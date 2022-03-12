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Лаборатории США на Украине разрабатывали биооружие: Заражение России через птиц
12 марта 2022, 23:55 • 267 • Политика
Микробиолог раскрыл планы биолабораторий США на Украине по переносу в Россию опасных заболеваний с помощью мигрирующих птиц.
Для заноса в Россию образцов опасных болезней США могли использовать мигрирующих птиц, утверждает микробиолог, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
Минобороны России ранее обнародовало доказательтства, что США на территории Украины разрабатывали биологическое оружие в специальных лабораториях. В частности, исследовался штамм вируса птичьего гриппа H5N1. Этот вирус очень опасен из-за возможности быстрого видоизменения и способен вызвать мировую пандемию. Также США на Украине вели исследования патогенных свойств микробов.
- пояснил эксперт.
Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США и члены военного блока НАТО в основанных на Украине биолабораториях разрабатывали программы распространения болезней в России с помощью перелётных птиц. По словам военного, проект был одним "из самых безрассудных и безответственных", так как имеет непредсказуемые последствия.
Россия получила доказательства разработки биологического оружия на Украине. Расследование Царьграда.
Специалисты Украины и США совместно изучали дальность миграции птиц в Россию, которые могли в будущем переносить инфекции.
На работу биолабораторий на Украине США потратили более 20 млн долларов. В лабораториях также работали с возбудителями сибирской язвы и чумы. Всего на территории Украины была развернута сеть из более чем 30 лабораторий, выполнявших заказы Пентагона.
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