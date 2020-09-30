Кувейт в скорби: Старейший арабский правитель Сабах IV скончался в США

В эфире Кувейтского гостелевидения сообщили о смерти старейшего арабского правителя Сабаха IV. Сабах аль-Ахмед ас-Сабах скончался в возрасте 91 года в американской клинике.

О трагической новости нации сообщил министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах. При этом ещё до официального объявления о смерти монарха на гостелевидении страны начали транслировать аяты из Корана, что происходит в ближневосточных монархиях в случае смерти высокопоставленных членов правящей династии, передаёт ТАСС.

Отмечается, что с июля состояние эмира Кувейта вызывало опасения - он после проведённой операции был госпитализирован в клинику Mayo в Рочестере в американской Миннесоте.

По информации СМИ, эмир перенёс операцию по удалению опухолей. После операции в Штатах в СМИ сообщалось, что состояние здоровья эмира стабильное и он идёт на поправку.

На время лечения Сабаха IV исполнять ряд его полномочий был назначен младший брат эмира и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.