"Кузница смерти". Как военные расходы повлияли на распад СССР • 33 • Война



При меньшей площади эллингов и на порядок меньшей производительности судостроительный комплекс ПО “Севмаш” занимает в полтора раза большую площадь (300 га), чем верфь “Ньюпорт Ньюс”, ведущая серийное строительство атомных авианосцев.



Данный рассказ не о рациональном использовании пространства. Бόльшие расстояния были вызваны необходимостью локализации ущерба: при разрушении одного из цехов соседний цех продолжил бы работу. Рассредоточение производств, как и выбор мест для постройки стратегически важных предприятий, определялся в СССР по стандартам военного времени. Всё на случай начала войны.





Помимо двух основных мест строительства атомных подлодок, разнесенных по обеим концам необъятной страны (“Севмаш” и ЗЛК в Комсомольске-на-Амуре, ныне — Амурский ССЗ), был организован третий, резервный комплекс атомного подводного судостроения — на базе нижегородского завода “Красное Сормово”. Уникальный случай в мировой практике: крупный судостроительный завод в 1500 км от ближайшего моря. Полностью собранные 100-метровые корпуса субмарин переводились в закрытых доках по Волге, Мариинской водной системе и Беломорско-Балтийскому каналу. Там, в Белом море, впервые производился запуск реактора, и субмарина своим ходом уходила к месту службы на Северный флот.



Советские шутки про макароны калибра 7,62 сочетались с совсем нешуточным заглублением станций и тоннелей метро. Рекорд глубины заложения принадлежит киевской “Арсенальной” (105 м), что вдвое глубже, чем у самой глубокой станции метрополитена Нью-Йорка (где большинство стаций вообще не нуждаются в эскалаторах — всего пара пролетов вниз по лестнице).



В СССР серийно производился единственный в мире трёхосный полноприводный грузовик-тягач с бензиновым мотором. Выбор силовой установки Урал-375 был расчетом на ключевое событие: в час “Х” военные грузовики смогли бы пополнять баки на автозаправках Западной Европы. Прорыва к Ла-Маншу так и не случилось, а “Обжора” остался в армии и народном хозяйстве.



Оценки влияния военных расходов на советскую экономику — один из главных факторов в спорах о причинах распада СССР. В заявлениях официальных лиц приводятся шокирующие признания: по данным Шеварднадзе (май 1988 г.), размер военных расходов СССР составлял 19% от валового национального продукта, по словам Горбачева (1990 г.) – 20%, по данным начальника Генерального штаба В. Лобова (конец 1991 г.) – «треть ВНП».



Такие оценки едва ли заслуживают доверия. Помимо прямых военных расходов, кто учитывал косвенные издержки при эксплуатации техники двойного назначения? Кто считал затраты на необычные производственные циклы? Разнесенные на огромное расстояние промышленные цепочки и дополнительные издержки на создание инфраструктуры, обеспечивающей работу рассредоточенных производств…



Подобные расчеты не вел никто ввиду невероятного масштаба и отсутствия четких границ между ВПК и народным хозяйством.



Кто ответит, сколько миллионов тонн сгорело в бензиновых двигателей “Уралов” и какова могла быть экономия при оснащении грузовиков дизельными моторами? Какова была стоимость транспортировки атомных лодок из середины страны к океану? Кто производил точный анализ СНиПов, считал дополнительные затраты при создании укрепленных опор и перекрытий цехов, способных выдержать ядерный удар?



В подобных условиях любые названные цифры военных расходов — ложь.



Главный вопрос в другом. Могли ли “непомерные военные расходы” загубить СССР?



Ответ: нет. Чего смеяться-то…



Еще ни одно из государств в истории не загнулось от военных затрат.



Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы.

(В. Путин.)



