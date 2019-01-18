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Кустурица о встрече с Путиным: "Я поделился своими мыслями о независимой и нейтральной Сербии"

18 января 2019, 12:24  •  51 • Политика
Режиссер Эмир Кустурица рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о проблемах Республики Сербской и о своем видении "независимой и нейтральной Сербии".
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своего визита в Белград 17 января встретился также с режиссером Эмиром Кустурицей.
В ходе диалога деятель культуры рассказал главе государства о своем видении ситуации на Балканах, а также о проблемах Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины), население которой имеет трудности при попытках выстраивания диалога с Москвой. Кроме того, Эмир Кустурица планирует приехать весной 2019 года в Россию с концертами.
"Я поделился с Владимиром Путиным своими мыслями о независимой и нейтральной Сербии и надеюсь, что она будет оставаться такой, насколько это возможно", - добавил он*.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Сербии Александром Вучичем, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Косово и энергетические проекты.
#Путин и #Кустурица обсудили проблемы Республики Сербскойhttps://t.co/j9wqBsgNK2#Кустурица #Путин #Сербия pic.twitter.com/fCxli8wAUE
— Cобытия дня в России (@smnewsru) 18 января 2019 г.
* Звезда

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