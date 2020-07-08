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Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
08 июля 2020, 07:00 • 109 • В мире
Пользователи Сети восторженно отзываются о гонщиках "Формулы 1", которые отказались вставать на колено в знак поддержки движения Black Live Matters. Одним из шестёрки пилотов, которые не преклонили колено, был Даниил Квят.
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря после неоднозначной акции в поддержку чернокожих перед первой гонкой сезона "Гран-при Австрии". Некоторые пилоты встали на колено в знак солидарности с активистами Black Live Matters. Однако некоторые гонщики отказались это делать, одним из шести, кто не встал на колено, был пилот "Альфа Таури" Даниил Квят.
Также колено в знак поддержки не преклонили Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци.
Однако гонщики были в чёрных футболках с надписями "End Racism" и "Black Live Matters" ("Нет расизму" и "Жизни чёрных важны").
В Сети шестёрке тех, кто отказался идти на поводу у толпы, рукоплещут.
"Респект тем, кто остался стоять!", "Шесть героев, которые не встали на колено!", "Ура. Даня не поддался наглым манипуляциям", "Кто не встал на колено - красавцы!" - пишут комментаторы.
Радующихся попытались осадить, мол, таким образом пилоты показывают, что они якобы поддерживают расизм. Но эти упрёки негодующих обрывали изначально.
"Просто у них есть самоуважение. А каждый, кто вынуждает другого встать на колено, является настоящим экстремистом!" - отмечал комментатор под ником MEG43453095.
"Это символ идиотизма, подавления и группового мышления. Ни один человек не должен становиться на колени, потому что другой человек так говорит. Свобода выражения означает свободу не наклоняться к толпе", - добавил Boldenbear.
Напомним, что идея встать на колено принадлежала шестикратному чемпиону "Формулы-1" и активисту движения Black Lives Matter Льюису Хэмилтону. По его словам, он пытался донести до парней, что отмалчиваться в нынешней ситуации - значит стать соучастником несправедливости. Впрочем, не все гонщики согласились с такой позицией.
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