Сказка про неэффективность советской экономики стала постулатом нашего времени. Словно люди разучились видеть очевидное. ВСУ уничтожили советский танк в Луганске



“Неэффективная экономика” просуществовала ни много ни мало 70 лет. К настоящему времени большинство экономик “первого мира” только приблизились к такому возрасту. И едва ли просуществуют намного дольше под ударами разрушительных тенденций, связанных с изменениями на мировых рынках, глобализацией и практически неразрешимой в рамках возведенных в эталон “прав человека и свобод” системной деградации европейских демократий.



Развитие экономики неизбежно сказывается на усилении валюты и потере привлекательности для инвесторов: деньги, контракты и производства немедленно покидают страну. Универсальный ограничитель любой экономики “западного образца”.



СССР продержался рекордные по меркам современных государств 70 лет. При этом вынес на своих плечах самую страшную в истории войну и установил рекордные достижения во всех областях человеческого знания. А на плодах столь неэффективной экономики уже двадцать седьмой год держится весь “эффективный менеджмент” нашего времени.



…стоило ли менять империю зла на банановую республику зла?

(В. Пелевин.)



Надеюсь, что у вас после знакомства с очевидными фактами отпадёт всякое желание спорить на предмет эффективности/неэффективности плановой экономики.



Теперь к вопросу о влиянии на неё военных расходов.



В данном расчете не хотелось бы обращаться к непроверенным данным, которые регулярно встречаются на просторах СМИ. Например, кто может подтвердить истинность сведений из этой таблицы?







Много десятилетий назад специалисты ЦРУ делали попытку определись аналитическими методами величину военных расходов СССР. Выводы “Комиссии Б” были подвергнуты самой серьезной критике. По результатом “исследований” так и осталось неясным: стоит ли увеличить, или, наоборот, разделить полученные результаты на два?



Сегодня пытаться что-то считать на любительском уровне — заведомо бесперспективная задача. Поэтому предлагаю поступить проще. План «Б» Трампа: Уничтожить Сирию чужими руками



С одной стороны, мы можем без сомнения заявить, что оборонные затраты СССР и в абсолютных, и в относительных значениях превышали показатели европейских государств. Иначе не могло быть ни сотен тысяч танков, ни космоса, ни ракетно-ядерного щита.



С другой стороны, мы точно знаем, что расходы на содержание ВПК, как и косвенные издержки экономики, обусловленные подготовкой к грядущей войне, были неотъемлемой частью СССР на всем протяжении существования этого государства.



В середине 1930-х гг. промышленность СССР выпускала больше танков и боевых самолетов, чем остальные страны мира вместе взятые. Попутно Союз успевал вести боевые действия и оказывать “военную помощь” по всему континенту — от Испании до Формозы (современный Тайвань).



Несмотря на еще не окрепшую промышленность, нехватку собственных технологий и (что важно!) при отсутствии сверхприбылей от продажи нефти.



Однако в ту эпоху никто ничего не слышал ни про кризис экономики, ни про угрозу распада страны.



1940-е, грозные военные годы. Чрезвычайное положение, половина страны в руинах. Поэтому для анализа возьмем следующий период.



У нас есть ядерный щит. Мы впереди всех в создании ракетного щита — наши ракеты самые лучшие в мире. Американцы догнать нас не могут… Зачем нам третий щит — огромные армии, сконцентрированные в Европе? Это старый хлам, металлолом, который пудовыми гирями висит на шее народа, отвлекая миллионы рабочих рук от созидательного труда».

(Из выступления Н.С. Хрущева на Президиуме ЦК КПСС.)



Здесь не о причудах Хрущева, а об упомянутых им миллионах рабочих рук, взявших в руки оружие. В целом приведенные цифры были недалеки от истины: в январе 1960 года с трибуны Верховного Совета СССР генсек заявил, что Вооруженные силы СССР будут сокращены на одну треть. В течение одного года — двух лет из армии будет уволено 1 млн 200 тыс. человек.



С помощью обычной пропорции можно подсчитать общую численность Вооруженных сил СССР на начало 60-х гг.: 3 млн. 620 тыс. человек!



