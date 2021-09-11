La Repubbliсa: Литва бросает вызов России, Белоруссии и Китаю

«Литва не откажется от своих принципов ради каких-то грузов в своём порту»

«Страна с населением менее трёх миллионов человек стала оплотом противостояния мировой автократии, причём не только соседним странам – России и Белоруссии, но и гораздо более далекой автократии под названием Китай. Бывшая советская республика, а сегодня член ЕС и НАТО, Литва предоставляет убежище оппозиционерам, бегущим от репрессий Александра Лукашенко и Владимира Путина, и уже неоднократно бросала вызов режиму, правящему в Пекине»,

– пишет итальянская газета La Repubbliсa, опубликовавшая интервью с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, посетившей Италию с официальным визитом. Смотрится такая характеристика забавно, однако, видимо, итальянская пресса не читала басни Крылова.

Литовский премьер-министр много говорила о правах человека, свободе слова и готовности как Вильнюса, так и лично её отстаивать европейские ценности в любой точке мира.

На вопрос итальянской журналистки Розальбы Кастеллетти (Rosalba Castelletti), есть ли у Вильнюса какие-то доказательства участия Белоруссии в миграционном кризисе, который сейчас переживает Литва, Шимоните рассказала, что Лукашенко ведь сам пообещал «наводнить Евросоюз наркотиками и мигрантами». Именно так написано в итальянской газете, хотя на самом деле президент Белоруссии никогда подобных заявлений не делал.

В реальности же Александр Лукашенко сказал:

«Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?».

Впрочем, итальянское издание только лишь повторило слова главы правительства Литвы.

Рассказала Шимоните и про некие «тайные тропы», «секретных агентов», вспомнив про пакт Молотова-Риббентропа, заодно пожаловавшись на Советский Союз.

«В нашем распоряжении имеется множество доказательств. А Минск в своих заявлениях просто выворачивает факты. Например, они отрицают пакт Молотова и Риббентропа, или утверждают, что прибалтийские государства хотели вступить в СССР, чего никогда не было. А теперь они обвиняют нас в том, что это мы выкидываем мигрантов в Белоруссию, утверждая, будто они охраняют свою границу»,

– цитирует La Repubbliсa Шимоните.

На замечание Розальбы Кастеллетти о том, что жестокое обращение литовских пограничников с мигрантами вызвало возмущение в Совете Европы, премьер-министр Литвы объяснила, что приходится выбирать между обязательствами по контролю над границей Евросоюза и обязательствами по соблюдению прав человека. А то, что происходит на литовской границе, не имеет никакого отношения к нарушению прав и свобод, поскольку это «управляемый извне поток» и речь идёт о безопасности страны.

Шимоните признала, что в Литве получили письмо от комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович (Dunja Mijatovic), однако комиссару объяснили, что пересекать литовскую границу всем подряд не позволят, а вопросы безопасности для Вильнюса важнее прочих «европейских ценностей».

На вопрос журналистки, не нанесёт ли вред литовской экономике жёсткое поведение Вильнюса в отношении России, Белоруссии и Китая, Ингрида Шимоните ответила: «Нельзя отказываться от своих принципов из-за каких-то грузов в нашем порту».

Наверное, крошечная страна вызывает удивление не только у итальянцев готовностью пожертвовать своей экономикой назло России, Белоруссии и Китаю. Точнее, руководство этой крошечной страны, подобное той самой крыловской Моське, которая желает «и лаять, и визжать, и рваться» даже не на одного Слона, а на нескольких, дабы «попасть в большие забияки».