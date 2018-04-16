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Квест, экотуризм и робинзонада: москвич рассказал о планах на остров, полученный по программе «Дальневосточный гектар»
16 апреля 2018, 22:39 • 99 • В России
Первого июня 2016 года вступил в силу «Закон о дальневосточном гектаре». Российским гражданам предоставили возможность безвозмездно получить в собственность земельный участок на Дальнем Востоке. Число россиян, которые воспользовались этой возможностью, приближается к 50 тысячам, на рассмотрении — более ста тысяч заявок. RT побеседовал с Нареком Оганисяном, который получил по этой программе во владение целый остров. Он рассказал, как намерен использовать эту территорию.
globallookpress.com © Sergey Frolov/Danita Delimont
— Как вы узнали о программе «Дальневосточный гектар»?
— Я зашёл на сайт Росреестра и обратил внимание на раздел про Дальний Восток. Я работаю в банковской сфере и частенько захожу проверить что-то по работе. На сайте была ссылка — такое яркое объявление, большой, красиво оформленный раздел «На Дальний Восток». Так я узнал о том, что есть такая программа — «Дальневосточный гектар» и что по ней можно взять земельный участок на Дальнем Востоке. Меня это очень заинтересовало. Начал искать более подробную информацию. На этом же сайте, ДальнийВосток.рф, я нашёл типовые бизнес-планы и информацию статистического плана. Начал это всё изучать. Мне было интересно, чем же можно там заняться, если взять гектар. Одна из идей, один из бизнес-планов — это развитие туризма. Открывается туристическое агентство. На сайте говорилось, что на Дальнем Востоке туризм очень слабо развит, что в этой нише практически нет конкуренции. И регион именно в этом плане не освоен. Особенно въездной туризм.
— По вашему рассказу получилась такая стройная, логичная история: зашли, увидели, стали интересоваться. Был ли какой-то тайм-аут на осознание? От случайно увиденного объявления до «всё, хочу»? Или же решение пришло мгновенно?
— Вы знаете, здесь интересная ситуация сложилась. Просто я вспомнил, что у нас государство очень редко что-то бесплатно раздаёт. Например, была программа приватизации в своё время. Но я тогда был несовершеннолетним. А родители мои, к сожалению, недальновидные были, ничего не приватизировали: ваучеры свои кому-то отдали, вложили во что-то непонятное.
Кусочек планеты нашей — бесплатно! Я считаю, что такую возможность нельзя упускать. Если рассматривать не на перспективу одного-двух или даже пяти лет, а быть дальновидным, думать не только о себе, но и о детях.
— Почему именно остров? Как вы делали выбор того самого гектара?
— Там есть программа, в рамках которой можно выбрать участок: открывается карта, на ней видны свободные пространства, где можно выделить участок. Я смотрел разные места, мне было интересно. Так как я уже решил заниматься именно туризмом, мне было интересно что-то поближе к побережью. Когда я смотрел побережье Хабаровского края, мне попался на глаза этот остров. Я подумал: а почему бы и нет? Если он свободен и необитаемый... Я поинтересовался — он даже на кадастровом учёте не состоит, абсолютно никому не нужен, просто заброшенный кусочек земли. Я посмотрел спутниковую версию, увидел, что остров покрыт лесом, а по периметру пляж. Со спутника очень красиво выглядит.
— Но остров больше, чем гектар. Вам придётся доплачивать за него или вы нашли какой-то другой вариант оформления?
— Да, остров по площади больше, чем гектар, он размером приблизительно три гектара. И я оформил коллективную заявку. По закону возможно объединение нескольких граждан с тем, чтобы получить в пользование участок до 10 га. Я попросил своих членов семьи, они зарегистрировали свои аккаунты на сайте госуслуг, и дальше я уже действовал с ними сообща.
— Кто с вами?
— Мама и жена. Они решили мне помочь. Но поскольку идея моя, я ей и занимаюсь. Они в ней пока не участвуют.
— Вы сказали, что решили заняться турбизнесом. Но ведь это большие вложения, логистика. Есть спонсоры, партнёры или у вас свои сбережения?
— У меня будет три направления туристического бизнеса. Это будет туристический квест, экотуризм и робинзонада. Если говорить о робинзонаде, это достаточно необычный вид туризма. Человеку предлагается возможность попасть на необитаемый остров и испытать себя в роли Робинзона Крузо: что со мной будет, как я буду себя чувствовать на необитаемом острове, научусь ли я добывать еду, огонь, воду, смогу ли я поймать рыбу, сварить уху, возвести шалаш своими руками... Вот такая идея. На самом деле это необычное, интересное приключение. Аналогов в мире не так много. Ну, по крайней мере я искал, много не нашёл, где бы такое предлагалось. И я решил: а почему бы у нас, на Дальнем Востоке, не сделать такое на этом острове? Такой вот интересный бизнес.
