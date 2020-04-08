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La Stampa начинает, пугается и обижается: Итальянское издание в критике Минобороны увидело "угрозу"

08 апреля 2020, 08:35  •  82 • В мире
Газета La Stampa, издающаяся в итальянском Турине, попыталась спровоцировать политический скандал после того, как на помощь в Италию прилетели российские военные специалисты. Однако стоило только Министерству обороны раскритиковать издание за тенденциозность, как La Stampa заявила о неких "угрозах".
По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, в своих публикациях туринская газета использовала "самые низкопробные русофобские фейки" периода холодной войны. По версии La Stampa, российские военные медики, которые прибыли в Бергамо, на самом деле "разведчики ГРУ", а может быть, даже "специалисты биологических войн".
Своё заявление Конашенков завершил латинской цитатой "Qui fodit foveam, incidet in eam", что в переводе на русский означает: "Кто роет яму другому, упадёт в неё сам".
В редакции итальянского издания старую латинскую пословицу поняли на свой лад, увидев в ней некую "угрозу". В связи с этим в уже новой публикации издания от итальянского МИД потребовали "вызвать российского посла и вручить ему ноту".
Кроме того, с запросами в этой связи к премьер-министру страны Джузеппе Конте, главам МИД и Минобороны страны обратилось несколько депутатов.
Итальянским ведомствам пришлось давать ответ на запросы. Представители МИД и Минобороны Италии выступили с совместным заявлением, в котором, отметив, что Италия "благодарна России за помощь", осудили "тон некоторых высказываний" российской стороны в адрес итальянских СМИ.
Однако журналистам La Stampa такого ответа показалось мало: слишком уж он "осторожен", обиделись в издании. Переводом статьи, в том числе, делятся "Утро.ру".

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