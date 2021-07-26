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La Croix: Франция должна использовать свой шанс в Армении

26 июля 2021, 12:40  •  43 • В мире
«Пришло время использовать рычаги влияния на Армению с пользой для Франции»
«Победа премьер-министра Никола Пашиняна на выборах в Армении позволила ему вернуться к своим обязанностям. Сейчас Армения на распутье. Поэтому Франция должна исполнить важный долг. На протяжении почти трёх десятилетий наша страна в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ пыталась обеспечить мирное урегулирование на Южном Кавказе. Дипломатический провал этой группы стал одним из факторов войны между Ереваном и Баку, прочный мир всё ещё не установлен, и теперь у Франции есть возможность проявить себя»,
– пишет французская ежедневная утренняя газета La Croix.
Проявить же себя Франции просто необходимо, считает издание, ведь на карту поставлено не только будущее Южного Кавказа, но и международная репутация Франции как посредника. А для этого, прежде всего, Парижу необходимо изменить свой подход к региону и его проблемам. Тем более что Франция сегодня имеет большое преимущество перед другими странами (кроме России) в Армении, это является результатом той непоколебимой поддержки, которую Париж всегда оказывал Еревану. Пришло время использовать этот рычаг с пользой для Франции, подчёркивает La Croix.
Сегодня экономика Армении парализована. Международные границы закрыты для торговли – причём не только с враждебными странами, такими как Турция и Азербайджан, но и с дружественной христианской Грузией. Остаётся открыта лишь армяно-иранская граница. И, конечно, сегодня Ереван как никогда зависим от России, эта зависимость грозит сделать Армению ещё более уязвимой, пугает издание. И тут же уверяет – только Франция может спасти армян, только в Париже знают, где выход из создавшегося тупика.
«Французы имеют долгий и горький опыт конфликтов со своими соседями, но они также понимают, что экономическое сотрудничество и общее процветание могут преодолеть самые трагические эпизоды в истории. Поощрение и поддержка приграничного экономического сотрудничества отныне должно стать приоритетом французской политики на Южном Кавказе. Пришло время открыть границы и восстановить жизненно важные транспортные связи»,
– не сомневается автор статьи депутат ПАСЕ и член Парламентской ассамблеи НАТО Жером Ламбер (Jérôme Lambert).
По его мнению, кроме политического интереса, у Парижа есть ещё и чисто экономическая заинтересованность – возможности для инвестиций огромны, особенно на территориях Нагорного Карабаха, разрушенных войной.
Горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, экологически чистая энергия, транспорт, туризм – всё это нуждается в международных инвестициях. И если Франция сможет воспользоваться открывшимися возможностями, то не только восстановит свой авторитет в качестве посредника, но и продвинет коммерческие интересы французских компаний на Южном Кавказе.
«Сегодня в интересах Франции помочь Армении выйти из изоляции. Ключ к раскрытию потенциала региона находится в Ереване, а Ереван прислушивается к Парижу. Пора сделать так, чтобы его голос был услышан по политическим, дипломатическим и экономическим каналам»,
– констатирует La Croix.
Ну да, самое время развивать туризм в Нагорный Карабах.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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