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Кувейт в скорби: Старейший арабский правитель Сабах IV скончался в США

30 сентября 2020, 14:25  •  22 • В мире
В США умер 91-летний эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Летом его госпитализировали в американскую клинику из-за проблем со здоровьем.
В эфире Кувейтского гостелевидения сообщили о смерти старейшего арабского правителя Сабаха IV. Сабах аль-Ахмед ас-Сабах скончался в возрасте 91 года в американской клинике.
О трагической новости нации сообщил министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах. При этом ещё до официального объявления о смерти монарха на гостелевидении страны начали транслировать аяты из Корана, что происходит в ближневосточных монархиях в случае смерти высокопоставленных членов правящей династии, передаёт ТАСС.
Отмечается, что с июля состояние эмира Кувейта вызывало опасения - он после проведённой операции был госпитализирован в клинику Mayo в Рочестере в американской Миннесоте.
По информации СМИ, эмир перенёс операцию по удалению опухолей. После операции в Штатах в СМИ сообщалось, что состояние здоровья эмира стабильное и он идёт на поправку.
На время лечения Сабаха IV исполнять ряд его полномочий был назначен младший брат эмира и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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