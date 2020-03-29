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La Stampa извинилась за помои вместо "спасибо" России. Российский посол достучался до совести журналистов

29 марта 2020, 20:35  •  45 • Политика
Итальянское издание La Stampa ранее опубликовало статью о том, что Россия прислала "бесполезную" помощь, которая никак не будет способствовать борьбе с коронавирусом. Посол РФ в Италии Сергей Разов достучался до совести журналистов, направив в редакцию письмо. Этот документ и попытка оправдаться стали доступны читателям.
Журналист Якопо Якобони опубликовал в La Stampa статью, в которой утверждал, что 80% присланной Россией техники "бесполезны" в итальянских реалиях, когда страна охвачена пожаром коронавируса. В материале сказано, что Москва намеренно прислала своих военных, чтобы заработать очки на политическом поле.
Сергей Разов, посол России в Италии, отправил в редакцию письмо, в котором раскритиковал статью. Он указал, что журналист сослался на некие источники, о которых в правительстве не знают. Официально же власти страны, например глава правительства Джузеппе Конте, благодарят Россию за помощь. Дипломат посоветовал представителю СМИ поспрашивать мнения жителей Бергамо - города, дезинфекцию которого проводят российские специалисты.
La Stampa опубликовала письмо Разова и свой ответ на него. Якопо Якобони пишет, что своего мнения в первом материале не излагал, а просто процитировал свои источники. Он пообещал в дальнейшем быть объективным и беспристрастным - таким, каким и должен быть настоящий журналист.
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