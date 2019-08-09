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Кузнецов завоевал золото в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на ЧЕ

09 августа 2019, 19:54  •  49 • Украина
Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве.
 
© Александр Вильф РИА Новости
 

Российский спортсмен набрал 499,45 балла.

Вторым стал Патрик Хаусдинг из Германии с результатом 456,85 балла. Бронзовую награду выиграл британец Джеймс Хитли (439,90).

Ранее Екатерина Беляева и Виктор Минибаев стали победителями ЧЕ по прыжкам в воду в миксте.

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