Мальчик был, а химатаки не было



Напомню, что речь идет о времени начала космической гонки. Карибский кризис, боевые операции по всему земному шару. Закрытые города и производственные комплексы “ядерной тематики”. Строительство космодромов. “Золотой век” авиации, развитие КБ по новым тематикам — зенитные ракеты, вертолеты Камова и Миля; впервые в отечественной истории появление океанского флота.



Теперь пусть кто-нибудь объяснит: если экономика СССР выдерживала подобные нагрузки на большей части ХХ века, что могло случиться к концу 1980-х, когда “непомерные военные расходы” внезапно “загубили страну”?



Ответ ясен как день: “оборонка” не имела отношения к трагедии распада великой страны.



Достаточно эффективная для своего времени экономика, ожидаемо высокие военные расходы, свойственные любой сверхдержаве... все было слишком хорошо, что бы быть правдой.



Почему развалились-то?



На мой взгляд, самое четкое и логически верное объяснение звучит следующим образом:



СССР был субъектом и объектом глобализации со дня своего рождения и до дня своей смерти.[/b] Глобализация была фактором, которая, в большей степени по характеру своего действия, способствовал усилению мощи и влияния, жизнеспособности и самому существованию этого государства, [b]а его деглобализация стала одной из самых главных причин его системного кризиса и краха.

(Из книги “Население и глобализация”, Римашевская Н.М., Галецкий В.Ф., Овсянников А.А.)



Если перевести на простой язык, то на каждом этапе своего развития Советский Союз был вынужден находить всё новые, большие ресурсы. В тридцатые годы таким ресурсом была индустриализация страны. В хрущевскую эпоху — освоение целины, которая обеспечила стране дополнительные 50 млн. тонн зерна в год (50%). Затем хлынул нескончаемый нефтедолларовый дождь. К середине 1980-х новых ресурсов уже не нашлось... Пришлось закрывать проект.



* * *



Издержки при эксплуатации предприятий, созданных по военным стандартам, стали неприятным сюрпризом для их новых хозяев. Большая площадь = больший налог на землю. В современных условиях советские объекты являют образец неэффективности, но ведь они принадлежат другой эпохе!



