Куйвашев предложил отменить прямые выборы мэра Нижнего Тагила

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

"Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в ходе 27 заседания комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления рассмотрели проект закона "О внесении изменений в статью 5 закона Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области". Единогласно приняли решение - рекомендовать парламенту принять законопроект [об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила] в трех чтениях. Законодательная инициатива губернатора Свердловской области предусматривает изменение порядка избрания главы Нижнего Тагила: представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области 5 июня рассмотрят внесенный губернатором законопроект.

"Рассмотрение законопроекта состоится 5 июня на 22 заседании Законодательного собрания Свердловской области", - сказали в пресс-службе.

28 мая президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов после заседания сообщил журналистам, что в Законодательное собрание Свердловской области поступил законопроект, внесенный губернатором Евгением Куйвашевым. "Это единственный город, где у нас были прямые выборы главы муниципального образования, на всех остальных наших территориях ранее уже принимался переход на другую систему выборов. Комитет единогласно принял решение - поддержать законопроект. Аргументы у депутатского корпуса: во-первых, это общепринятая практика, не только в Свердловской области, но во всей России, так как 86% муниципальных образований РФ перешли на эту систему", - сказал Ершов.

По его словам, эта система работает не первый год, и она зарекомендовала себя как эффективная.

"Потому что действительно приходят самые потенциально сильные специалисты, имеющие уже опыт управленческой деятельности, в муниципалитете или на производстве. И еще один момент: выборы не уходят, выборы остаются. Ранее избирался представительный орган, то есть ранее выбранные депутаты, они будут выбирать мэра из кандидатов, предложенных комиссией. Возникает прямая связь межу главой муниципальным образование и думой. Думаю, что эффективность только повысится", - сказал Ершов.

Ранее были отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга. Евгений Ройзман 22 мая на заседании гордумы объявил об уходе в отставку с поста главы Екатеринбурга в знак протеста против отмены прямых выборов главы города. В тот же день он подал официальное заявление. Депутаты 25 мая на внеочередном заседании приняли его отставку и внесли в городской устав поправки, которые отменяли прямые выборы главы города. Временно исполняющим полномочия председателя гордумы стал заместитель Ройзмана Виктор Тестов.

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