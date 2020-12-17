«Лакеи посла США пойдут на всё»

Молдавские социалисты уверены: беспорядки в Кишинёве – дело рук американского посольства и его молдавских «лакеев»

Молдавские фермеры, приехавшие в Кишинёв на тракторах, готовы продолжать протест до нового года, требуя от правительства увеличения практически в 20 раз компенсации за потерянный вследствие засухи урожай. Однако в ходе протестов их требования меняются.

В среду, 16 декабря, аграрии под стенами парламента, где проходило заседание, потребовали от депутатов не принимать законопроект о повышении ставки НДС с 8% до 12% в сельскохозяйственной отрасли. Накануне лидеры фермеров заверили правоохранительные органы, что митинг протеста пройдёт мирно и без инцидентов. Но и во вторник, и в среду митинги переросли в стычки с полицией и попытками прорваться в здания правительства и парламента.

В среду аграрии переместили трактора с площади перед зданием правительства под стены парламента – на клумбы и практически въехав на ступеньки парламента. Моторы тракторов работают – горючее, похоже, никто не экономит, также трактора непрерывно сигналят. А один из лидеров протестующих фермеров Сергей Штефанко в своём выступлении призвал аграриев взять штурмом парламент. Его выступление завершилось стычкой с полицией, которая вынуждена была применить слезоточивый газ. В результате инцидента нескольких полицейских с травмами увезли «скорые», среди фермеров пострадавших нет.

Протесты в Кишинёве уже назвали «тракторным майданом»

А вскоре к протестующим вышел депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Михай Попшой и объявил, что оппозиционные партии в парламенте собирают подписи для вынесения вотума недоверия правительству Иона Кику.

«Мы собираем подписи в поддержку вотума недоверия правительству, который хотим выдвинуть на этом заседании. Правительство Кику должно пасть сегодня»,

– заявил Попшой.

Фермеры встретили такое заявление аплодисментами и одобрительными криками. И тут же стали призывать к досрочным выборам.

Тем временем в парламенте фракции партий PAS и «Платформа DA» зарегистрировали заявление о вынесении вотума недоверия действующему правительству, который подписали 34 депутата.

Напомним, за отставку правительства должен проголосовать 51 депутат, однако такого количества оппозиционных депутатов в молдавском парламенте нет. Это будет уже вторая попытка оппозиции отправить правительство социалистов в отставку, первая попытка 20 июля текущего года не увенчалась успехом, тогда за отставку проголосовали всего 46 нардепов.

«Это правительство не уйдёт под давлением Майи Санду, оппозиционеров или тех, кто кричит на площади. Это правительство уйдёт только тогда, когда мы вместе решим начать процедуру досрочных парламентских выборов. Только в этом случае. Мы не раз обсуждали эту тему. У нас есть очень чёткая повестка дня, независимо от того, что делает Майя Санду или депутаты от ПДС и ППДП»,

– прокомментировал ситуацию с новой попыткой вынесения вотума недоверия правительству действующий президент Игорь Додон.

А депутат от ПСРМ Богдан Цырдя не сомневается в том, что протесты фермеров – это и есть ответ Посольства США на принятые законопроекты по возвращению в государственную собственность Республиканского стадиона, на который претендовало американское посольство, по возвращению русскому языку на территории страны статуса языка межнационального общения, по возвращению в молдавский телеэфир российских новостных программ – всё это не понравилось послу США Дереку Хогану.

«Вот почему в четверг и пятницу все силы будут брошены к парламенту. Сельские лидеры-миллионеры, комбатанты, мэры из ассоциации CALM (получают гранты от фондов Сороса). Рулить «лидерами» будет Слусарь, обслуживающий Майю Санду. Задача – запугать депутатов, заставить отказаться от принятия этих законов. Мы не исключаем, что попытаются взять штурмом парламент, вылавливать депутатов, избивать, ставить на колени, заставлять извиняться перед толпой, как в Киеве во время Майдана. Посол шуток не любит. А его лакеи пойдут на всё»,

– прокомментировал депутат происходящие в Кишинёве события.

Между тем в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы уже заявили о том, что протесты фермеров проходят с «серьёзными нарушениями общественного порядка».

На заглавном фото: Посольство США в Молдове