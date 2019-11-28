Ладонью закрывал лицо мальчонки: Появилось видео встречи Путина с народом, которое не показали по ТВ

В ходе рабочего визита президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург российский лидер защитил ребёнка от натиска толпы. Кадрами сегодня делятся авторы канала RIAKremlinpool. Впрочем, ролик уже разлетелся по социальным сетям, в том числе найти его можно в Twitter.

Напомним, визит Путина в Петербург состоялся накануне. Традиционно президент встречался с людьми, узнавал о проблемах, что называется, из первых уст. В одной из точек вместе со взрослыми президента ждали дети - мальчик и девочка. Однако толпа, увидевшая президента, будто не заметила детей. Сначала сопровождавшие Путина представители администрации аккуратно придерживали за локти давящих на детей. А после и сам президент отодвинул просившего его о чём-то мужчину, понимая, что мальчику с девочкой уже нечем дышать. И, беседуя со взрослыми, постоянно держал руку на плече мальчика.

Путин в Петербурге защитил ребенка от натиска толпы. pic.twitter.com/nhKlDjEgQk — Григорий Турцев (@Npisaka) November 28, 2019

Кстати, вчера Путину довелось помочь не только детям, но и министру транспорта России Евгению Дитриху, который докладывал о проведении голосования по имени трассы М-11. Президент завершил доклад за Дитриха, отметив, что он знает: большинство выбрали "Нева".