La Stampa - против, итальянцы - за: "Русский десант" в Италии заставляет Запад скрипеть зубами

Россия оказалась одной из немногих стран, делом поддержавших Италию, особенно сильно страдающую от пандемии нового коронавируса.

В тяжёлой эпидемиологической ситуации на помощь итальянцам пришли российские военные. Эпидемиологи, вирусологи, военные помогут итальянским коллегам бороться с напастью.

На авиабазе ВВС Италии, расположенной в 30 км от Рима, в общей сложности приземлилось 14 транспортных самолётов Ил-76 с военными специалистами, а также диагностическим и дезинфекционным оборудованием на борту. Привезли даже специальную лабораторию на колёсах, которая может делать 100 тестов на коронавирус в час.

После приземления 14-го самолёта ВКС России военные вирусологи вместе со всем оборудованием перебазировались в Бергамо (Ломбардия).

"Ошарашены нашей оперативностью"

Для того чтобы перебросить в Италию гуманитарный десант, беспрецедентный по своим масштабам, России понадобились всего одни сутки. Конечно, в официальных сообщениях для прессы наш десант обозначали очень обтекаемо, без упоминания российских Вооружённых сил.

И это понятно: колонна российской военной техники с медицинским и прочим оборудованием, необходимым в борьбе с пандемией, прошла почти через всю Италию, которая является членом НАТО, да ещё на глазах у всей Европы.

Российская колонна не просто так пришла в Бергамо: в городе очень непростая обстановка в связи с уровнем заболевания коронавирусом. Поэтому дезинфицировать его надо было полностью. А техника, которая прилетела из России, может обработать за один час порядка 20 тысяч квадратных метров или 360 автомобилей.

"Спасибо, что ты с нами"

Конечно, реакция на российскую помощь была самой разной как в самой Италии, так и за её пределами. Многие итальянцы написали в комментариях искренние слова благодарности, зачастую даже на русском.

В "Фейсбуке" публикация о российской помощи собрала полторы сотни комментариев с выражением искренней благодарности нашей стране и упрёков тем, кто раньше называл себя лучшим другом:

"А Америка тем временем отбирает у Италии 50 тысяч тестов, потому что "они им нужны"! Вот это настоящий друг. И знаете, что самое грустное в этой ситуации? Когда окончится пандемия, кто останется "большим другом" Италии? Чьи акции Италия поддержит? Это риторический вопрос, я знаю", - пишет Marina Sky.

"И в качестве большой благодарности Италия и ЕС введут против России ещё пару санкций. Они всегда так делают", - иронизирует John Mir.

"Они не стоят слов"

Конечно, в то время как большинство простых итальянцев по достоинству оценили помощь, которую постарались оказать русские, некоторые западные политики и СМИ попытались рассмотреть в ней корысть и даже "шпионский интерес".

Президент итальянской Ломбардии ответил стихами Данте тем, кто считает помощь со стороны России политизированной: "Они не стоят слов: взгляни - и мимо".

"Я говорю спасибо россиянам, которые направили нам медиков и других людей, которые могут участвовать в дезинфекции", - добавил он.

"Статья явно инспирирована противниками России"

Пока коронавирус убивает итальянцев тысячами, местная газета La Stampa провоцирует политический скандал и пишет о "бесполезности" помощи России. Издание утверждает, что якобы 80% помощи, оказываемой Россией в рамках борьбы с коронавирусом в Италии, бесполезно. Газета ссылается на некие "высокопоставленные политические источники".

Автор материала пытается убедить читателей в том, что прибытие русских военных медиков на Апеннины - это не более чем политический предлог. Так, говорится, что итальянский премьер Джузеппе Конте согласился на предложение помощи, только чтобы "консолидировать превосходные отношения с… Москвой".

Комментируя эту статью туринского издания, сенатор Алексей Пушков написал в своём микроблоге в Twitter:

"Статья в La Stampa о якобы бессмысленности нашей помощи Италии явно инспирирована противниками России. Всё руководство Италии, все итальянцы благодарят Москву. И только La Stampa - против. Но не думаю, что этой статьёй ей удастся переменить общественное мнение в Италии".

За помощью русских Европа встаёт в очередь

На фоне борьбы с коронавирусом за помощью к России обратилось правительство Сербии. Соответствующий запрос в Москву направило сербское Министерство внутренних дел.

Об этом в четверг, 26 марта, сообщил национальный телеканал РТС. Как отмечается, за помощью Белград обратился в рамках межправительственного соглашения о чрезвычайном гуманитарном реагировании.

Это второе европейское государство, которому наша страна сможет оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса, охватившей почти весь мир.