Алабино. Из них надо выбрать четыре — три основных и один резервный. Они и пойдут в спортивный бой.
«Гарантируем настоящий солдатский обед»
— Что Федерация танкового биатлона в этом году собирается предложить гостям самого зрелищного вида соревнований Армейских международных игр?
— Организатором всех мероприятий АрМИ-2019, в том числе и конкурса «Танковый биатлон», выступает Министерство обороны Российской Федерации. Со своей стороны, наша федерация принимает самое активное участие в подготовке и проведении не только состязаний, но и мероприятий для многочисленных зрителей.
Впервые в истории соревнований военных профессионалов на АрМИ-2019 будет организована фан-зона для болельщиков. Также вблизи «биатлонной» трассы на полигоне Алабино откроются различные площадки и выставки. Выбор для детей и взрослых зрителей на любой вкус: фаертаг, лазертаг, балансборд, батуты, танцевальные площадки, багги, гироскутеры и множество других активных и интерактивных развлечений. Также в Доме дружбы на АрМИ-2019 будут представлены экспозиции стран-участниц, с концертами выступят армейские творческие коллективы.
Ну и традиционно уже всем зрителям на «Танковом биатлоне», помимо увлекательного зрелища, мы гарантируем и настоящий солдатский обед — никто не останется без гречневой каши с тушёнкой.
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