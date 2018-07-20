Квартира, две машины и гараж-эллинг: украинский суд арестовал имущество Кирилла Вышинского

Херсонский городской суд наложил арест на квартиру, гараж-эллинг и два автомобиля руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Также сообщается об аресте имущества, «изъятого в ходе санкционированных обысков» в мае. Ранее, 11 июля, суд продлил на 60 суток срок содержания журналиста под стражей — до 13 сентября. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в зале Херсонского суда © Стрингер РИА Новости

Херсонский городской суд принял решение арестовать имущество главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом агентству Интерфакс-Украина рассказала пресс-секретарь так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

«Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков», — заявила Тихончик.

При этом, по данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, арест наложен на квартиру общей площадью 71,6 кв. м, гараж-эллинг площадью 67,9 кв. м, а также машины Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon.

Напомним, журналист был задержан СБУ 15 мая в Киеве, после чего его обвинили в государственной измене. После ареста Вышинского его адвокаты подали апелляционную жалобу, которая была отклонена 1 июня. Позднее, 6 июля, в адрес руководителя «РИА Новости Украина» были также выдвинуты обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а 11-го числа Херсонский суд продлил арест журналиста ещё на 60 суток — до 13 сентября. Это решение также будет обжаловано юристами.

Российские официальные лица и представители журналистского сообщества неоднократно обращались к киевским властям с требованием освободить Вышинского. Однако Москве не удалось получить даже консульского доступа к журналисту.

Вместе с тем 9 июня российский и украинский президенты в ходе телефонного разговора условились, что уполномоченные по правам человека двух стран смогут посетить российских заключённых на Украине и украинских в России. Однако эта договорённость пока не реализована в полной мере.

На этом фоне украинские власти продолжают оказывать давление на представителей российского и международного журналистского сообщества. Так, 18 июля Независимый медиапрофсоюз Украины со ссылкой на заявление Службы безопасности страны сообщил, что ещё в конце февраля СБУ запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьёву въезд на территорию страны сроком на три года.

«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьёву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года», — говорится в заявлении спецслужбы.

В российском МИД назвали совершенно очевидным стремление Киева не допустить каких бы то ни было контактов между российскими и украинскими журналистами.

«По мнению официального Киева, «национальная безопасность» состоит в необходимости тотальной зачистки информационного пространства, дальнейшем раскручивании антироссийской истерии в медиапространстве страны и предотвращении любых попыток украинских и российских информационных структур выйти на прямой диалог», — отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобная «безопасность» характерна для «тоталитарных квазиреспублик» и может быть выгодна контролирующим спецслужбы олигархическим кланам, но никак не гражданскому обществу Украины.

«Откровенное пренебрежение демократическими принципами обеспечения свободы выражения мнения на Украине переходит всякие границы», — подчеркнули в МИД.

Там добавили, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир уже осудил этот шаг украинских властей, а также призвали «западных кураторов киевского режима» принять меры по пресечению подобных инцидентов в будущем.

«Необходимо безотлагательное обсуждение сложившейся на Украине катастрофической ситуации со свободой СМИ на профильных международных площадках», — говорится в заявлении.

Напомним, что в конце июня киевские власти наложили пятилетний запрет на въезд в страну специальному корреспонденту RT Поле Слиер и журналисту ВГТРК Евгению Примакову, которые направлялись на Украину для участия в конференции ОБСЕ по укреплению свободы слова.

По словам Полы Слиер, пограничники задержали её в зоне таможенного контроля киевского международного аэропорта, после чего, не давая никаких объяснений, сообщили, что у них есть указание сверху не впускать её в страну.

В свою очередь, Примаков отметил, что не намерен оспаривать решение киевских властей, назвав подобную политику «самострелом»: «Люди старательно выкашивают любые ростки адекватности, любые попытки выстраивать диалог. Надеюсь, что здравый смысл, адекватность — всё-таки, более живучие вещи — восторжествуют рано или поздно».

Тогда действия Киева также были осуждены, а представитель ОБСЕ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с инцидентом, призвав все страны — члены ОБСЕ содействовать свободному передвижению журналистов в регионе.