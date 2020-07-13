Квят: русские не встают на колени просто так

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.

В воскресенье на автодроме в Австрии прошла гонка Гран-при Штирии. Перед стартом большинство пилотов встали на колено. Квят, Макс Ферстаппен, Кими Райкконе и Шарль Леклер, как и на первом Гран-при, не стали этого делать. Большинство гонщиков были в футболках с надписью End Racism, в том числе и российский пилот.

"Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев футболки с надписью "Конец расизму", мы все против расизма. Но вставать на колено… Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Всегда должна быть крайне веская причина. Я против этого, вот и все", - сказал Квят в эфире телеканала "Россия-1".

"Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает. Каждый сотрудник "Формулы-1" делает то, что считает нужным в нынешней ситуации. Думаю, здесь нет никакого драматизма. Для кого-то нормально встать на колено. У нас все спокойно, у нас нет никаких сильных разногласий. Каждый борется против расизма, но все делают это по-разному", - добавил Квят.