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Лагард заявила Порошенко о необходимости ускорения реформ
23 января 2019, 21:54 • 110 • Украина
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила украинскому лидеру Петру Порошенко о необходимости ускорения реформ.
Reuters
«Я подтвердила, что МВФ готов и дальше поддерживать Украину совместно с другими международными партнёрами в её усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко. Я также подчеркнула, что Украине необходимо ускорить реформы и перейти к более быстрому экономическому росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей», — говорится в заявлении Лагард, опубликованном на сайте МВФ.
В свою очередь, в пресс-службе Порошенко сообщили, что в ходе встречи «было подчёркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом».
В начале января в МВФ заявили, что украинская экономика восстанавливает темпы роста.
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