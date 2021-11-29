Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardia...
Главная / В мире

La Razon: Европа останется без света

29 ноября 2021, 10:50  •  361 • В мире
Австрия готовит своё население к отключению электроэнергии
«Министр обороны Австрии Клаудия Таннер настоятельно рекомендует всем гражданам страны сделать запас продуктов длительного хранения, таких как макароны, рис, консервы, два литра воды на человека в день, а кроме того ещё и свечи, фонарики, портативную газовую плиту и деньги. Вооружённые силы Австрии сегодня усиленно готовятся к масштабному отключению электроэнергии на неопределённое время»,
– сообщает испанская газета La Razon, призывая и своих читателей прислушаться к заявлениям министра обороны Австрии.
Глава Минобороны Австрии рассказала о том, что представляет в настоящее время реальную опасность, которая полностью игнорируется обществом.
«Вопрос не в том, будет ли большое отключение электроэнергии, а в том, когда именно оно случится»,
– уверена Клаудия Таннер.
По её рекомендации правительство Австрии проводит информационную кампанию – тысячи плакатов и сотни материалов в СМИ расскажут, как подготовиться к техническому катаклизму с отключением электроэнергии. Кампания проводится под девизом «Что делать, когда всё остановится», отмечает издание. Кроме плакатов и материалов в СМИ уже издан справочник с практическими советами о том, что необходимо иметь дома на случай непредвиденных ситуаций и что делать, если всё перестанет работать.
«Что делать, если ничего не работает? Когда нет воды и электричества. Серьёзное отключение электроэнергии имеет огромные последствия – светофоры, компьютеры, банкоматы, телефоны и интернет перестанут работать. Подобное не произойдёт впервые, такое уже случилось в 1989 году в Квебеке, в Канаде, тогда причиной техногенной катастрофы стала сильная геомагнитная буря. С помощью этой кампании мы хотим повысить осведомлённость, дать информацию и советы, ведь наши граждане уже не представляют жизни без электричества»,
– цитирует издание главу Минобороны Австрии.
La Razon поясняет, почему к советам Министерства обороны Австрии стоит прислушаться: ещё в 2017 году это ведомство предсказало угрозы на ближайшее десятилетие, подчеркнув, что в скором времени мир и Европа в частности столкнутся с угрозой пандемии, которая может обрушить мировую экономику.
По словам австрийского подполковника Пьера Кугельвейса, в настоящее время был использован тот же процесс анализа данных, который применялся в 2017 году, результатом стало предупреждение о большой вероятности отключения электроэнергии в масштабах всей Европы, что станет причиной настоящего техногенного катаклизма.
Готовятся к возможному блэкауту и в Министерстве внутренних дел Австрии – там уже разработали протокол действий, который предусматривает в первые моменты отключения электроэнергии развёртывание полиции для предотвращения любых соблазнов начать грабить, а также для регулировки автомобильного движения, сообщает La Razon.
К риску отключения электроэнергии также очень серьёзно относятся австрийский оператор электросети и все энергетические компании в этой стране. По мнению Герхарда Кристинера, технического директора Red Eléctrica de Austria (APG), изменение климата и экстремальные погодные условия с сильными волнами жары и холода увеличивают риск наступления блэкаута. К погодным условиям следует добавить рост «зелёной» энергетики, которая неспособна покрыть потребности населения Европы в электроэнергии и сокращение обычных мощностей. А единая европейская энергосистема только ускорит наступление темноты, уверен Вольфганг Крюгер, профессор Центра рисков университета ETH в Цюрихе.
Редакция издания La Razon настоятельно советует своим читателям прислушаться к рекомендациям австрийских военных.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





361
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 01:30
Битва Литвы с Китаем вступила в решающую фазу?
27 ноября 2021, 20:55
Долго ли проживёт альянс немецких зелёных и социал-демократов
28 ноября 2021, 00:20
Курс на США: почему «российская угроза» затмила для Великобритании проблему экстремизма
28 ноября 2021, 19:35
Круглосуточные исследования: как развивается ситуация с распространением нового штамма коронавируса «омикрон»
28 ноября 2021, 13:50
США выдали Литве $600 млн на войну с Китаем
29 ноября 2021, 00:15
С расчётом на санкции: как различные силы в США и Европе пытаются повлиять на судьбу проекта «Северный поток — 2»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
27 ноября 2021, 18:35
Хазин подтвердил теорию "большого шухера" элиты, не забыв о секретах Чубайса
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее» вернуться к соблюдению СВПД
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.