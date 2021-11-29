La Razon: Европа останется без света

Австрия готовит своё население к отключению электроэнергии

«Министр обороны Австрии Клаудия Таннер настоятельно рекомендует всем гражданам страны сделать запас продуктов длительного хранения, таких как макароны, рис, консервы, два литра воды на человека в день, а кроме того ещё и свечи, фонарики, портативную газовую плиту и деньги. Вооружённые силы Австрии сегодня усиленно готовятся к масштабному отключению электроэнергии на неопределённое время»,

– сообщает испанская газета La Razon, призывая и своих читателей прислушаться к заявлениям министра обороны Австрии.

Глава Минобороны Австрии рассказала о том, что представляет в настоящее время реальную опасность, которая полностью игнорируется обществом.

«Вопрос не в том, будет ли большое отключение электроэнергии, а в том, когда именно оно случится»,

– уверена Клаудия Таннер.

По её рекомендации правительство Австрии проводит информационную кампанию – тысячи плакатов и сотни материалов в СМИ расскажут, как подготовиться к техническому катаклизму с отключением электроэнергии. Кампания проводится под девизом «Что делать, когда всё остановится», отмечает издание. Кроме плакатов и материалов в СМИ уже издан справочник с практическими советами о том, что необходимо иметь дома на случай непредвиденных ситуаций и что делать, если всё перестанет работать.

«Что делать, если ничего не работает? Когда нет воды и электричества. Серьёзное отключение электроэнергии имеет огромные последствия – светофоры, компьютеры, банкоматы, телефоны и интернет перестанут работать. Подобное не произойдёт впервые, такое уже случилось в 1989 году в Квебеке, в Канаде, тогда причиной техногенной катастрофы стала сильная геомагнитная буря. С помощью этой кампании мы хотим повысить осведомлённость, дать информацию и советы, ведь наши граждане уже не представляют жизни без электричества»,

– цитирует издание главу Минобороны Австрии.

La Razon поясняет, почему к советам Министерства обороны Австрии стоит прислушаться: ещё в 2017 году это ведомство предсказало угрозы на ближайшее десятилетие, подчеркнув, что в скором времени мир и Европа в частности столкнутся с угрозой пандемии, которая может обрушить мировую экономику.

По словам австрийского подполковника Пьера Кугельвейса, в настоящее время был использован тот же процесс анализа данных, который применялся в 2017 году, результатом стало предупреждение о большой вероятности отключения электроэнергии в масштабах всей Европы, что станет причиной настоящего техногенного катаклизма.

Готовятся к возможному блэкауту и в Министерстве внутренних дел Австрии – там уже разработали протокол действий, который предусматривает в первые моменты отключения электроэнергии развёртывание полиции для предотвращения любых соблазнов начать грабить, а также для регулировки автомобильного движения, сообщает La Razon.

К риску отключения электроэнергии также очень серьёзно относятся австрийский оператор электросети и все энергетические компании в этой стране. По мнению Герхарда Кристинера, технического директора Red Eléctrica de Austria (APG), изменение климата и экстремальные погодные условия с сильными волнами жары и холода увеличивают риск наступления блэкаута. К погодным условиям следует добавить рост «зелёной» энергетики, которая неспособна покрыть потребности населения Европы в электроэнергии и сокращение обычных мощностей. А единая европейская энергосистема только ускорит наступление темноты, уверен Вольфганг Крюгер, профессор Центра рисков университета ETH в Цюрихе.

Редакция издания La Razon настоятельно советует своим читателям прислушаться к рекомендациям австрийских военных.