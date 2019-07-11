«Ламантин», «Прибой», «Кайман»: какие новинки представлены на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге отечественные предприятия представили проекты перспективных боевых кораблей. На выставке можно увидеть макеты авианосцев, десантных кораблей и фрегатов. Наибольший интерес у публики вызвали образцы Объединённой судостроительной корпорации и Крыловского государственного научного центра. Как полагают эксперты, большая часть этой морской техники в ближайшие годы войдёт в состав ВМФ и будет пользоваться спросом у зарубежных покупателей.

В Санкт-Петербурге проходит Международный военно-морской салон (МВМС-2019), на котором представлены современные и перспективные образцы техники для ВМФ. Внимание специалистов, в том числе и иностранных, приковано прежде всего к проектам авианосцев, десантных кораблей и фрегатов.

В салоне участвуют 353 компании, в том числе 28 иностранных организаций из 19 стран (Китай, Индия, Германия, Швейцария, Южная Корея, Белоруссия, Казахстан и др.). Экспозиция МВМС-2019 разместилась в павильонах «Ленэкспо» площадью 15 тыс. кв. м. На примыкающем к нему причальном комплексе Морского вокзала представлены 17 кораблей, стоящих на вооружении ВМФ и Пограничной службы ФСБ.

На повестке дня авианосцы

На МВМС впервые продемонстрирован авианосец проекта 11430Э «Ламантин» разработки ПАО «Невское ПКБ». Корабль предназначен для боевого применения смешанного авиакрыла (самолёты, вертолёты и беспилотники). Он способен выполнять задачи в океанской, морской и прибрежной зонах. Литера «Э» говорит о том, что на выставке представлена экспортная версия перспективного авианосца.

Водоизмещение «Ламантина» составляет 80—90 тыс. т, длина — до 350 м, ширина — 41 м, осадка — 12 м, скорость полного хода — 30 узлов (55,5 км/ч), автономность по запасам провизии — 120 суток, экипаж — 2,8 тыс. человек, численность лётчиков и техперсонала авиагруппы — 800 человек. На палубе корабля могут разместиться до 60 летательных аппаратов. «Ламантин» сможет перевозить до 2 тыс. т авиационных боеприпасов.

Макет авианосца проекта 11430Э «Ламантин»

© Алексей Заквасин / RT

Авианосец планируется оснастить интегрированной автоматизированной системой боевого управления, авиационно-техническими средствами (трамплин, электромагнитные разгонные устройства, аэрофинишёр), комплексом связи и обмена данными, атомной и вспомогательной энергетическими установками.

Концептуальный облик «Ламантина» был разработан на основе советского тяжёлого авианесущего крейсера проекта 1143.7 «Ульяновск». После распада СССР это детище Невского ПКБ ждала незавидная участь — в 1992 году он был разобран на стапеле Черноморского судостроительного завода из-за нехватки финансирования и отсутствия спроса со стороны Минобороны.

Менее дорогой альтернативой «Ламантина» является многоцелевой авианосец полукатамаранного типа, который создаётся в стенах Крыловского государственного научного центра (КГНЦ, Санкт-Петербург).

Макет многоцелевого авианосца Крыловского государственного научного центра

© Алексей Заквасин / RT

Корабль пока не получил названия, однако специалисты из Северной столицы раскрыли его основные тактико-технические характеристики. Водоизмещение авианосца составляет 44 тыс. т, длина — до 304 м, максимальная ширина — 74 м, высота — до 23 м, осадка — 8 м, скорость полного хода — 27 узлов (50 км/ч), дальность — 7,5 тыс. миль (12 тыс. км), автономность — 45 суток.

Авианосец может вместить до 40 летательных аппаратов: 24 истребителя Су-33 и МиГ-29К, 12 многоцелевых вертолётов Ка-27 и четыре самолёта радиолокационного дозора и наведения (РЛДН). Авиационный боезапас корабля не превышает 600 т.

В отличие от «Ламантина», корабль Крыловского центра будет оснащён газотурбинной силовой установкой (ГТУ) с частичным электродвижением. В буклете организации сообщается, что для авианосца подходит двигатель нового поколения М90ФР разработки ПАО «ОДК-Сатурн» (Рыбинск). Его макет также представлен на МВМС. Данная силовая установка работает на дизеле и отличается высокой топливной эффективностью — КПД на режиме 27,5 тыс. л. с. составляет 36,8%.

Разработка нового поколения

На стенде Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) впервые представлена экспортная версия большого десантного корабля (БДК) проекта 11711Э «Кайман». Помимо обеспечения десантных операций, эта уникальная платформа предназначена для перевозки разнообразного вооружения, постановки минных и сетевых заграждений, а также гидроакустических буёв.

