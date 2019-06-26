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Лаборатория в гараже и самодельная взрывчатка: что известно о предотвращении теракта в Саратове

26 июня 2019, 16:24  •  43 • В России
ФСБ предотвратила теракт, который планировал в Саратове один из членов группировки «Исламское государство»*. Злоумышленник оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован. Как сообщили в правоохранительных органах, преступник оборудовал в гараже лабораторию, где изготавливал взрывчатку. Там же обнаружены компоненты СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

ФСБ России предотвратила теракт в Саратове. Как сообщили в ведомстве, член группировки «Исламское государство»* планировал устроить взрыв в местах массового скопления людей.

«Дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, гражданин России приобрёл средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов города Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ», — говорится в сообщении ФСБ.

При задержании злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Сотрудники ФСБ нейтрализовали его, среди силовиков и гражданского населения пострадавших нет. 

У преступника найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, готовая к применению самодельная взрывчатка и составные части нескольких самодельных бомб.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки теракта. ФСБ уточняет, что проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

«Комплекс силовых и профилактических мер»

В конце мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Астраханской области. Тогда СМИ сообщили, что экстремист планировал нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали. По некоторым данным, подозреваемого арестовали. Было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в мае силовики нейтрализовали двух террористов в городе Кольчугино Владимирской области. Злоумышленники поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили по их заданию теракт в месте массового пребывания людей. 

В ходе операции силовики предложили преступникам сдать оружие, однако те ответили огнём и были обезврежены. В их доме нашли оружие, самодельную взрывчатку и экстремистскую литературу.

В конце апреля в Нальчике задержали члена «Исламского государства», планировавшего совершить теракт с использованием самодельной бомбы. Боевик ранее входил в группировку, которая летом 2010 года атаковала Баксанскую гидроэлектростанцию.

После нейтрализации главарей ячейки радикал наладил контакты с находящимися на территории Сирии членами ИГ, которые и дали ему указание подготовить и провести теракт.

Также в апреле ФСБ обезвредила сторонников ИГ в Дагестане и Чечне. Злоумышленники намеревались изготовить взрывное устройство по инструкции из интернета, а затем атаковать сотрудников полиции, прикрепив бомбу к квадрокоптеру.

Также в этом месяце прошла крупная антитеррористическая операция в Тюмени, были ликвидированы двое сторонников ИГ. Режим КТО продлился до утра следующего дня. Очевидцы рассказали, что из соображений безопасности силовики эвакуировали целый район города.

В конце марта в Ставропольском крае был задержан планировавший теракт сторонник ИГ. За несколько недель до этого в том же регионе были нейтрализованы ещё два бандита, которые планировали террористический акт. Автомобиль злоумышленников остановили для проверки на дороге, они открыли огонь из автоматического оружия и метнули в сторону сотрудников правоохранительных органов гранату. В результате оба преступника были ликвидированы.

Ранее ФСБ нейтрализовала террориста в Самарской области, который планировал теракт. Боевик был сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом. В доме злоумышленника нашли оружие и самодельное взрывное устройство.

В начале марта в Ханты-Мансийском автономном округе задержали трёх злоумышленников, которые планировали серию терактов и, предположительно, убийство полицейских. Силовики обезвредили законспирированную террористическую ячейку, разделявшую идеологию международных террористов и имевших тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе.

По информации органов безопасности, злоумышленники обсуждали планы по нападению «на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка», планировали устроить «взрывы в местах массового скопления людей».

Отметим, что в апреле директор ФСБ Александр Бортников сообщил о существенном сокращении террористических преступлений в России.

«Комплекс принятых организационных, профилактических и силовых мер позволил почти в сто раз сократить число совершённых преступлений террористической направленности: с 779 в 2010 году до девяти в 2018-м», — рассказал Бортников на открытии Конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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