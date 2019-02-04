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«Лагерь насилия»: В Германии раскрыли сеть педофилов и их киноофис на территории кемпинга

04 февраля 2019, 04:39  •  40 • В мире
Преступники организовали настоящий «лагерь насилия» для съемки порнографических материалов на площадке для кемпинга. Немецкая полиция раскрыла сеть педофилов.
Полиция Германии раскрыла сеть педофилов, три члена которой в течение двух последних лет изнасиловали 23 ребенка в возрасте от 4 до 13 лет. Большая часть инцидентов произошла на территории лагеря Eichwald. В место отдыха съезжались дети со всего Евросоюза.
Известно, что несовершеннолетние подвергались насилию по несколько раз, речь идет о более чем 1000 инцидентах, большинство из них было снято на камеру для распространения платной детской порнографии.

Один из фигурантов дела 56-летний гражданин Германии Андреас В. был пойман первым.
Еще двое мужчин, в возрасте 33 и 46 лет, были арестованы позже. Доказано, что они состояли в преступном сговоре и входили в одну сеть педофилов.
Трио обвиняется в жестоком обращении по меньшей мере с 23 детьми в возрасте от четырех до 13 лет более 1000 раз в течение 10 лет. Правоохранители также изъели видеоносители с 13 000 роликами с детской порнографией. Этот контент был распространен в так называемом Даркнете (скрытой Сети).
В полиции города Люгдe, где произошли эти ужасные события, вышестоящее начальство также проводит внутреннее расследование из-за бездействия правоохранителей.
На данный момент о задержанном Андреасе В, известно, что он переехал в этот населенный пункт 30 лет назад, на данный момент является безработным, его мать давно умерла. Мужчина был женат, но его брак распался. Следователи считают, что насилию подверглась также его семилетняя падчерица, сообщает издание WDR.
В полиции же сообщают, что он пользовался девочкой в качестве приманки, чтобы заманить больше жертв, создав "комфортную" обстановку, в которой дети чувствовали себя в безопасности".
Этот человек был известен местным как "чрезмерно дружелюбный с детьми" и часто брал их в однодневные поездки, которые сам и организовывал.
Однажды он встретил 33-летнего мужчину, сообщает полиция, вместе они совершили насилие над одной их жертв.
Затем они связались с другим 46-летним преступником через Даркнет. Их новый знакомый начал заказывать у них видеоматериал с насилием детей.
На данный момент только 48-летний фигурант дела признался в совершении преступлений, в то время как двое других хранят молчание.
Расследование продолжается.

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