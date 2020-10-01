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Лаборатории в России и Германии запутал "умный яд": Выводы химиков в деле Навального привёл Коробко

01 октября 2020, 20:40  •  124 • Политика
Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент Путин. Журналист Александр Коробко считает, что оппозиционера могли отравить "умным ядом", который имитирует эффекты "Новичка". "Именно этим и объясняется кажущееся разночтение результатов наших исследований и их", - отмечает Коробко.
Блогер-оппозиционер Алексей Навальный заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что за его предполагаемым "отравлением" стоит президент России Владимир Путин. Заявление "борца с режимом" оценил журналист Александр Коробко.
Он отмечает, что если бы Путин действительно хотел устранить Навального, то ему бы это на 100% удалось. Поэтому в данном случае слова оппозиционера - это абсолютная инсинуация, подчеркнул Александр Коробко.
Сам журналист считает, что Навальный мог быть отравлен так называемым умным ядом. Это значит, что яд, с одной стороны, безусловно ничего общего с "Новичком" не имел, но, тем не менее, вверг Навального в то состояние, в котором он оказался. И внешне этот яд имитировал "Новичок" и его эффекты.
Именно этим и объясняется кажущееся разночтение результатов наших исследований и их, потому что просто за этим разночтением стоит некоторая невнятность наших коллег-журналистов, как у нас, так и за рубежом. Надо подчеркнуть, что ни у нас, ни на Западе на хроматомасс-спектрометрах не было найдено частиц так называемого "Новичка", а тот умный яд, которым, вероятно, отравили Навального, уже к этому моменту был выведен из организма. Но эффекты "Новичка" оставались, - сказал Александр Коробко в интервью Царьграду.
Журналист отметил, что нынешние технологии вполне позволяют создать подобный "умный яд". Также Александр Коробко уверен, что кто бы ни стоял за произошедшим, они хотели именно имитировать отравление "Новичком".

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