Изначально проект 11711 создавался с целью обновления российского флота БДК. В прошлом году состав ВМФ пополнил «Иван Грен», до конца текущего года Андреевский флаг должен подняться над вторым серийным кораблём — «Пётр Моргунов». Кроме того, в апреле на калининградском заводе «Янтарь» были заложены ещё два судна — «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».

Эти корабли частично заменят БДК проекта 775 и проекта 1171, которые были построены в 1970—1980-х годах. Главные достоинства новых судов — увеличенная вместимость, более высокий уровень автоматизации, современные двигатели.

БДК проекта 1171 может перебрасывать на театр военных действий батальон морской пехоты (до 400 человек), 13 танков и более 30 единиц бронетехники. Палуба экспортной версии корабля предназначена для размещения нескольких вертолётов и беспилотников. Кроме того, на «Каймане» предусмотрена возможность перевозки 12 штурмовых и десантных катеров.

Полное водоизмещение БДК составляет 8 тыс. т, длина — 150 м, ширина — 19,5 м, высота — 11,8 м, скорость — до 18 узлов (33 км/ч), экипаж — 120 человек. Для самообороны корабль проекта 11711 может использовать ракетно-артиллерийскую установку и зенитный комплекс.

Макет универсального десантного корабля (УДК) «Прибой»

© Алексей Заквасин / RT

На МВМС вновь представлен проект универсального десантного корабля (УДК) «Прибой». Минобороны РФ планирует принять на вооружение две таких платформы. Как полагают в Крыловском научном центре, опыт сирийской операции продемонстрировал достаточно острую потребность Военно-морского флота в УДК.

Ключевые задачи «Прибоя» — войсковая перевозка и обеспечение десантной операции. УДК способен вместить до 900 морских пехотинцев, 50 единиц бронетехники, десять танков, 12 вертолётов и дюжину штурмовых и десантных катеров.

Водоизмещение корабля составляет 23 тыс. т, длина — 200 м, ширина — 34 м, осадка — 7,5 м, дальность плавания — 6 тыс. миль (9,6 тыс. км), автономность — 30 суток, экипаж — 400 человек. «Прибой» оснащён комплексами зенитного и радиоэлектронного вооружения, позволяющего обеспечить противовоздушную и противолодочную оборону.

Помимо десантных кораблей, ОСК продвигает на зарубежном рынке фрегат «Гепард-3.9», сконструированный на основе сторожевика проекта 11611. Он предназначен для борьбы с надводными, подводными и воздушными средствами противника. Также фрегат способен заниматься постановкой минных заграждений и участвовать в охране экономической морской зоны.

Водоизмещение «Гепарда» составляет 2,5 тыс. т, длина — 102 м, ширина — 15 м, осадка — 5,7 м, скорость полного хода — 29 узлов (53,7 км/ч), автономность — 20 суток, экипаж — 94 человека. Фрегат может выполнять задачи на дальности до 4 тыс. миль (6,4 тыс. км) и выдерживать волнение в пять баллов.

Ракетный корабль проекта 11661К (справа)

РИА Новости

© Руслан Алибеков

На вооружении «Гепарда» находятся ракетный комплекс для пуска ракет X-35 или экспортных модификаций «Калибра» (3М-54ТЭ1 и ЗМ-14ТЭ), 100-мм пушка А-190-01, 76-мм артиллерийский комплекс А-176МА, система ПВО «Пальма» с управляемыми ракетами «Сосна-Р», малогабаритный торпедный аппарат «Пакет-Э».

«Спрос будет возрастать»

Опрошенные RT эксперты полагают, что техника, представленная на военно-морском салоне в Петербурге, соответствует всем современным требованиям и обладает значительным экспортным потенциалом. Капитан 1-го ранга запаса, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отмечает, что продукция ОСК может пользоваться спросом в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

«При существующих экономических возможностях РФ отечественное кораблестроение развивается правильно. Россия должна строить авианосцы и корабли первого ранга. Впрочем, это не мешает продавать морскую технику за рубеж. На мой взгляд, список наиболее вероятных покупателей отечественных кораблей выглядит примерно так: Китай, Сирия, Иран, Венесуэла и другие государства», — пояснил Сивков.

Заведующий кафедрой политологии и социологии, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с RT заявил, что отечественная морская техника способна удовлетворить запросы даже самого взыскательного заказчика. На мировом рынке российские корабли могут покупать страны, не испытывающие серьёзного давления со стороны США. Число таких государств, по его мнению, растёт.

«Сегодня российская военно-морская продукция соответствует уровню мирового рынка вооружения. Она относительно недорогая и при этом обладает высокими тактико-техническими характеристиками. Спрос на неё будет возрастать из-за ухудшения геополитической обстановки. Убеждён, что в сложившейся ситуации российская судостроительная отрасль развивается в верном направлении», — резюмировал Кошкин.