В условиях плановой экономики Союзу было все равно, на какой глубине проложено метро и сколько гектаров площади занимали его предприятия. В рамках своей концепции он мог позволить себе всё. При меньшей площади эллингов и на порядок меньшей производительности судостроительный комплекс ПО “Севмаш” занимает в полтора раза большую площадь (300 га), чем верфь “Ньюпорт Ньюс”, ведущая серийное строительство атомных авианосцев.Данный рассказ не о рациональном использовании пространства. Бόльшие расстояния были вызваны необходимостью локализации ущерба: при разрушении одного из цехов соседний цех продолжил бы работу. Рассредоточение производств, как и выбор мест для постройки стратегически важных предприятий, определялся в СССР по стандартам военного времени. Всё на случай начала войны.Помимо двух основных мест строительства атомных подлодок, разнесенных по обеим концам необъятной страны (“Севмаш” и ЗЛК в Комсомольске-на-Амуре, ныне — Амурский ССЗ), был организован третий, резервный комплекс атомного подводного судостроения — на базе нижегородского завода “Красное Сормово”. Уникальный случай в мировой практике: крупный судостроительный завод в 1500 км от ближайшего моря. Полностью собранные 100-метровые корпуса субмарин переводились в закрытых доках по Волге, Мариинской водной системе и Беломорско-Балтийскому каналу. Там, в Белом море, впервые производился запуск реактора, и субмарина своим ходом уходила к месту службы на Северный флот.Советские шутки про макароны калибра 7,62 сочетались с совсем нешуточным заглублением станций и тоннелей метро. Рекорд глубины заложения принадлежит киевской “Арсенальной” (105 м), что вдвое глубже, чем у самой глубокой станции метрополитена Нью-Йорка (где большинство стаций вообще не нуждаются в эскалаторах — всего пара пролетов вниз по лестнице).В СССР серийно производился единственный в мире трёхосный полноприводный грузовик-тягач с бензиновым мотором. Выбор силовой установки Урал-375 был расчетом на ключевое событие: в час “Х” военные грузовики смогли бы пополнять баки на автозаправках Западной Европы. Прорыва к Ла-Маншу так и не случилось, а “Обжора” остался в армии и народном хозяйстве.Оценки влияния военных расходов на советскую экономику — один из главных факторов в спорах о причинах распада СССР. В заявлениях официальных лиц приводятся шокирующие признания: по данным Шеварднадзе (май 1988 г.), размер военных расходов СССР составлял 19% от валового национального продукта, по словам Горбачева (1990 г.) – 20%, по данным начальника Генерального штаба В. Лобова (конец 1991 г.) – «треть ВНП».Такие оценки едва ли заслуживают доверия. Помимо прямых военных расходов, кто учитывал косвенные издержки при эксплуатации техники двойного назначения? Кто считал затраты на необычные производственные циклы? Разнесенные на огромное расстояние промышленные цепочки и дополнительные издержки на создание инфраструктуры, обеспечивающей работу рассредоточенных производств…Подобные расчеты не вел никто ввиду невероятного масштаба и отсутствия четких границ между ВПК и народным хозяйством.Кто ответит, сколько миллионов тонн сгорело в бензиновых двигателей “Уралов” и какова могла быть экономия при оснащении грузовиков дизельными моторами? Какова была стоимость транспортировки атомных лодок из середины страны к океану? Кто производил точный анализ СНиПов, считал дополнительные затраты при создании укрепленных опор и перекрытий цехов, способных выдержать ядерный удар?В подобных условиях любые названные цифры военных расходов — ложь.Главный вопрос в другом. Могли ли “непомерные военные расходы” загубить СССР?Ответ: нет. Чего смеяться-то…Еще ни одно из государств в истории не загнулось от военных затрат.(В. Путин.)Сказка про неэффективность советской экономики стала постулатом нашего времени. Словно люди разучились видеть очевидное.“Неэффективная экономика” просуществовала ни много ни мало 70 лет. К настоящему времени большинство экономик “первого мира” только приблизились к такому возрасту. И едва ли просуществуют намного дольше под ударами разрушительных тенденций, связанных с изменениями на мировых рынках, глобализацией и практически неразрешимой в рамках возведенных в эталон “прав человека и свобод” системной деградации европейских демократий.Развитие экономики неизбежно сказывается на усилении валюты и потере привлекательности для инвесторов: деньги, контракты и производства немедленно покидают страну. Универсальный ограничитель любой экономики “западного образца”.СССР продержался рекордные по меркам современных государств 70 лет. При этом вынес на своих плечах самую страшную в истории войну и установил рекордные достижения во всех областях человеческого знания. А на плодах столь неэффективной экономики уже двадцать седьмой год держится весь “эффективный менеджмент” нашего времени.