La Stampa начинает, пугается и обижается: Итальянское издание в критике Минобороны увидело "угрозу"

По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, в своих публикациях туринская газета использовала "самые низкопробные русофобские фейки" периода холодной войны. По версии La Stampa, российские военные медики, которые прибыли в Бергамо, на самом деле "разведчики ГРУ", а может быть, даже "специалисты биологических войн".

Своё заявление Конашенков завершил латинской цитатой "Qui fodit foveam, incidet in eam", что в переводе на русский означает: "Кто роет яму другому, упадёт в неё сам".

В редакции итальянского издания старую латинскую пословицу поняли на свой лад, увидев в ней некую "угрозу". В связи с этим в уже новой публикации издания от итальянского МИД потребовали "вызвать российского посла и вручить ему ноту".

Кроме того, с запросами в этой связи к премьер-министру страны Джузеппе Конте, главам МИД и Минобороны страны обратилось несколько депутатов.

Итальянским ведомствам пришлось давать ответ на запросы. Представители МИД и Минобороны Италии выступили с совместным заявлением, в котором, отметив, что Италия "благодарна России за помощь", осудили "тон некоторых высказываний" российской стороны в адрес итальянских СМИ.

Однако журналистам La Stampa такого ответа показалось мало: слишком уж он "осторожен", обиделись в издании. Переводом статьи, в том числе, делятся "Утро.ру".