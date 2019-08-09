|
Кузнецов завоевал золото в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на ЧЕ
09 августа 2019, 19:54 • 49 • Украина
Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве.
© Александр Вильф РИА Новости
Российский спортсмен набрал 499,45 балла.
Вторым стал Патрик Хаусдинг из Германии с результатом 456,85 балла. Бронзовую награду выиграл британец Джеймс Хитли (439,90).
Ранее Екатерина Беляева и Виктор Минибаев стали победителями ЧЕ по прыжкам в воду в миксте.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2019, 06:24
|
09 августа 2019, 00:39
|
08 августа 2019, 03:24
|
06 августа 2019, 10:54
|
06 августа 2019, 07:24
|
04 августа 2019, 21:52
|
04 августа 2019, 00:24