Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Назван диагноз Порошенко: У президента Украины "пограничное состояние"...
Посла РФ вызвали в МИД Словакии после комментария на статью о "врагах Росси...
Бесплатный хлеб и визовый режим с Россией: Что обещают своим избирателям кандида...
Душенов 212: «Русский кошмар» помирит Трампа с Ким Чен Ыном
Главная / В мире

08 марта 2019, 06:54  •  89 • В мире
В США рассказали о самых сумасшедших курсах в американских колледжах, которые финансируются государством. В вузах происходит пропаганда вместо образования, считает эксперт американского телеканала Fox News.
В США опубликовали список из 12 самых сумасшедших университетских курсов, финансирование которых осуществляется за государственный счет. Эксперт телеканала Fox News считает, что вместо обучения молодых американцев высшие учебные заведения США занимаются промыванием мозгов.
Так, университет Суортмор имеет учебный курс под названием "Сделать из Бога квира: феминистическая теология и квир-теология". Стоимость годового обучения в данном вузе составляет 68 тысяч долларов в год. А Дэвидсонский колледж, где учеба стоит 66 тысяч долларов в год, предлагает студентам курс "Сексуальное инакомыслие и подпольная борьба латинксов".
"Очевидно, оно того не стоит. По последним данным, 40 процентов недавних выпускников считаются не полностью занятыми. При этом задолженность по студенческим кредитам сейчас составляет 1,5 триллиона долларов. Что-то в этом уравнении не сходится!" - комментирует эксперт телеканала и официальный представитель организации "Молодые американцы за свободу" Спенсер Браун.
По его мнению, нынешние вузы США занимаются вместо обучения студентов пропагандой "левых взглядов", феминизма и других сомнительных вещей. И из-за этого молодые американцы просто не могут найти себе работу.
"Просто абсурдно, сколько платят студенты - вроде бы за образование, тогда как в действительности их просто подвергают идеологической обработке!" - негодует эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 14:39
Даже в Венесуэле не обращаются так с протестующими: Политолог рассказал о вопиющей жестокости полицейских Франции
08 марта 2019, 06:54
Квир-теология и подпольная борьба латинксов: Fox News о безумии, которому учат вузы США
08 марта 2019, 06:54
"Трепещи, Путин! Рыдайте, Искандеры!": Журналисты высмеяли инновационную разработку Украины. Это оказалась тележка
Загрузка...
08 марта 2019, 03:39
"Лица бесстрастные, глаза внимательные": Соцсети - об уверенных манёврах индийских лётчиков на Су-30
07 марта 2019, 14:39
Дело Скачко: За что на Украине преследуют оппозиционных журналистов
08 марта 2019, 06:54
Торжество политического матриархата в Эстонии – последствия для России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 03:39
Посла РФ вызвали в МИД Словакии после комментария на статью о "врагах России&quo...
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 01:54
Бесплатный хлеб и визовый режим с Россией: Что обещают своим избирателям кандидаты в ...
08 марта 2019, 01:54
Спела на украинском, но никто не заметил: Киевская журналистка рассказала, как измени...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
06 марта 2019, 09:09
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
07 марта 2019, 14:39
Солдаты Асада захватили в плен американцев
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.