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Квят: русские не встают на колени просто так

13 июля 2020, 18:00  •  189 • Аналитика
© REUTERS / POOL
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
В воскресенье на автодроме в Австрии прошла гонка Гран-при Штирии. Перед стартом большинство пилотов встали на колено. Квят, Макс Ферстаппен, Кими Райкконе и Шарль Леклер, как и на первом Гран-при, не стали этого делать. Большинство гонщиков были в футболках с надписью End Racism, в том числе и российский пилот.
"Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев футболки с надписью "Конец расизму", мы все против расизма. Но вставать на колено… Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Всегда должна быть крайне веская причина. Я против этого, вот и все", - сказал Квят в эфире телеканала "Россия-1".
"Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает. Каждый сотрудник "Формулы-1" делает то, что считает нужным в нынешней ситуации. Думаю, здесь нет никакого драматизма. Для кого-то нормально встать на колено. У нас все спокойно, у нас нет никаких сильных разногласий. Каждый борется против расизма, но все делают это по-разному", - добавил Квят.
Квят в воскресенье стал десятым в гонке и набрал первое очко в сезоне. Следующий этап "Формулы-1" пройдет 17-19 июля в Венгрии.

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