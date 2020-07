Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря после неоднозначной акции в поддержку чернокожих перед первой гонкой сезона "Гран-при Австрии". Некоторые пилоты встали на колено в знак солидарности с активистами Black Live Matters. Однако некоторые гонщики отказались это делать, одним из шести, кто не встал на колено, был пилот "Альфа Таури" Даниил Квят.

Также колено в знак поддержки не преклонили Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци.

Однако гонщики были в чёрных футболках с надписями "End Racism" и "Black Live Matters" ("Нет расизму" и "Жизни чёрных важны").

В Сети шестёрке тех, кто отказался идти на поводу у толпы, рукоплещут.

"Респект тем, кто остался стоять!", "Шесть героев, которые не встали на колено!", "Ура. Даня не поддался наглым манипуляциям", "Кто не встал на колено - красавцы!" - пишут комментаторы.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