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Квинтэссенция разврата – университеты Британии превращаются в сутенёров

17 апреля 2021, 14:20  •  169 • В мире
Британская высшая школа поощряет молодых людей к занятиям проституцией
Самая популярная газета Великобритании Daily Mail рассказала на днях историю 18-летней студентки юридического факультета Анны, которая днем ходит в университет, а ночью работает проституткой. Несмотря на сравнительно юный возраст, девица эта имеет уже около 200 клиентов. За свои услуги берет недорого – 10 фунтов с человека. Говорит, деньги ей нужны, чтобы оплачивать учёбу.
По словам журналистов, даже клиенты будущей юристки поражаются тому, как бестрепетно она совмещает учёбу с панелью. А в университете на это смотрят сквозь пальцы, если не сказать поощрительно. Для администрации главное, чтобы студенты оплачивали счета, которые достигают более 9 тыс. фунтов стерлингов в год (свыше 12 тысяч долларов). И доля таких «секс-работников» обоих полов среди британских студентов растёт.
Студентка Кембриджа Поппи Корн в статье для сайта UnHerd написала, что британские вузы в настоящее время выполняют функцию сутенёров. Лестерский государственный университет издал специальное пособие «Набор полезных инструментов для студентов – секс-работников». Цинизм авторов пособия зашкаливает. По их мнению, сотрудники университета не имеют права высказывать даже предположения о том, что студент может захотеть оставить занятия проституцией; тем более недопустимо создавать у молодёжи негативное представление о платных «секс-услугах».
По словам Поппи Корн, такие пособия уже разработаны и готовятся для издания и в других университетах Великобритании.
«Есть что-то неблаговидное в том, что университеты загоняют своих студентов в долги, а затем указывают на проституцию как на приемлемый метод решения этой проблемы», – говорит Поппи Корн. В данном случае девушка выражается очень мягко: то, что она называет «неблаговидным», на самом деле гнусно и отвратительно.
По словам Поппи Корн, общественная мораль и социальные связи в сложившейся ситуации пали жертвой жестоких требований рынка.
Согласно приведенным Daily Mail данным социологических опросов, различными формами проституции занимаются сегодня не менее 4% (95 тыс.) британских студентов. Почти треть из них «входят в непосредственный контакт» с клиентами, остальные оказывают интимные услуги в режиме онлайн.
На этом фоне студенческие союзы университетов проводят пропагандистские кампании в поддержку «безопасных» занятий проституцией. В Лондонском университете утверждают, что проституция – такой же обмен денег на труд, как при любой другой трудовой деятельности. В Эдинбургском университете заявили о «нулевой терпимости» в отношении тех, кто плохо относится к проституции. А в Сассексом и Брайтонском университетах в специальных киосках раздают студентам презервативы. В Оксфорде студенческий союз объявил кампанию в поддержку «полной декриминализации» проституции.
Фото: Independent
В распространяемых вузами и студенческим союзами пособиях есть рекомендации относительно «самых безопасных поз» и удобной обуви. В Лестерском университете называют торговлю студентов своим телом «реальностью» и пропагандируют распространение подобных пособий.
Итак, представителям молодого поколения британцев и тем, кто рвётся приехать в Британию учиться, университетские власти и студенческие организации предлагают считать, что их тело – товар. Нравственность, чувство целомудрия, стыдливость выброшены, как «первобытная архаика», а то, что ещё осталось от этого, устранятся из общественной жизни.
Это приводит к распространению среди молодёжи венерических и психических заболеваний, к распространению наркомании, к росту преступных связей. Семья как ячейка общества уничтожается, само «цивилизованное» общество деградирует, превращаясь в животную стаю. Жертвами отвратительной торговли телом становится всё большее количество девушек и юношей.
По данным Daily Mail, примерно полмиллиона человек в Британии подписаны в Интернете на сервисы для содержанок, принимающих деньги или подарки от состоятельных людей – молодых и не очень молодых – в обмен на «интим». «Обычно состоятельные мужчины хотят образованных девушек, с которыми можно пообщаться», – приводит издание слова одной из студенток-содержанок. И эта практика расширяется.
Говорят, в «новой России» среди узкой прослойки богачей стало устойчивой модой посылать своих детей на обучение в Лондон…
Заглавное фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Святослав КНЯЗЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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