Кузнецов завоевал золото в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на ЧЕ

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Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве.

© Александр Вильф РИА Новости

Российский спортсмен набрал 499,45 балла. Вторым стал Патрик Хаусдинг из Германии с результатом 456,85 балла. Бронзовую награду выиграл британец Джеймс Хитли (439,90). Ранее Екатерина Беляева и Виктор Минибаев стали победителями ЧЕ по прыжкам в воду в миксте.

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