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Лаборатории США на Украине разрабатывали биооружие: Заражение России через птиц

12 марта 2022, 23:55  •  267 • Политика
Микробиолог раскрыл планы биолабораторий США на Украине по переносу в Россию опасных заболеваний с помощью мигрирующих птиц.
Для заноса в Россию образцов опасных болезней США могли использовать мигрирующих птиц, утверждает микробиолог, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
Минобороны России ранее обнародовало доказательтства, что США на территории Украины разрабатывали биологическое оружие в специальных лабораториях. В частности, исследовался штамм вируса птичьего гриппа H5N1. Этот вирус очень опасен из-за возможности быстрого видоизменения и способен вызвать мировую пандемию. Также США на Украине вели исследования патогенных свойств микробов.
То есть методами генной инженерии можно было бы добиться создания боевых штаммов. Американцы могли бы специально заражать диких птиц, чтобы они летели на территорию вероятного противника, каким для США является Российская Федерация,
- пояснил эксперт.
Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США и члены военного блока НАТО в основанных на Украине биолабораториях разрабатывали программы распространения болезней в России с помощью перелётных птиц. По словам военного, проект был одним "из самых безрассудных и безответственных", так как имеет непредсказуемые последствия.
Россия получила доказательства разработки биологического оружия на Украине. Расследование Царьграда.
Специалисты Украины и США совместно изучали дальность миграции птиц в Россию, которые могли в будущем переносить инфекции.
На работу биолабораторий на Украине США потратили более 20 млн долларов. В лабораториях также работали с возбудителями сибирской язвы и чумы. Всего на территории Украины была развернута сеть из более чем 30 лабораторий, выполнявших заказы Пентагона.

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