К тому же на этом направлении нет урбанизации вокруг. Это действительно необитаемый остров, куда можно добраться. Там, конечно, будет сотовая связь, будет МЧС для безопасности. Но уже можно начинать. И особо больших вложений для этого направления там не нужно. Добираться достаточно легко, есть несколько вариантов. Первый — по воде. Самолётом до города Николаевск-на-Амуре. Это районный центр, где есть аэропорт. Он находится в 100 километрах от острова. Это портовый город, там много моторных лодок. Можно будет договориться о регулярном сообщении с островом по воде. Второй маршрут — по суше и немного по воде. Из Хабаровска на автобусе или на машине до посёлка городского типа Лазарев. Он всего в 15 км находится —это 45 минут на машине до того места, где остров ближе всего расположен к побережью материка, всего в 300 метрах! И несмотря на то что это Японское море, Татарский пролив, остров Чакмут совсем недалеко от берега. Это расстояние можно преодолеть даже на надувной лодке. К тому же, по информации, которую я собирал, там есть небольшая неглубокая перемычка, где вода по колено. По этой перемычке можно даже вброд пройти до острова. Можно иногда пользоваться инфраструктурой посёлка Лазарев, чтобы закупать что-то при необходимости.
— Сами пока там не были, на своём острове?
— Пока нет. В этом году планирую высадиться туда большой командой. Я встречался с членами Русского географического общества, они тоже готовы принять участие в этой экспедиции. Там посмотрим, есть ли на острове источники воды. Если они есть — это очень будет здорово! Посмотрим, как остров расположен, что там есть интересного. Это всё в планах на этот год.
— А скажите, есть ли какие-то детали, которые у вас уже проработаны. Вы уверены, что они будут реализованы именно так и никак иначе? Или же будете по местности ориентироваться?
— Есть одна разработка. Это касается направления по квест-туризму. Тут у меня есть интересные мысли. Во-первых, это будут тематические квесты — «Остров сокровищ», что-то похожее на «Форт Бойярд». Сделаем парки сокровищ, как у пиратов. Команда или отдельные участники будут выполнять различные задания, какие-то головоломки решать, искать спрятанные артефакты, активно передвигаясь по острову. И в итоге они найдут какой-то главный приз, главное сокровище, сундук, условно говоря. Пока у меня в голове только одна такая образная деталь — сундук.
— Во сколько будет обходиться такая поездка для москвича?
— Я смотрел стоимость билетов до Хабаровска. В две стороны — 22 тысячи. Дальше небольшая сумма на автобус. Само участие тоже будет недорогое, 5—10 тысяч рублей максимум. На первом этапе достаточно, чтобы раскрутиться.
Я уже сделал сайт своего острова, пока простенький такой. И фотографии там пока не очень качественные, мне их местные жители прислали. Есть картинка маршрута со спутника. Как только мы поедем, очень много сделаем видео, и квадрокоптеры возьмём с собой, сверху будем видео снимать. И будут очень качественные, хорошие фотографии.
С момента, как было объявлено об этом, мне уже поступило более трёх тысяч заявок. Теперь мне надо как-то это всё распределить по потокам. Здесь есть и фактор сезонности, конечно. Потому что там тёплая, идеально хорошая погода держится недолго, где-то 2—3 летних месяца, а всё остальное время — не сезон. Во всяком случае, пока там нет никаких тёплых домов, удобных вариантов логистики и т.д. Так что тут будем смотреть по наполняемости, по загрузке, по количеству людей.
— Кто подал заявки?
— В основном, конечно, заявки от россиян, но есть несколько иностранцев, из Китая и из Германии. К ним как-то уже тоже попала информация.
— Вы — коренной москвич. Сами планируете туда переезжать или у вас будет местный управляющий?
— Пока бизнес не выйдет на хороший уровень доходности, совсем я переехать не смогу. Мне нужно зарабатывать на поддержание своего проекта. Но когда будет приемлемый уровень доходности, когда будет понятно, что всё идёт отлично, то да, я планирую переехать. Может быть, не на самом острове жить, но поблизости. По поводу управляющего — да, планы есть. Во-первых, и самому иногда ездить туда работать с туристами, и нанять команду из местных. Я хочу создать рабочие места: особенно это будет актуально для жителей посёлка Лазарев, он совсем рядом. Я думаю, что найду людей, которым это будет интересно. Надеюсь, что и энтузиастов будет много — в сезон ездить на остров, поработать для самого себя, ради приключения, помимо заработка.
— Я знаю, что вас, людей, которые откликнулись на этот проект, называют теперь «гектарщики» и у вас уже есть своё объединение.
— Да. Мы объединились, порядка 80 человек уже. Мы делаем проект «На краю Земли». Это бренд туризма на Дальнем Востоке. Мы хотим совместно развиваться. Тут идея вот в чём.
Так что, может быть, фрагменты карты из моего квеста будут спрятаны на участках других моих единомышленников. И для того чтобы всю карту собрать, нужно будет посетить несколько участков. А там уже у каждого из нас свои собственные проекты. У кого-то, например, есть спортивный лагерь, где можно не только отдохнуть, но и научиться, допустим, айкидо. Есть у нас гора в Приморье, на которую можно подняться. Есть проект — парк, стилизованный под русские сказки, с избушкой на курьих ножках. Есть монгольская юрта, где можно поесть, как в придорожном кафе. Есть идеи на Камчатке. Даже катание на осликах! Интересные мероприятия для детей — на любой вкус. Вот такая наша, гектарщиков, инициатива.
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