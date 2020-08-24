Кузьмин: Украинская независимость – современная форма рабства • 51 • Украина

Украинский оппозиционный политик, экс-заместитель Генерального прокурора, народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин констатировал, что украинская независимость является современной формой рабства.



Об этом политик написал в социальной сети в виду сегодняшнего торжества в стране, посвященного Дню независимости 24 августа.



Фактически независимость в ее полном смысле слова в стране отсутствует.



«Сегодня мы празднуем День Независимости, но независима ли Украина и, если независима, то от чего или от кого? Может быть от иностранного влияния? Может мы независимы от МВФ? Нет. По приказу МВФ украинская власть продаёт украинскую землю, назначает иностранцев на высшие государственные должности, включая руководство правоохранительных органов и спецслужб, ко всем прибыльным государственным кампаниям приставила наблюдательные советы, сплошь состоящие из иностранцев и их агентуры, получающих баснословно высокие зарплаты, которые мы оплачиваем своими налогами.



А может мы независимы от ЕС и США? Нет. Из Украины выкачиваются ресурсы, страну банально грабят, нам указывают как жить, нам выдвигают невыгодные условия. Даже тарифы на коммунальные услуги украинская власть нам повышает по приказу вице-президента США. А министр здравоохранения Украины, гражданка США, не просто уничтожила нашу санитарно-эпидемиологическую службу, а организовала на ее базе работу американских бактериологических лабораторий. По приказу из США в Украине назначают и увольняют генерального прокурора. Это называется независимостью?



А может мы стали независимы от России? Нет. Мы продолжаем покупать российские газ, нефть, уголь, электроэнергию и топливо для атомных станций. Наши граждане до сих пор едут работать в Россию. Мы даже оружие и комплектующие боевой техники закупаем в России.

А независимы ли у нас граждане? Зависим ли мы от некомпетентности чиновников, глупости политиков, жадности олигархов? Независимы ли пенсионеры, всю жизнь отдавшие своей стране? А учителя и медики, которых новая власть выбрасывает на улицу? Независимы ли русскоязычные школьники и студенты, которые лишены права обучаться на родном языке?», - написал Ренат Кузьмин.



«Украина потеряла свою независимость. Мы находимся под полным внешним управлением. А что такое внешнее управление? Это современная форма рабства и освободиться от него — наша задача», - добавил политик.



Ренат Кузьмин считает, что Украине необходима новая национальная идея, которая бы отражала новую украинскую мечту.



«Мы должны ее найти и сформулировать», - добавил он.



«Нашу политическую силу часто называют пятой колонной Кремля и пророссийскими политиками. Но это неправда: мы и есть истинные патриоты Украины, которые заботятся о благе страны и ее граждан, о справедливости для всех, о законности, об эффективности управления. Правда за нами, а потому власть до одури нас боится. Именно нам, нашей политической силе нужна реальная Независимость Украины. Мы приглашаем всех неравнодушных присоединяться к нам и вместе строить успешную современную страну, в которой будут жить счастливые люди. Нам многое предстоит сделать, путь будет очень трудным, но вместе мы обязательно победим!», - заявил политик, резюмируя.



Украинский оппозиционный политик, экс-заместитель Генерального прокурора, народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин констатировал, что украинская независимость является современной формой рабства.Об этом политик написал в социальной сети в виду сегодняшнего торжества в стране, посвященного Дню независимости 24 августа.Фактически независимость в ее полном смысле слова в стране отсутствует.«Сегодня мы празднуем День Независимости, но независима ли Украина и, если независима, то от чего или от кого? Может быть от иностранного влияния? Может мы независимы от МВФ? Нет. По приказу МВФ украинская власть продаёт украинскую землю, назначает иностранцев на высшие государственные должности, включая руководство правоохранительных органов и спецслужб, ко всем прибыльным государственным кампаниям приставила наблюдательные советы, сплошь состоящие из иностранцев и их агентуры, получающих баснословно высокие зарплаты, которые мы оплачиваем своими налогами.А может мы независимы от ЕС и США? Нет. Из Украины выкачиваются ресурсы, страну банально грабят, нам указывают как жить, нам выдвигают невыгодные условия. Даже тарифы на коммунальные услуги украинская власть нам повышает по приказу вице-президента США. А министр здравоохранения Украины, гражданка США, не просто уничтожила нашу санитарно-эпидемиологическую службу, а организовала на ее базе работу американских бактериологических лабораторий. По приказу из США в Украине назначают и увольняют генерального прокурора. Это называется независимостью?А может мы стали независимы от России? Нет. Мы продолжаем покупать российские газ, нефть, уголь, электроэнергию и топливо для атомных станций. Наши граждане до сих пор едут работать в Россию. Мы даже оружие и комплектующие боевой техники закупаем в России.А независимы ли у нас граждане? Зависим ли мы от некомпетентности чиновников, глупости политиков, жадности олигархов? Независимы ли пенсионеры, всю жизнь отдавшие своей стране? А учителя и медики, которых новая власть выбрасывает на улицу? Независимы ли русскоязычные школьники и студенты, которые лишены права обучаться на родном языке?», - написал Ренат Кузьмин.«Украина потеряла свою независимость. Мы находимся под полным внешним управлением. А что такое внешнее управление? Это современная форма рабства и освободиться от него — наша задача», - добавил политик.Ренат Кузьмин считает, что Украине необходима новая национальная идея, которая бы отражала новую украинскую мечту.«Мы должны ее найти и сформулировать», - добавил он.«Нашу политическую силу часто называют пятой колонной Кремля и пророссийскими политиками. Но это неправда: мы и есть истинные патриоты Украины, которые заботятся о благе страны и ее граждан, о справедливости для всех, о законности, об эффективности управления. Правда за нами, а потому власть до одури нас боится. Именно нам, нашей политической силе нужна реальная Независимость Украины. Мы приглашаем всех неравнодушных присоединяться к нам и вместе строить успешную современную страну, в которой будут жить счастливые люди. Нам многое предстоит сделать, путь будет очень трудным, но вместе мы обязательно победим!», - заявил политик, резюмируя. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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