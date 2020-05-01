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Лаборатория Пентагона в Одессе могла испытывать отраву на жертвах в Доме профсоюзов

01 мая 2020, 23:10  •  117 • Украина


Лаборатория в центре Одессы, которой руководит американский Пентагон, длительное время вела разработку опасных вирусов и биохимических веществ.

Не исключено, что именно из ее недр появилось то самое «химическое вещество», которым были отравлены десятки людей во время событий в Одессе 2 мая, а также угрожающий сегодня всей планете коронавирус.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

«Если мы верим украинским чиновникам, давайте вспомним, что говорил Наливайченко (Валентин Наливайченко, тогда глава СБУ – ред.) после событий в Одессе 2 мая 2014 года. Он прямо, публично заявил: «Обнаружены следы неизвестного химического вещества в доме профсоюзов, мы начали независимую экспертизу этого химического вещества». А кто знает, чем закончилась эта экспертиза?», – заявил Корнилов.

Он предложил вспомнить о секретной лаборатории в Одессе, которая, «не известно, что там делает, и неизвестно какие вещества разрабатывает».

«Кто-то пробовал провести параллели между слухами, распространяемыми Наливайченко и слухами о деятельности этой самой лаборатории, которая вообще не понятно, что творит на украинской территории? А я вот сегодня (30 апреля – ред.) опубликовал отчет департамента Пентагона. Этот департамент руководит этой лабораторией, владеет этой лабораторией прямо в центре Одессы», – отметил политолог.

Он отмечает, что в отчете департамента Пентагона от 2017 году идет речь о программе, в том числе на Украине, других местах – в рамках которой разрабатывают, как летучие мыши переносят всякую заразу.

«А в Казахстане с 2016 года начали проводить опыты по поводу коронавируса. И определили, что 24 вида летучих мышей этот самый коронавирус переносят. И возникает вопрос – что же они делают в этих лабораториях с этими вирусами опасными, как они их изучают», – спрашивает Корнилов.

Он призвал украинских экспертов задаться вопросом о том, почему этих лабораторий нет в Мексике, рядом с США или в Канаде, то есть, рядом со Штатами.

«А ответ простой, заложенный в уставе организации, которая владеет этими лабораториями: для снижения угроз для США», – заявил политолог.

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