Кустурица о встрече с Путиным: "Я поделился своими мыслями о независимой и нейтральной Сербии"

Режиссер Эмир Кустурица рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о проблемах Республики Сербской и о своем видении "независимой и нейтральной Сербии".

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своего визита в Белград 17 января встретился также с режиссером Эмиром Кустурицей.

В ходе диалога деятель культуры рассказал главе государства о своем видении ситуации на Балканах, а также о проблемах Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины), население которой имеет трудности при попытках выстраивания диалога с Москвой. Кроме того, Эмир Кустурица планирует приехать весной 2019 года в Россию с концертами.

"Я поделился с Владимиром Путиным своими мыслями о независимой и нейтральной Сербии и надеюсь, что она будет оставаться такой, насколько это возможно", - добавил он*.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Сербии Александром Вучичем, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Косово и энергетические проекты.

#Путин и #Кустурица обсудили проблемы Республики Сербскойhttps://t.co/j9wqBsgNK2#Кустурица #Путин #Сербия pic.twitter.com/fCxli8wAUE — Cобытия дня в России (@smnewsru) 18 января 2019 г.

* Звезда