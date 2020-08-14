Квартира, гараж и автомобиль ГАЗ. Опубликована декларация о доходах Путина и Медведева

В собственности у главы государства также имеется квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 квадратных метров и несколько автомобилей - два ГАЗ М21 ("Волга"), "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".

Кроме того, у Путина в пользовании находится квартира на 153,7 "квадратов" и гаражное место на 18 "квадратов".

Стали также известны доходы сотрудников Администрации президента и членов Совета Безопасности. Так, например, глава Администрации Антон Вайно за год заработал 11,5 млн рублей, председатель Совбеза РФ Николай Патрушев - 34,4 млн рублей, а зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев - 11 млн рублей. В собственности у Медведева также оказалась квартира площадью 367,8 квадратных метра, автомобили ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Кроме того, бывший премьер-министр имеет в пользовании земельный участок на 4 700 кв. метров.