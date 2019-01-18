|
Кустурица о встрече с Путиным: "Я поделился своими мыслями о независимой и нейтральной Сербии"
18 января 2019, 12:24 • 51 • Политика
Режиссер Эмир Кустурица рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о проблемах Республики Сербской и о своем видении "независимой и нейтральной Сербии".
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своего визита в Белград 17 января встретился также с режиссером Эмиром Кустурицей.
В ходе диалога деятель культуры рассказал главе государства о своем видении ситуации на Балканах, а также о проблемах Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины), население которой имеет трудности при попытках выстраивания диалога с Москвой. Кроме того, Эмир Кустурица планирует приехать весной 2019 года в Россию с концертами.
"Я поделился с Владимиром Путиным своими мыслями о независимой и нейтральной Сербии и надеюсь, что она будет оставаться такой, насколько это возможно", - добавил он*.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Сербии Александром Вучичем, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Косово и энергетические проекты.
* Звезда
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 января 2019, 01:54
|
15 января 2019, 09:39
|
11 января 2019, 14:24
|
17 января 2019, 15:09
|
12 января 2019, 23:09
|
13 января 2019, 18:39
|
15 января 2019, 16:09