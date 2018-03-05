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Кусочек рая: Эксперты туриндустрии составили рейтинг лучших пляжей мира

05 марта 2018, 16:39  •  192 • В мире
В список вошли курорты Кубы, Бразилии, Испании, США, Ямайки и Доминиканы.
Специально для путешественников и любителей провести отдых, повалявшись на песочке под солнцем, был составлен топ-25 лучших пляжей мира. Список подготовил интернет-сервис для путешественников TripAdvisor.
Самым лучшим пляжем на земле был назван пляж Грейс-Бей на островах Теркс и Кайкос, расположенных недалеко от Багамских островов и принадлежащих британской короне. Пляж не только внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО за свой мелкий белый песок, прозрачную воду и 360 солнечных дней в году, но и за относительную уединенность. По отзывам побывавших там счастливчиков, на курорте нет толп назойливых туристов и торговцев, мешающих наслаждаться морем и солнцем.
Звание второго лучшего в мире пляжа получил пляж Baia do Sancho, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья в Бразилии. Всего в архипелаг входят 20 остров различной величины, однако населен из них только один. Благодаря своему уникальному расположению место является раем не только для отдыхающих, но и для дельфинов и морских черепах, которых часто можно увидеть в прибрежных водах.
Третье место в списке лучших пляжей досталось пляжу Варадеро на Кубе. Пляж тянется узкой полоской, расширяясь до километра в самой широкой части. В 1992 году внесен ЮНЕСКО в список самых чистых пляжей мира.

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