(В. Пелевин.)Надеюсь, что у вас после знакомства с очевидными фактами отпадёт всякое желание спорить на предмет эффективности/неэффективности плановой экономики.Теперь к вопросу о влиянии на неё военных расходов.В данном расчете не хотелось бы обращаться к непроверенным данным, которые регулярно встречаются на просторах СМИ. Например, кто может подтвердить истинность сведений из этой таблицы?Много десятилетий назад специалисты ЦРУ делали попытку определись аналитическими методами величину военных расходов СССР. Выводы “Комиссии Б” были подвергнуты самой серьезной критике. По результатом “исследований” так и осталось неясным: стоит ли увеличить, или, наоборот, разделить полученные результаты на два?Сегодня пытаться что-то считать на любительском уровне — заведомо бесперспективная задача. Поэтому предлагаю поступить проще.С одной стороны, мы можем без сомнения заявить, что оборонные затраты СССР и в абсолютных, и в относительных значениях превышали показатели европейских государств. Иначе не могло быть ни сотен тысяч танков, ни космоса, ни ракетно-ядерного щита.С другой стороны, мы точно знаем, что расходы на содержание ВПК, как и косвенные издержки экономики, обусловленные подготовкой к грядущей войне, были неотъемлемой частью СССР на всем протяжении существования этого государства.В середине 1930-х гг. промышленность СССР выпускала больше танков и боевых самолетов, чем остальные страны мира вместе взятые. Попутно Союз успевал вести боевые действия и оказывать “военную помощь” по всему континенту — от Испании до Формозы (современный Тайвань).Несмотря на еще не окрепшую промышленность, нехватку собственных технологий и (что важно!) при отсутствии сверхприбылей от продажи нефти.Однако в ту эпоху никто ничего не слышал ни про кризис экономики, ни про угрозу распада страны.1940-е, грозные военные годы. Чрезвычайное положение, половина страны в руинах. Поэтому для анализа возьмем следующий период.(Из выступления Н.С. Хрущева на Президиуме ЦК КПСС.)Здесь не о причудах Хрущева, а об упомянутых им миллионах рабочих рук, взявших в руки оружие. В целом приведенные цифры были недалеки от истины: в январе 1960 года с трибуны Верховного Совета СССР генсек заявил, что Вооруженные силы СССР будут сокращены на одну треть. В течение одного года — двух лет из армии будет уволено 1 млн 200 тыс. человек.С помощью обычной пропорции можно подсчитать общую численность Вооруженных сил СССР на начало 60-х гг.: 3 млн. 620 тыс. человек!Напомню, что речь идет о времени начала космической гонки. Карибский кризис, боевые операции по всему земному шару. Закрытые города и производственные комплексы “ядерной тематики”. Строительство космодромов. “Золотой век” авиации, развитие КБ по новым тематикам — зенитные ракеты, вертолеты Камова и Миля; впервые в отечественной истории появление океанского флота.Теперь пусть кто-нибудь объяснит: если экономика СССР выдерживала подобные нагрузки на большей части ХХ века, что могло случиться к концу 1980-х, когда “непомерные военные расходы” внезапно “загубили страну”?Ответ ясен как день: “оборонка” не имела отношения к трагедии распада великой страны.Достаточно эффективная для своего времени экономика, ожидаемо высокие военные расходы, свойственные любой сверхдержаве... все было слишком хорошо, что бы быть правдой.Почему развалились-то?На мой взгляд, самое четкое и логически верное объяснение звучит следующим образом:(Из книги “Население и глобализация”, Римашевская Н.М., Галецкий В.Ф., Овсянников А.А.)Если перевести на простой язык, то на каждом этапе своего развития Советский Союз был вынужден находить всё новые, большие ресурсы. В тридцатые годы таким ресурсом была индустриализация страны. В хрущевскую эпоху — освоение целины, которая обеспечила стране дополнительные 50 млн. тонн зерна в год (50%). Затем хлынул нескончаемый нефтедолларовый дождь. К середине 1980-х новых ресурсов уже не нашлось... Пришлось закрывать проект.Издержки при эксплуатации предприятий, созданных по военным стандартам, стали неприятным сюрпризом для их новых хозяев. Большая площадь = больший налог на землю. В современных условиях советские объекты являют образец неэффективности, но ведь они принадлежат другой эпохе!В условиях плановой экономики Союзу было все равно, на какой глубине проложено метро и сколько гектаров площади занимали его предприятия. В рамках своей концепции он мог позволить себе всё. Автор: Алексей Долганов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 33 Источник Похожие новости Русский ответ на американскую бомбардировку Трамп, убедившись, что Путин не ответит на атаку, начал захват Сирии Россия не дала Дагестану стать второй Сирией

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