Ландсбергис напомнил: Украина входила в состав Великого Княжества Литовского

Первый глава Литвы наванговал Киеву возвращение Крыма – когда-нибудь

«Патриарх» литовской политики, первый руководитель Литвы после распада Советского Союза и дед нынешнего главы МИД страны Витаутас Ландсбергис в интервью украинскому изданию «День» пообещал, что Крым скоро вернётся в состав Украины.

Правда, конкретных сроков не назвал, а посоветовал Киеву просто подождать, пока «Россия развалится». Помнится, в 2014 году «патриоты» Украины уже предсказывали скорый развал России, обещая его буквально на следующий год. Потом предсказание перенесли ещё на год, а потом сделали вид, что забыли.

«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз. Это лишь вопрос времени. Что касается возвращения Крыма, то вы его получите назад. Но только после развала России. Не будет такого, чтобы вы получили назад полуостров до тех пор, пока Россия существует»,

– вынес приговор Ландсбергис, который хотел Украину обнадёжить и поддержать, а получилось наоборот.

Зато не забыл лишний раз напомнить о том, что Украина очень долго была частью Великого княжества Литовского, как и Беларусь, поэтому между странами сохранились такие «тёплые отношения», именно этим объясняется старание Вильнюса «защитить» Украину и поддержать её стремление быть европейской страной, уверял бывший председатель Верховного совета Литвы.

В России «предсказания» Ландсбергиса услышали и посоветовали не подавать Киеву ложных надежд, чтобы потом не было лишних разочарований.

«Мы сами вернулись в Российскую Федерацию, домой и ни в чьих возвращениях и освобождениях не нуждаемся и не желаем этого. Так что они, конечно, могут грезить о том, как будут забирать полуостров, но всё это из разряда поговорки «глазами бы съели, да вот руки не дотянутся». Юлит экс-глава Верховного совета Литвы, возможно, хотел что-то хорошее сказать, а получилось очередное вранье»,

– заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков посоветовал и Литве, и Украине не надеяться зря и не ждать – Крым никогда не вернётся назад в состав Украины. И предупредил, что Украина сама находится на грани развала, «причём вероятность её распада при сохранении существующей политики, очень высока».

Ну а что касается литовского «патриарха» Ландсбергиса, Цеков уверен, что в основе его странных заявлений лежит глубокая и давняя злоба на Россию, а не реальный политический анализ.

«Уже давно свершившийся факт воссоединения Крыма с Россией на основе свободного волеизъявления его жителей до сих пор не даёт покоя нынешним и бывшим политикам Литвы. Ещё раз подчеркнём: подвергать сомнениям исторический выбор крымчан – бесперспективно»,

– говорится в комментарии посольства Российской Федерации в Литве.