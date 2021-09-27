Кузнецова приняла предложение Путина курировать в ГД защиту семьи и детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова 27 сентября приняла предложение президента России Владимира Путина возглавить комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Кузнецова будет руководить соответствующей комиссией в партии «Единая Россия», а также курировать это направление в Госдуме.

«Предложение президента всем лидерам предвыборного списка «Единой России» возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной думе направление по защите семьи и детства — для меня это также большая и важная задача», — заявила Кузнецова ТАСС.

В понедельник президент России объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе.

Так, соответствующее предложение получила Кузнецова и другие из «пятерки» списка. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко возглавит комиссию по здравоохранению.

По словам Путина, созданные партийные комиссии помогут «так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены». Российский лидер вместе с тем поблагодарил пятерку ЕР за ответственную и эффективную работу на выборах и выразил надежду на их активную работу в будущем.

В ходе встречи глава государства также поздравил политсилу с победой на выборах в Госдуму, отметив, что такая убедительная победа является свидетельством доверия избирателей партии.

Путин ранее в субботу, 25 сентября, назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).