Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!

В Белом доме готовы обсуждать с Россией переданный ею список требований по гарантиям безопасности

Такими словами открывается товарищеский ужин преступной компании в широко известной советской кинокомедии «Джентльмены удачи». А сегодня эти слова напоминают о международной ситуации, сложившейся вокруг Украины. Преступная компания НАТО сделала все необходимое, чтобы пир вскоре начался. Под её руководством украинские кашевары подготовили угощение, которое по плану должно закончиться викторией Североатлантического блока над Россией.

Однако, чтобы все выглядело вполне благопристойно, перед началом торжества требуется соблюсти некоторые правила. Нужно, например, сделать вид, что компания натерпелась произвола со стороны России до такой степени, что больше нет никаких сил. Терпение вот-вот закончится, и наступает время для того, чтобы возблагодарить себя обильным угощением за долгую выдержку. По словам представителей альянса, терпеть выходки России он начал давно, еще в 2008 году, когда Россия «вторглась в Грузию», чтобы подавить ее право на суверенитет. И теперь, припоминая позорную неудачу своего ставленника Саакашвили, политики НАТО обращаются к России в духе упреков волка из басни И.А. Крылова:

«Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил:

Я этого, приятель, не забыл!»

Хотя, конечно, задумано пиршество, по масштабам далеко превосходящее скромный ужин воровской компании из «Джентльменов удачи». Поэтому шума вокруг «приближающейся войны на Украине» поднято много, но спусковой крючок не нажат. Этот спусковой крючок очевиден - масштабная провокация ВСУ против ЛДНР. Только видно еще не завершил работу суперкомпьютер Пентагона, подгоняющий под общий знаменатель все составляющие задуманной авантюры. Главные из этих составляющих выглядят следующим образом.

Ожидаемые плюсы:

- фактическое включение Украины в зону НАТО и изменение военно-стратегического баланса с РФ в пользу Запада;

- ослабление роли РФ на постсоветском пространстве и подрыв ее влияния при разрешении международных кризисов;

- понижение экономического потенциала России до такой степени, что она станет полностью зависимой от милостей Запада;

- создание внутриполитических и социально-экономических предпосылок для развала РФ на части.

Нежелательные минусы:

- в случае провокации ВС ВС РФ могут оперативно отсечь юго-восточные области Украины, что даст начало процессу её дезинтеграции;

- массированные экономические санкции против РФ могут произвести некоторый эффект, но не развалят экономику страны. У правительства РФ достаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию под контролем;

- Россия не преминет ответить Западу в Сирии, и воинский контингент США окажется в отчаянном положении. Это ослабит позиции демократов и лично Байдена;

- по всей вероятности, суперкомпьютеру не поставлено задание просчитать последствия потери части ВМФ НАТО в Балтийском и Черном морях в случае, если блок решит всерьез впутаться в боевые действия. Эти последствия непредсказуемы для внутренней ситуации в государствах НАТО и не просчитываются с точки зрения возможного лавинообразного развития военных событий.

В общем, головоломка такова, что за неё лучше не браться.

Помнится, в «Джентльменах удачи» одним из членов воровской компании был Доцент – человек склонный к размышлениям о смысле жизни и о будущем. Хочется предположить, что с пентагоновским суперкомпьютером работают персонажи, отдаленно напоминающие Доцента и тоже склонные к размышлениям. Может быть, поэтому помощник президента США по национальной безопасности Джек Салливан только что заявил: «По нынешней оценке правительства США, он [президент России] ещё не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели по этому вопросу нет». (Надо понимать, что раскрученная пропагандистская пужалка тускнеет).

Далее Салливан добавил, что разведывательные данные свидетельствуют о том, что, хотя российские власти «серьёзно рассматривают» такую возможность, в Белом доме готовы обсуждать с Россией переданный ею список требований по гарантиям безопасности, хотя у Вашингтона есть и собственные предложения.

Это уже прогресс. Похоже, пир временно откладывается. Помните завершение эпизода с ужином в «Джентльменах удачи»? Один из персонажей, весьма напуганный, выходит из соседней комнаты и сообщает компании: «Доцент повесился!» Не будем желать Джеку Салливану подобной участи, но очень надеемся, что окончательную оценку перспектив он произведет в интересах сохранения мира.